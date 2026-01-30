ČEZ výrazně zlevňuje plyn i elektřinu

Nový magazín právě vychází!

Energetická skupina ČEZ od dnešního dne zlevnila fixované ceny plynu a elektřiny pro nové zákazníky. U plynu klesly ceny meziročně až o 40 procent, u vybraných fixovaných tarifů elektřiny pak až o deset procent.

ČEZ tak reaguje na rostoucí zájem domácností o cenové fixace, především u plynu. „Obliba fixací se zejména u plynu drží velmi vysoko. V loňském roce si nově příchozí zákazníci zvolili fixaci u plynu v 87 procentech případů,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec v tiskové zprávě.

Nově ČEZ nabízí tříletou fixaci dodávek plynu za cenu 1 060 korun za megawatthodinu včetně daně z přidané hodnoty, což představuje meziroční pokles o 40 procent. U dvouletého závazku cena klesá téměř o 30 procent na 1 150 korun za megawatthodinu, roční fixace pak vyjde na 1 240 korun za megawatthodinu včetně daně.

V současnosti odebírá plyn od ČEZ více než 600 tisíc zákazníků. S podílem zhruba 22 procent je společnost druhým největším dodavatelem plynu v Česku po firmě innogy. „Jen za poslední rok k nám přešlo téměř 158 tisíc klientů,“ doplnil Kadlec.

Zlevnění se týká také elektřiny. Tříletá fixace v nejběžnější distribuční sazbě D02 klesla o 149 korun na 3 250 korun za megawatthodinu včetně daně. Cena roční fixace se snížila o více než 130 korun na 3 340 korun za megawatthodinu.

Zlevňují i další

Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé. Například E.ON zavedl nový plně digitální tarif, který umožňuje sjednání i správu smlouvy výhradně online. „V době, kdy na velkoobchodních trzích neočekáváme rychlé a razantní zlevňování, dává smysl hledat úspory v samotném způsobu obsluhy. Online produkt umožňuje zákazníkům těžit z nižších provozních nákladů,“ uvedl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný. Úspora by se podle firmy měla pohybovat ve stovkách korun za megawatthodinu.

Většina dodavatelů zlevňovala už na začátku letošního roku nebo ke konci loňska. Například Pražská energetika od listopadu snížila ceny energií více než půl milionu zákazníků bez fixace. Elektřina zlevnila až o deset procent, plyn o osm procent. Innogy pak od letošního února zlevní plyn přibližně 300 tisícům zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou, a to o 15 procent, tedy zhruba o 280 korun za megawatthodinu.

iPhone zpět na vrcholu. Tržby Applu dosáhly nejvyššího čtvrtletního výsledku v historii

Zisk i tržby Applu překonaly odhady díky vysoké poptávce po iPhonech
ČTK
ČTK
ČTK

Americká technologická společnost Apple zvýšila tržby v prvním čtvrtletí meziročně o 16 procent na 143,8 miliardy dolarů (2,9 bilionu korun), a překonala tak odhady analytiků. Pomohla jí vysoká poptávka po jejích chytrých telefonech a prudké oživení v Číně. Společnost to uvedla po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Vyšší než očekávaný vykázala i zisk.

Tržby z prodeje iPhonů vzrostly za tři měsíce do 27. prosince na 85,27 miliardy dolarů, což také výrazně předčilo očekávání analytiků. Apple uvedl, že prodej iPhonů byl rekordní ve všech regionech.

„Poptávka po iPhonu byla prostě ohromující, tržby meziročně vzrostly o 23 procent a dosáhly nejvyššího čtvrtletního výsledku v historii,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Tim Cook.

Pomohla Čína

Tržby v Číně meziročně vyskočily o 38 procent na 25,53 miliardy dolarů, rovněž výrazně nad odhady. Apple v zemi čelil tlaku ze strany místních konkurentů a regulačních orgánů. Cook ale uvedl, že telefony iPhone tam nyní zaznamenaly rekordní tržby a přístroj iPhone 17 vykázal dvouciferný růst počtu uživatelů, kteří k němu přešli od Androidu.

Za očekáváním zaostaly wearables (nositelná elektronika), jako jsou třeba bezdrátová sluchátka AirPods, a domácí produkty a příslušenství. Apple loni uvedl na trh produkt s názvem AirPods Pro 3, který dokáže překládat z jazyka do jazyka, ale nedokázal pokrýt velkou poptávku po tomto zařízení.

