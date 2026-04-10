Bez operace, drastických diet i drahých preparátů. Nová léčba obezity míří do Česka

Newstream & Partner

Bez drastických diet, injekcí i bez operace. Nová studie testuje léčbu obezity pomocí balónu zavedeného do žaludku, který pomáhá omezit příjem jídla.

Češi tloustnou. Obezita patří mezi nejrychleji rostoucí zdravotní problémy současnosti a zasahuje stále větší část populace. Zhubnout a váhu si dlouhodobě udržet se přitom mnoha lidem nedaří ani přes opakované pokusy. Nová mezinárodní studie chce tento začarovaný kruh prolomit. V Česku se do ní zapojila pražská OB klinika, která nyní hledá pacienty pro testování nechirurgické léčby obezity spočívající v zavedení gastrického balónu do žaludku.

„Pro mnoho lidí onemocnění obezitou znamená dlouhodobé a vyčerpávající úsilí o redukci váhy. Tato studie jim dává šanci začít znovu, bezpečně a s odbornou podporou,“ říká primářka OB kliniky Petra Šrámková.

OB Klinika, užito se svolením

Kdo se může hlásit

Program je určen lidem starším 18 let s BMI nad 30, kterým se dlouhodobě nedaří zhubnout nebo si váhu udržet. Podmínkou je vstupní vyšetření, na jehož základě lékaři rozhodnou o zařazení do programu. Pro vybrané účastníky je program včetně zákroku bezplatný. Jeho kapacita je však omezená a klinika předpokládá, že zájem veřejnosti bude velký. 

Jak probíhá zákrok

Základem léčby je zavedení gastrického balónu do žaludku. Ten pomáhá navodit pocit sytosti i po menším množství jídla, a tím snižuje celkový kalorický příjem.

Zákrok trvá zhruba 20 minut a probíhá v analgosedaci, tedy bez nutnosti celkové narkózy. Balón zůstává v těle přibližně jeden rok. Podle kliniky se pacienti vracejí do běžného režimu velmi rychle, často během několika dní.

Samotné zavedení balónu ale není jedinou součástí léčby. Účastníci budou po dobu jednoho roku pod dohledem specialistů, kteří jim nastaví jídelníček, zajistí psychologickou podporu a pravidelné kontroly. Právě kombinace zákroku a dlouhodobého vedení má podle lékařů zvýšit šanci, že si pacienti nižší hmotnost udrží.

Obezita patří mezi nejzávažnější civilizační onemocnění a zvyšuje riziko cukrovky, srdečních chorob nebo vysokého krevního tlaku. Lékaři proto hledají způsoby, jak léčbu zefektivnit a zároveň ji zpřístupnit širšímu okruhu pacientů.

OB klinika je specializované zdravotnické zařízení zaměřené na komplexní léčbu a prevenci onemocnění obezitou a s ní spojených metabolických onemocnění. Nabízí moderní, bezpečné a individuálně přizpůsobené metody účinné léčby pod vedením zkušených odborníků z mnoha oborů.

Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Co dokáže nový model Mythos od Anthropicu? Nejspíš hodně, když se kvůli němu schází americký ministr financí se šéfy bank a kyberbezpečnostní firmy na celém světě panikaří.

Za zhruba tři a půl roku, během nichž svět aktivně sleduje vývoj modelů umělé inteligence, se toho stalo poměrně hodně. Přesto nyní nastává poměrně bezprecedentní situace. Vedení Anthropicu, která vyvíjí nástroj Claude, odmítlo uvést nejnovější model své AI na trh s tím, že je příliš dokonalý a v důsledku potenciálně nebezpečný. Mohl by to být dokonalý marketingový tah, ale zdá se, že není.

Anthropic totiž oslovil klíčové technologické společnosti s tím, že jim jednak ukázal možnosti tohoto modelu, který má podtitul Mythos, zároveň jim věnoval tokeny v hodnotě 100 milionů dolarů. Cílem přitom má být, že firmy jako Apple, Microsoft, Amazon, Google a další využijí tyto kredity na opravu internetové infrastruktury a vůbec na služby, na nichž v současnosti v podstatě jede svět.

Že je situace vážná pak potvrdila i svolaná schůzka amerického ministra financí Scotta Bessenta a šéfa americké centrální banky Fed Jeroma Powella s šéfy klíčových amerických bank.

Každý může zaútočit na každého

Je situace opravdu tak vážná? Nejspíš ano. Podle lidí, kteří měli možnost s modelem pracovat, totiž Mythos dokáže to, co doposud nedokázal žádný jiný systém: projít jakýkoli systém se sebedokonalejším zabezpečením, najít v něm chybu, tu využít a daný systém shodit. A co je možná ještě horší: Mythos se sám dokáže při podobném útoku měnit, aby byl ještě účinnější.

Potenciál pro zneužití je v podstatě nekonečný, z reakce těch, kteří jsou situaci nejblíž, se pak zdá, že obrana je prakticky nemožná.

Co by to znamenalo? Že každý člověk by pomocí tohoto nástroje dokázal zaútočit na libovolnou digitální infrastrukturu a tu když ne zničit, tak ochromit. Důsledky podobných možností jsou skutečně nedozírné, stačí připomenout kolaps řady systémů v červenci roku 2024, kdy kvůli chybě v aktualizaci bezpečnostního systému CrowdStrike spadly systémy po celém světě.

Vítězové a poražení

Netušené možnosti nového modelu výzkumníci objevili například tím, že se mu podařilo najít a využít chyby v operačním systému Linux, která v něm existovala 27 let a nikdo si ji doposud nevšiml.

Vedle bezpečnostních hrozeb přináší tento model také jednu zásadní byznysovou otázku: když AI model dokáže najít chybu, kterou desítky tisíc odborníků neodhalili za téměř tři dekády, nevstupujeme definitivně do éry AI-kyberbezpečnosti? Mají firmy působící v této oblasti ještě nějaký smysl a budoucnost?

I zde se láme byznysový chleba. Anthropic totiž vytipoval několik bezpečnostních firem, které do svého pilotního projektu pozval. Jsou to samozřejmě americké společnosti jako CrowdStrike, Palo Alto Networks nebo Cisco. Ostatní budou mít pravděpodobně smůlu.

Michal Nosek: Dálnice z obranných peněz. Okamura s Babišem a Macinkou nadávají na Brusel, ale miliardy na D11 uvítají

Dálnice D11
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Když se mluví o Bruselu, je to diktát, chaos a nepřítel národních zájmů. Když se rozdělují peníze, je to najednou vítaný partner. Případ dostavby D11 ukazuje tuhle českou politickou schizofrenii v přímém přenosu.

Evropský nástroj SAFE měl posílit obranu. V české realitě ale vedle armády pomůže i s dálnicí. Ano, formálně je to „strategická infrastruktura“. Prakticky asfaltový pruh směrem na Polsko. Který měl být hotový již dávno.

D11 samozřejmě dává smysl. Uleví dopravě, zlepší logistiku, propojí Česko se severem Evropy. Jenže pointa není v tom, co se staví. Ale z čeho.

Když se klíčová dopravní tepna musí opřít o „obranné“ evropské peníze, je to spíš vizitka státu než Bruselu. Bez miliard z EU by se to totiž s velkou pravděpodobností znovu zaseklo v nekonečném kole odkladů.

A teď přichází ta největší ironie.

Tomio Okamura staví svou politiku na odporu k Evropské unii. Andrej Babiš si Brusel bere jako boxovací pytel, kdykoli se mu to hodí. Oba ale velmi dobře vědí, že bez evropských miliard by se doma peníze na důležité projekty těžko hledaly. Kritika EU je levná, ale vropské peníze jsou naopak až příliš cenné na to, aby se odmítaly. A tak se děje to, co už je v Česku vlastně normou: Brusel se veřejně tepe, ale jeho peníze se ochotně inkasují.

Dálnice D11 je v tomhle směru učebnicový příklad. Na jedné straně silná slova o suverenitě a diktátu. Na druhé straně projekty, které by bez evropského financování sotva vznikly včas. Čím konkrétnější výsledek, tedy silnice, most, dálnice, tím rychleji ideologické výhrady mizí. Protože nakonec nerozhodují projevy ani billboardy. Rozhodujeí peníze na beton a asfalt. A ten, zdá se nešim lidem, chutná z Bruselu úplně stejně dobře jako ten „národní“.

