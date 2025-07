Glosa Dalibora Martínka: Česko zažilo nebývalý výpadek proudu. Už se nebudeme smát Španělům

Tak masivní výpadek elektrické energie Česko ještě nezažilo. Zatím není jasné, co za tím stálo. Jestli nějaká technická závada, nebo třeba kybernetický útok cizí země. Každý asi tuší, která by to mohla být. Premiér Fiala se zatím nevyjadřuje, také čeká na výsledky pátrání.

Podle posledních zpráv postihl výpadek proudu celkem osm rozvoden přenosové soustavy. Prý šlo o důsledek pádu fázového vodiče. Tedy snad technická závada. To by byla lepší zpráva.

Výpadky elektřiny postihly Liberecký, Ústecký, a Středočeský kraj, východ Čech a část Prahy. Přesnou příčinu potíží zatím energetici neznají.

Češi pocítili bolest

Bylo to seznámení se s realitou. Svět nefunguje jako růžový balónek. Češi tentokrát pocítili bolest. Tisíce lidí uvízly v Praze v metru, v tramvajích. Lidé si nemohli koupit oběd, nefungovaly platební terminály. A hospody raději zavřely. Nemohli koupit nic. Kdo neměl hotovost v kapse, nekoupil si ani svačinu. A vybrat peníze nebylo možné, automaty nefungovaly.

Vypadá jako jakási dystopie, čas po pádu naší reality. Česko si prošlo šokem. Zažilo novou realitu. Možná to byla výjimečná událost, možná je to náznak dění budoucího. Ještě nejsme ve válce, a s trochou trpělivosti to nakonec všichni zvládli. Energetici to dají do pořádku. I to je dobrá zpráva, zaslouží si dík.

Než se vyšetří, kde nastal malér, zda ho k nám někdo zanesl nebo jsme si ho způsobili sami, je tu jeden pozitivní poznatek z krizové situace. Lidé se s tím vypořádali. Najednou se mezi sebou bavili, sdělovali si, co je nového, co vědí. Česká společnost vůbec není rozpadlá, jak by se mohlo zdát z předvolebních průzkumů. Když přijde na tvrdé, dokáží spolu lidé mluvit, jednat.

Vlastně je tento blackout podobný zážitek jako z listopadu 1989. Ta energie, solidarita, která tehdy propukla, zatímco do té doby si lidé žili na svých chalupách, byla neopakovatelná. Nyní nám energetická facka připomněla, že žijeme spolu.

Jistě je potřeba vyřešit tento případ. Je to na premiéru Fialovi. Pod fousy jsme se smáli Španělsku, které něco podobného zažilo na konci dubna. Cítili jsme se silní v kramflecích s Temelínem a Dukovany v zády. Ta síla nemusí být evidentně tak silná.