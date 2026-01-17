Konec Kalouska a Skopečka ve vedení VZP. Vláda chystá výměnu správní rady

Nový magazín právě vychází!

Miroslav Kalousek
ČTK
Vláda se v pondělí bude zabývat obměnou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle návrhu ministerstva zdravotnictví mají skončit někteří opoziční politici včetně Miroslava Kalouska či Jana Skopečka.

Vláda projedná výměnu deseti členů správní rady VZP, největší zdravotní pojišťovny v zemi, která ročně hospodaří s více než 341 miliardami korun. Mandát současné rady končí na konci ledna.

Podle návrhu ministerstva zdravotnictví mají ve správní radě skončit mimo jiné její místopředseda Miroslav Kalousek, poslanec Jan Skopeček či senátoři Ondřej Šimetka a Karel Zitterbart. Nově by v radě měli zasednout náměstci ministra zdravotnictví a další bývalí i současní úředníci resortu.

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy filharmonie v Praze se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group.

Dalibor Martínek: Kalousek má novou funkci, bude dohlížet na peníze pro Vltavskou filharmonii

Názory

Před třemi lety, když na pražském magistrátu získával kontury projekt Vltavské filharmonie a probíhala architektonická soutěž, se mluvilo o investici za šest miliard korun. Nyní podle aktuálních odhadů vyjde Prahu na 16,53 miliardy korun bez DPH. Tedy celkem asi na dvacet miliard korun. Část peněz bude mít pod kontrolou i Miroslav Kalousek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalších 20 členů správní rady zvolí Poslanecká sněmovna, která se volbou má zabývat ještě tento měsíc. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o některých nominacích chce s koaličními partnery ještě jednat.

Veřejné zdravotní pojištění letos počítá s deficitem až 20 miliard korun. Pojišťovny tak budou muset čerpat rezervy z minulých let. VZP má zároveň převést 7,9 miliardy korun menším pojišťovnám, které se potýkají s finančními problémy.

Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral

Zdeněk Hřib
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.

"Mým hlavním cílem je plán na dostupné bydlení, na levné potraviny a chceme udělat ze země moderní stát," představil své plány Hřib. Ten je předsedou strany od podzimu 2024, kdy tehdejší premiér vypráskal z vlády Ivana Bartoše. Hlavně za zpackané stavební řízení, v němž tehdejší šéf Pirátů nadělal chaos. Slova o dostupném bydlení tedy působí z úst jeho následovníka poněkud zvláštně.

Jaký je plán na levné potraviny je poněkud tajemný, že by nějaké represe vůči prodejcům nebo potravinářům? Obecná teze o moderním státu je komická ve světle nepovedené digitalizace povolování staveb.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.

nst

Přečíst článek

Piráti se rádi tváří jako nositelé pokroku a propagátoři nových technologií. Škoda že si tito mladí pokrokoví lidé nedokáží ohlídat ani techniku při svém volebním kongresu. Když Ivan Bartoš přišel vyhlásit výsledky, diváci České televize mohli slyšet jenom hlasitý hudební podkres, nikoli Bartošova slova. Bartoš situaci nezaznamenal, ale po chvíli si odběhl za technikem upravit port. Když začal na podruhé číst výsledky, opět spustil podkres a u obrazovek nebylo slyšet slova. Ano, je to malichernost. Ale bohužel, Piráti mají na vlajce zrovna ty moderní technologie.

Co je podstatnější, Piráti se pod Hřibem stali v poslanecké sněmovně toxickými. Na rozdíl od ODS nebo Starostů, též opozice, se nedostali do žádné sněmovní funkce, ve výborech nebo komisích. Piráti sice využívají veškerý možný čas ke sněmovním proslovům, jedou novou kampaň, ale Babišova koalice je totálně odstřihla. Neprosadí tři a půl roku nic.

A bohužel, i ostatní opoziční strany nechtějí mít s hlasitými Piráty nic společného. Hřib prohlásil, že chce vést stranu tak, aby byla klíčovou součástí příští vlády bez Andreje Babiše. Není jasné, s kým by to mělo být.

Z nadějné, progresivní strany pro mladé se z Pirátů stala za jejich působení ve vrcholné politice okrajová, extrémistická skupina bez šance na moc. „Úkolem opozice není to, aby křičela. Opozice má mít konkrétní řešení a připravit se na další volební období, aby byla schopna převzít vládu,“ uvedl Hřib. Že by si předtím dali s Ivanem práska?

Nová radnice na Mariánském náměstí v Praze

David Ondráčka: Prahu nechce nikdo řídit, politika tu ztrácí směr i odpovědnost

Názory

V roce 2026 budou komunální volby a hlavně v Praze je to docela otevřené. Praha má rozpočet přes sto miliard, je metropolí se zásadním politickým výtlakem a vlivem, a přesto to nikdo nechce řídit, nebo kandidáti na primátora a radní minimálně váhají. Ukazuje se, jak je pražská komunální (magistrátní) politika podivně zaseklá, prakticky neřiditelná. A Mariánské náměstí nemá přezdívku Mafiánské jen náhodou.

David Ondráčka

Přečíst článek

Kupka chce z ODS silnou opoziční sílu. Slíbil reformy, stínovou vládu i důraz na Západ

Kandidát na předsedu ODS Martin Kupka
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Martin Kupka před delegáty kongresu ODS představil svou vizi strany jako sebevědomé a kompetentní opozice. Pokud bude zvolen předsedou, chce občanské demokraty připravit na návrat do vlády prostřednictvím reforem, silného programu a důsledné kontroly kabinetu ANO, SPD a Motoristů.

Bývalý ministr dopravy Martin Kupka chce jako předseda ODS vybudovat silnou, sebevědomou a kompetentní opoziční stranu. Ve svém kandidátském projevu na kongresu občanských demokratů v Praze uvedl, že ODS musí být viditelnou silou, která bude vládu ANO, SPD a Motoristů důsledně kontrolovat a nutit ji k odpovědnosti.

Podle Kupky se strana nesmí smířit se současným způsobem vládnutí, který označil za účelové spojenectví založené na protislužbách a osobních zájmech. ODS má podle něj systematicky pojmenovávat chyby vlády, brzdit je a tam, kde se to nepodaří, nabídnout vlastní řešení do budoucna.

Kupka zároveň jasně vymezil hlavní politické soupeře. Za protivníky ODS označil strany, které chtějí Česko vyvést z Evropské unie a NATO, nostalgicky se vracejí k poměrům před rokem 1989 nebo usilují o omezování ekonomické a politické svobody. Cílem ODS je podle něj návrat do vlády nikoli kvůli straně samotné, ale kvůli budoucnosti České republiky.

Martin Kupka, kandidát na šéfa ODS

Dalibor Martínek: Renesance ODS neuškodí Babišovi, ale lidovcům a TOP 09

Názory

Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Občanští demokraté se podle Kupky musí znovu pevně spojit s reformami a stát se první volbou pro podnikatele. Jako priority zmínil snížení daňové zátěže práce a omezení daňových výjimek. Strana podle něj nemá pouze kritizovat, ale přicházet s konkrétními návrhy, mimo jiné prostřednictvím stínové vlády, která by působila nejen v Praze, ale i v regionech.

Součástí Kupkovy vize je také oživení vnitrostranické debaty. Plánuje lokální programové konference a následné celostátní jednání, které má vést k aktualizaci hlavních programových tezí. „Pokud nepochopíme, že se svět změnil, nemůžeme vyhrávat,“ uvedl.

V zahraniční politice se Kupka jednoznačně přihlásil k prozápadní orientaci Česka. Podpořil členství v EU a NATO a zdůraznil nutnost podpory Ukrajiny, která čelí ruské vojenské agresi. Jeho protikandidátem v boji o post předsedy ODS je místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan.

Petr Fiala na kongresu ODS
Aktualizováno

Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou

Politika

ČTK

Přečíst článek
