Bez operace, drastických diet i drahých preparátů. Nová léčba obezity míří do Česka
Bez drastických diet, injekcí i bez operace. Nová studie testuje léčbu obezity pomocí balónu zavedeného do žaludku, který pomáhá omezit příjem jídla.
Češi tloustnou. Obezita patří mezi nejrychleji rostoucí zdravotní problémy současnosti a zasahuje stále větší část populace. Zhubnout a váhu si dlouhodobě udržet se přitom mnoha lidem nedaří ani přes opakované pokusy. Nová mezinárodní studie chce tento začarovaný kruh prolomit. V Česku se do ní zapojila pražská OB klinika, která nyní hledá pacienty pro testování nechirurgické léčby obezity spočívající v zavedení gastrického balónu do žaludku.
„Pro mnoho lidí onemocnění obezitou znamená dlouhodobé a vyčerpávající úsilí o redukci váhy. Tato studie jim dává šanci začít znovu, bezpečně a s odbornou podporou,“ říká primářka OB kliniky Petra Šrámková.
Kdo se může hlásit
Program je určen lidem starším 18 let s BMI nad 30, kterým se dlouhodobě nedaří zhubnout nebo si váhu udržet. Podmínkou je vstupní vyšetření, na jehož základě lékaři rozhodnou o zařazení do programu. Pro vybrané účastníky je program včetně zákroku bezplatný. Jeho kapacita je však omezená a klinika předpokládá, že zájem veřejnosti bude velký.
Jak probíhá zákrok
Základem léčby je zavedení gastrického balónu do žaludku. Ten pomáhá navodit pocit sytosti i po menším množství jídla, a tím snižuje celkový kalorický příjem.
Zákrok trvá zhruba 20 minut a probíhá v analgosedaci, tedy bez nutnosti celkové narkózy. Balón zůstává v těle přibližně jeden rok. Podle kliniky se pacienti vracejí do běžného režimu velmi rychle, často během několika dní.
Samotné zavedení balónu ale není jedinou součástí léčby. Účastníci budou po dobu jednoho roku pod dohledem specialistů, kteří jim nastaví jídelníček, zajistí psychologickou podporu a pravidelné kontroly. Právě kombinace zákroku a dlouhodobého vedení má podle lékařů zvýšit šanci, že si pacienti nižší hmotnost udrží.
Obezita patří mezi nejzávažnější civilizační onemocnění a zvyšuje riziko cukrovky, srdečních chorob nebo vysokého krevního tlaku. Lékaři proto hledají způsoby, jak léčbu zefektivnit a zároveň ji zpřístupnit širšímu okruhu pacientů.
OB klinika je specializované zdravotnické zařízení zaměřené na komplexní léčbu a prevenci onemocnění obezitou a s ní spojených metabolických onemocnění. Nabízí moderní, bezpečné a individuálně přizpůsobené metody účinné léčby pod vedením zkušených odborníků z mnoha oborů.
