Babiš přikoupil reprodukční kliniky. Tentokrát v Rumunsku a Itálii
Síť reprodukčních klinik FutureLife z portfolia Babišova investičního holdingu Hartenberg se rozrůstá o další centra asistované reprodukce v zahraničí, konkrétně v Rumunsku a Itálii.
Skupina FutureLife, zaměřená na asistovanou reprodukci, pokračuje v zahraniční expanzi. Nově koupila kliniky Atentica Fertility Clinic se sídlem v rumunském městě Iași, píše server e15.cz. A zároveň převzala centrum asistované reprodukce Milano Fertility Clinic v itálském Miláně, o čemž firma informovala na svém webu.
Díky akvizici Atentica se síť FutureLife v Rumunsku rozrostla na tři kliniky reprodukční medicíny a tři embryologické laboratoře. Skupina se tím podle svého vedení stala jedničkou na rumunském trhu.
„Stali jsme se díky této akvizici jedničkou na rumunském trhu. Společnost Atentica Fertility Clinic má navíc slušný růstový potenciál. Nedávno dokončila novou velkou kliniku, což jí umožní rychlejší rozvoj,“ uvedl šéf a minoritní společník skupiny Hartenberg Jozef Janov.
Klinika s růstem a vysokou marží
Atentica Fertility Clinic byla založena v roce 2006 a o tři roky později otevřela první centrum asistované reprodukce ve východní části Rumunska. Klinika zaměstnává přibližně 30 lidí. Podle serveru e15.cz dosáhla loni obratu zhruba 80 milionů korun a hrubého provozního zisku EBITDA okolo 20 milionů korun.
Expanze FutureLife v Rumunsku začala už v roce 2019 akvizicí prémiové kliniky Gynera v Bukurešti. Dalším krokem bylo převzetí kliniky Gynatal v Temešváru v listopadu 2024. Součástí rumunské sítě je také genetická laboratoř CytoGenomic Medical Laboratory v Bukurešti.
Posílení pozice v jižní Evropě
Současně FutureLife převzala i italskou Milano Fertility Clinic. Podle společnosti má tato akvizice posílit pozici skupiny v jižní Evropě a umožnit užší spolupráci s dalšími klinikami ve Španělsku a Itálii, mezi které patří například Institut Marquès, FIV Valencia či Fertility Madrid.
„Akvizice umožní intenzivnější sdílení know-how, harmonizaci postupů a rozšíření nabídky pro pacienty napříč skupinou,“ uvedla FutureLife.
Evropská expanze s českým kapitálem
FutureLife dnes provozuje zhruba 60 klinik v 16 zemích a zaměstnává více než 2100 odborníků. Ročně provede přes 77 tisíc cyklů umělého oplodnění a od roku 1991 pomohly kliniky skupiny na svět více než 166 tisícům dětí. O pozici evropské jedničky skupina soupeří především se španělským konkurentem IVIRMA.
Majoritním vlastníkem FutureLife je investiční holding Hartenberg Holding, který spravuje investice premiéra Andrej Babiš. Menšinový podíl ve skupině drží britský fond CVC Capital Partners.
V Hartenbergu drží Babiš prostřednictvím firmy SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbytek připadá šéfovi akvizic holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Jak Babiš naloží se skupinou Hartenberg v souvislosti s přípravou svěřenského fondu RSVP Trust, zatím neoznámil.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.