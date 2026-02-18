Nový magazín právě vychází!

Česko vstupuje do vyšší mzdové ligy. OECD brzdí nadšení

Česko vstupuje do vyšší mzdové ligy. OECD brzdí nadšení
Lukáš Kovanda
Minimální mzda dosahuje v ČR 22 400 korun. V přepočtu podle kupní síly postupuje Česko do vyšší evropské ligy. OECD ale upozorňuje na slabý růst produktivity. Konvergence k Západu tak může zpomalit.

Minimální mzda projde v roce 2026 další zatěžkávací zkouškou. Její výše vzrostla na 22 400 korun, což představuje meziroční přilepšení o 1 600 korun. Důležitější než samotná částka je však mechanismus, jakým k ní dospíváme. Odpadá totiž každoroční nedůstojné handrkování vlády s odbory a zaměstnavateli. O výši minima už nerozhoduje politický kalkul, nýbrž zákonný automat navázaný na vývoj průměrné mzdy. Díky tomuto mechanismu se podíl minimální mzdy na té průměrné v letošním roce vyšplhal na 43,4 procenta. Cílem je přitom postupně dokráčet až k 47 procentům v roce 2029.

Česko postupuje v evropském žebříčku

Zajímavý pohled nabízí celoevropské srovnání Eurostatu (viz graf níže). V nominálním vyjádření sice stále platí, že nejvyšší minimální mzda v EU je 4,4krát vyšší než ta nejnižší. Pokud však data očistíme o cenovou hladinu, tedy přepočteme je na standard kupní síly (PPS), propast se výrazně zmenšuje na 2,4násobek.

Právě zde si Česko připisuje statistický úspěch. Pro rok 2026 se tuzemská ekonomika společně se Slovenskem a Bulharskem nově posouvá do „vyšší ligy“. Opouštíme skupinu zemí pod hranicí 1 000 PPS a řadíme se do středního pásma (1 000 až 1 500 PPS) po bok Slovinska či Portugalska. Premiantem zůstává Německo s 2 157 PPS, zatímco na chvostu se krčí Estonsko (886 PPS).

Spodní kotva mezd

Minimální mzdu v Česku přímo pobírá zhruba 120 tisíc lidí, tedy asi tři procenta zaměstnanců. Mohlo by se zdát, že jde o zanedbatelnou skupinu, která výkon ekonomiky neovlivní. To je však omyl. Minimální mzda funguje jako „spodní kotva“ celého mzdového systému. Její růst tlačí nahoru i zaručené mzdy v dalších profesích a celkově zvyšuje mzdové náklady firem.

OECD: Bez produktivity to nepůjde

A právě zde přichází ono „ale“. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své zprávě z minulého roku upozorňuje, že dohánění vyspělých ekonomik v posledních letech zpomalilo. Růst produktivity práce po globální finanční krizi výrazně oslabil a po pandemii se prakticky zastavil.

Česká ekonomika podle OECD potřebuje posílit inovační kapacitu, podpořit vznik a růst dynamických firem a zlepšit podnikatelské prostředí. Bez oživení produktivity může růst mezd postupně oslabovat konkurenceschopnost a brzdit další konvergenci k vyspělejším zemím.

Eurostat

Eurostat

Bundeswehr kupuje drony od firmy, kterou platí kontroverzní Thiel

Peter Thiel
Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Tereza Zavadilová
tzv

Německá armáda se v trendu posledních měsíců vyzbrojuje po uši. Kupuje například drony na 2,9 miliardy eur. Jenže problém: za start-upem, který je má armádě dodat, stojí šedá eminence americké politiky, miliardář Peter Thiel.

Zvýšené geopolitické napětí a nepředvidatelnost politiky kabinetu Donalda Trumpa zamíchaly vztahy i v NATO. V současném tlaku na vyzbrojování ostošest nakupuje zbraně i německá armáda. Teď se zdá, že je problém s drony, které má dodat firma financovaná Peterem Thielem. 

Bundeswehr kupuje drony za 2,9 miliardy eur, transakce je před finálním schválením. Dodat drony mají dvě mladé firmy, jednou z nich je start-up Stark. Jedním z jeho financiérů je Founders Fund finančníka Petera Thiela. Ten je považován za jednu z nejkontroverznějších postav v pozadí americké politiky. Někdejší partner Elona Muska v PayPalu, také zakladatel vojensko-datové firmy Palantir, která nyní má od americké armády zakázkové žně - například dodává služby kontroverzní antiimigrační instutuci ICE, jejíž agenti mají v poslední době na svědomí dvě smrti Američanů při protestech v Minnesotě. Thiel dlouhodobě vystupuje proti demokracii, loni na podzim vyvolal kontroverzi i v byznysovém světě, když pořádal přednášky o Antikristovi v podobě liberálních osobností. 

Martin Ondráček, Jan Polák, střela s plochou dráhou letu Flamingo nazvaná DANA 1, raketa, Dárek pro Putina

Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Money

Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

ČTK

Přečíst článek

Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil znepokojení nad zapojením Thiela ve start-upu Stark. Pistorius uvedl, že výslovně sdílí obavy těch, které Thielova role znepokojuje, což jsou hlavně Zelení. „Musíme si prostě vyjasnit, jaký vliv pan Thiel skutečně má. Pokud má vliv na operace nebo drží blokační menšinu v jakékoli formě, pak mluvíme o jiné situaci, než kdyby byl například akcionářem s jednociferným procentuálním podílem bez vlivu na provoz,“ řekl během návštěvy velitelství speciálních sil v jihozápadním Německu.

Firma Stark nezveřejnila, kolik procent v ní Thiel drží, ani žádné detaily. V prohlášení uvedla, že Thiel také nemá žádná informační práva týkající se produktů nebo obchodních operací. „Jakýkoli přenos technických podrobností týkajících se našich produktů podléhá německým předpisům o kontrole exportu a vyžadoval by předchozí schválení Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu,“ uvedla firma.

Rozpočtový výbor Bundestagu má schvalovat nákup dronů příští týden. Kontroverzi budí nákup dronů také kvůli tomu, že se německá armáda chce vyvázat ze závislosti na amerických dodávkách. 

Pro Thiela v minulosti pracoval viceprezident JD Vance, miliardář byl také financiérem politického vzestupu Donalda Trumpa. Dalším akcionářem výrobce dronů Stark je Moritz Döpfner, který pro Thiela také dříve pracoval a získal od něj peníze na venture kapitálové investice. Je synem Mathiase Döpfnera, který je šéfem vydavatelského gigantu Axel Springer a osobním přítelem Petera Thiela. 

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Leaders

Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

nst

Přečíst článek

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií
Profimedia
nst
nst

Odchod Warrena Buffetta z čela investičního impéria doprovázejí změny v jeho portfoliu. Berkshire Hathaway snižuje podíl v Applu a nově kupuje akcie New York Times. Buffettův odkaz trhy čtou i jako varování. A nastupující šéf Greg Abel přebírá firmu s jiným rozložením sil.

Investiční společnost Berkshire Hathaway ve čtvrtém čtvrtletí znovu omezila svou pozici v Apple a zároveň poprvé nakoupila akcie mediálního domu The New York Times. Vyplývá to z nového regulatorního podání, o kterém informoval server CNBC.

Berkshire snížila podíl v Applu o 4,3 procenta na 61,96 miliardy dolarů. I po tomto kroku ale zůstává výrobce iPhonů zdaleka největší akciovou sázkou Buffettova investičního impéria.

Warren Buffett

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Leaders

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Další úpravy portfolia

Berkshire už dříve oznámila, že ve třetím čtvrtletí omezila podíl v Applu a zároveň otevřela novou pozici ve společnosti Alphabet, která patří mezi takzvanou „Magnificent Seven“. Podíl v Applu firma snižovala i ve druhém čtvrtletí minulého roku, poté co jej už v roce 2024 seškrtala zhruba o dvě třetiny.

Akcie Applu sice v roce 2025 vzrostly zhruba o devět procent, přesto zaostaly za indexem S&P 500, který si připsal více než 16 procent. Letos titul ztrácí přibližně tři procenta a minulý týden zaznamenal nejhorší den od dubna 2025.

 

Není jasné, zda poslední přesuny provedl přímo Warren Buffett, nebo portfolio manažeři Todd Combs a Ted Weschler. Buffett ale v minulosti označoval Apple spíše za spotřebitelskou značku než čistě technologickou firmu. Podle analytiků může jít o postupné zjednodušování portfolia před předáním vedení jeho nástupci.

Buffett se loučí jako vítěz. Jeho Berkshire se topí v penězích

Leaders

Rekordní čísla na rozloučenou. Berkshire Hathaway zvýšila provozní zisk o třetinu a drží historicky největší objem hotovosti – přes 382 miliard dolarů. Warren Buffett po šesti dekádách odchází z čela firmy ve chvíli, kdy jeho investiční impérium nikdy nebylo silnější.

ČTK

Přečíst článek

Nová sázka na média

Vedle omezení Applu Berkshire zveřejnila i novou, relativně malou pozici v The New York Times v hodnotě 351,7 milionu dolarů. Investice je 29. největší z celkových 41 akciových pozic, které společnost drží.

Čtvrté čtvrtletí bylo posledním čtvrtletím s Buffettem v čele Berkshire. Greg Abel, který ve společnosti působil jako místopředseda pro nepojistné operace, převzal na začátku nového roku funkci generálního ředitele. Buffett dál zůstává předsedou představenstva společnosti.

Warren Buffett

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Leaders

ČTK

Přečíst článek
