Babišův Agrofert postaví v Maďarsku pekárnu za 1,5 miliardy korun
Nový závod vyroste ve městě Tata a denně má chrlit sto tun chleba.
Maďarský výrobce pekařských a cukrářských výrobků Ceres Sütöipari, který spadá do skupiny Agrofert, plánuje výstavbu nového závodu na výrobu chleba v průmyslovém parku ve městě Tata na severozápadě Maďarska. Investice má dosáhnout 24 miliard forintů (zhruba 1,5 miliardy korun), uvedla agentura MTI s odkazem na výkonného ředitele společnosti Istvána Mikose.
Ani pět týdnů po volbách prezident Petr Pavel nejmenoval nikoho premiérem, což je jediný akt, který Ústava České republiky zná. Sice pověřil Andreje Babiše vyjednáváním, to ale není nijak formální věc. Babišovi přitom doutná střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, což mu podle zákona brání ve výkonu premiérského postu. Kdo uhne první? Prezident, nebo šéf hnutí ANO? A co by jedno či druhé vlastně znamenalo?
Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?
Názory
Ani pět týdnů po volbách prezident Petr Pavel nejmenoval nikoho premiérem, což je jediný akt, který Ústava České republiky zná. Sice pověřil Andreje Babiše vyjednáváním, to ale není nijak formální věc. Babišovi přitom doutná střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, což mu podle zákona brání ve výkonu premiérského postu. Kdo uhne první? Prezident, nebo šéf hnutí ANO? A co by jedno či druhé vlastně znamenalo?
Investice financuje Agrofert
Podle Mikose bude výstavba výrobního areálu o rozloze 14 tisíc metrů čtverečních financována přímo mateřskou skupinou Agrofert. „Maďarsko pro nás bylo, je a bude perspektivní trh,“ sdělil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Uvedl, že celková výše investice skupiny se pohybuje kolem 55 milionů eur, tedy zhruba 90 procent částky, kterou zveřejnil Mikos.
Výroba má začít v roce 2027
Závod by měl podle plánů zahájit provoz do roku 2027. Denní produkce má činit přibližně 100 tun chleba, který bude podnik dodávat nejen na maďarský trh, ale také do Česka, na Slovensko a do dalších evropských zemí, doplnil Mikos.
Agrofert má po osmi letech jediného vlastníka. Andrej Babiš získal zpět sto procent akcií podniku, čímž otevírá otázku možného střetu zájmů při sestavování vlády.
Babiš opět zcela ovládá Agrofert. Střet zájmů vyřeším, vzkazuje
Leaders
Agrofert má po osmi letech jediného vlastníka. Andrej Babiš získal zpět sto procent akcií podniku, čímž otevírá otázku možného střetu zájmů při sestavování vlády.
Firma Ceres Sütöipari je právním nástupcem györských pekáren založených v roce 1951. Loni dosáhla obratu přes 12 miliard forintů (zhruba 754 milionů korun). Od počátku 90. let se zaměřuje především na trvanlivé a krájené pečivo, v tomto segmentu patří mezi největší hráče na maďarském trhu.
Zhruba 80 procent obratu společnosti pochází z prodeje výrobků s delší trvanlivostí – například různých druhů chlebů, koláčů a piškotů.
Babiš řeší střet zájmů
Skupinu Agrofert vlastní Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí český premiér. V případě jeho jmenování předsedou vlády by se mohl dostat do střetu zájmů, protože Agrofert podniká v řadě odvětví, která spadají pod státní regulaci a dotace. Babiš se má dnes sejít s prezidentem Petrem Pavlem, aby jednal mimo jiné o možných krocích, jak střet zájmů vyřešit.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.