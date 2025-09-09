Apple představí ultra tenkou verzi iPhonu
Americký technologický gigant Apple pořádá prezentaci nových produktů. Předpokládá se, že představí novou generaci chytrých telefonů iPhone. Podle agentury Bloomberg firma kromě základní verze telefonu iPhone 17 nabídne stejně jako loni také vylepšené verze s označeními Pro a Pro Max. Novinkou však bude velmi tenká verze s označením Air, která přinese první významnou změnu v designu těchto telefonů za několik let.
„Je to už nějakou dobu, co jsme viděli významnější úpravu podoby těchto přístrojů,“ uvedl analytik Dipanjan Chatterjee ze společnosti Forrester. Dodal, že verze Air by mohla přimět řadu majitelů starších telefonů iPhone k přechodu na nejnovější generaci.
Prezentace společnosti Apple začne v 19:00 středoevropského letního času. Předpokládá se, že firma kromě nových telefonů iPhone představí i nové chytré hodinky Apple Watch a nová chytrá sluchátka AirPods.
Společnost Apple ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 28. června, zvýšila čistý zisk meziročně asi o devět procent na 23,4 miliardy dolarů (přes 485 miliard korun). Celkové tržby vzrostly téměř o deset procent na více než 94 miliard dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily o 13,5 procenta na 44,6 miliardy dolarů.
Společnost xAI a sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska zažalovaly firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters.
Americká společnost OpenAI kupuje start-up s názvem io Products, který založil Jony Ive stojící za úspěchem výrobků iPhone či iPod od společnosti Apple. Z bývalého šéfa designu Applu nyní OpenAI udělá kreativního ředitele.
