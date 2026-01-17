Konec Kalouska a Skopečka ve vedení VZP. Vláda chystá výměnu správní rady
Vláda se v pondělí bude zabývat obměnou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle návrhu ministerstva zdravotnictví mají skončit někteří opoziční politici včetně Miroslava Kalouska či Jana Skopečka.
Vláda projedná výměnu deseti členů správní rady VZP, největší zdravotní pojišťovny v zemi, která ročně hospodaří s více než 341 miliardami korun. Mandát současné rady končí na konci ledna.
Podle návrhu ministerstva zdravotnictví mají ve správní radě skončit mimo jiné její místopředseda Miroslav Kalousek, poslanec Jan Skopeček či senátoři Ondřej Šimetka a Karel Zitterbart. Nově by v radě měli zasednout náměstci ministra zdravotnictví a další bývalí i současní úředníci resortu.
Dalších 20 členů správní rady zvolí Poslanecká sněmovna, která se volbou má zabývat ještě tento měsíc. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o některých nominacích chce s koaličními partnery ještě jednat.
Veřejné zdravotní pojištění letos počítá s deficitem až 20 miliard korun. Pojišťovny tak budou muset čerpat rezervy z minulých let. VZP má zároveň převést 7,9 miliardy korun menším pojišťovnám, které se potýkají s finančními problémy.