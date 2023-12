Biohacking: Dáváte si předsevzetí jíst na nový rok lépe? Zkuste nutritariánství

Jíst co největší množství mikroživin při co nejmenším počtu kalorií. To je klíč ke zdravé stravě. Jak na to, dozvíte se v dalším díle seriálu Biohacking.

Existuje řada možností, jak se stravovat, aby se nám tělo odměnilo lepším zdravím. Základním předpokladem je, že opravdu lépe jíst chceme. V případě takového rozhodnutí je třeba také přistoupit k akci. Za tu mnoho lidí nyní považuje novoroční předsevzetí, kde se zlepšení zdraví a také hubnutí přirozeně nabízí. Opravdu razantním způsobem, který nám toto může splnit, je nutritariánská strava.

Tento způsob stravování popsal v řadě svých knih a primárně pak v bestselleru Jez, abys žil americký lékař Joel Fuhrman. Ve svých dílech si Fuhrman zakládá na tom, že jeho pojetí výživy je postavené na výsledcích tisíce odborných studiích a také na zkušenostech mnoha lidí a pacientů. Těm se podařilo zvrátit řadu již pokročilých moderních onemocnění a to zejména těch považovaných za chronické- metabolického syndromu, obezity, cukrovky 2. typu a srdečně-cévních onemocnění.

Základním principem této stravy je pravidlo konzumace co největšího množství mikroživin při co nejmenším počtu kalorií. To je proto, že dle výsledků studií na zvířatech i na lidech je jeden z nejvíce zdokumentovaných principů dlouhodobého zdraví organismu a zároveň dlouhověkosti pravidlo „kalorické restrikce“, čili dlouhodobého snížení kalorií, a to v rozmezí o 10 až 30 procent. Zároveň je ale potřeba tělu dodat dostatečnou zásobu mikronutrientů- vitamíny, minerály a fytochemikálie- aby bylo zajištěno optimální fungování organismu.

Nutritariánská strava je obecně hodnocena jako obtížná na dlouhodobé dodržování i přesto, že dovoluje úlevy. Posuzuje se jako striktní, zejména kvůli dlouhodobému snížení kalorií, což může způsobit život v trvalém hladu a neuspokojení sytosti, což samozřejmě není udržitelné. Fuhrman ve svých knihách oponuje, že dostatečný příjem zdravých potravin zaplní žaludek a ten mozku vyšle signál nasycení. To, s čím se člověk musí u této stravy popasovat, jsou podle něj tedy spíše chutě na objektivně nezdravé jídlo či tendence k přejídání.

Co tam patří?

Abychom při nutritariánské stravě doplnili vše potřebné, Fuhrman doporučuje zařadit do každodenního jídelníčku listovou zeleninu, bobulovité ovoce, houby, luštěniny, cibulovou zeleninu a semínka. Toto jsou podle něj nezbytné komponenty zdravé stravy, na kterých jsou lidé zdravotně závislí. Zvýšená konzumace listové zeleniny je spojena se snížením rizika rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění a s delším životem. Fytochemikálie z bobulovin mají protirakovinné účinky, snižují krevní tlak a jsou spojovány se snížením rizika srdečního infarktu. Fytochemikálie z hub jsou jedinečné tím, že podporují funkci imunitního systému a mají silné protirakovinné účinky.

Fazole a luštěniny jsou bohaté na vlákninu a rezistentní škrob, které pomáhají udržovat nízkou hladinu glukózy v krvi, krevní tlak a LDL cholesterol a vyživují mikrobiom. Cibule a česnek jsou spojovány se snížením rizika vzniku několika druhů rakoviny a jejich charakteristické fytochemikálie obsahující síru mají řadu účinků, které prospívají kardiovaskulárnímu systému. Pravidelná konzumace semen a ořechů je spojována s dlouhověkostí, sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění, běžných druhů rakoviny a zdravou tělesnou hmotností.

Dalšími doporučenými potravinami jsou všechny ostatní druhy ovoce a zeleniny. Nutritariánská strava se také drží Paretova pravidla 80-20, kdy doporučuje konzumovat 80 procent kalorií ze stravy podle jejích pravidel a do 20 procent dovoluje malé množství masa, ryb, vajec a mléčných výrobků. Důraz by ale stále měl být na rostlinou přirozenou stravu. Nutritariánství také omezuje sůl a tuk ve formě olejů, másla a sádla. Pravidlem je co nejméně zpracované a co nejvíce přirozené jídlo.

Pokud se chcete minimálně dočasně stát nutritariánem, tato strava vám slibuje zdravé zhubnutí bez počítání kalorií. Následné udržení váhy se předpokládá při dodržování programu alespoň z oněch zmiňovaných osmdesáti procent. Tento způsob stravy předchází chronickým onemocněním, je údajně schopen je zastavit a i znatelně zlepšit. Pomocí množství vitamínů, minerálů a dalších živin ze zdravých potravin pomáhá předcházet zánětům a podporuje zdravou funkci imunitního systému.

