Babišův Agrofert postaví v Maďarsku pekárnu za 1,5 miliardy korun

Nový závod vyroste ve městě Tata a denně má chrlit sto tun chleba.

Maďarský výrobce pekařských a cukrářských výrobků Ceres Sütöipari, který spadá do skupiny Agrofert, plánuje výstavbu nového závodu na výrobu chleba v průmyslovém parku ve městě Tata na severozápadě Maďarska. Investice má dosáhnout 24 miliard forintů (zhruba 1,5 miliardy korun), uvedla agentura MTI s odkazem na výkonného ředitele společnosti Istvána Mikose.

Investice financuje Agrofert

Podle Mikose bude výstavba výrobního areálu o rozloze 14 tisíc metrů čtverečních financována přímo mateřskou skupinou Agrofert. „Maďarsko pro nás bylo, je a bude perspektivní trh,“ sdělil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Uvedl, že celková výše investice skupiny se pohybuje kolem 55 milionů eur, tedy zhruba 90 procent částky, kterou zveřejnil Mikos.

Výroba má začít v roce 2027

Závod by měl podle plánů zahájit provoz do roku 2027. Denní produkce má činit přibližně 100 tun chleba, který bude podnik dodávat nejen na maďarský trh, ale také do Česka, na Slovensko a do dalších evropských zemí, doplnil Mikos.

Firma Ceres Sütöipari je právním nástupcem györských pekáren založených v roce 1951. Loni dosáhla obratu přes 12 miliard forintů (zhruba 754 milionů korun). Od počátku 90. let se zaměřuje především na trvanlivé a krájené pečivo, v tomto segmentu patří mezi největší hráče na maďarském trhu.
Zhruba 80 procent obratu společnosti pochází z prodeje výrobků s delší trvanlivostí – například různých druhů chlebů, koláčů a piškotů.

Babiš řeší střet zájmů

Skupinu Agrofert vlastní Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí český premiér. V případě jeho jmenování předsedou vlády by se mohl dostat do střetu zájmů, protože Agrofert podniká v řadě odvětví, která spadají pod státní regulaci a dotace. Babiš se má dnes sejít s prezidentem Petrem Pavlem, aby jednal mimo jiné o možných krocích, jak střet zájmů vyřešit.

