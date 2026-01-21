Volkswagen mění strukturu. Škoda zůstává tahounem, ale ztrácí slovo
Automobilový koncern Volkswagen zavádí novou strukturu řízení. Představenstva značek zeštíhlí, změny se dotknou i Škody Auto. Rozhodování se přesune do centra. Nová struktura má koncernu přinést úspory v řádu miliardy eur.
Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž Škoda Auto, zavádí novou řídicí strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Firma o tom informovala ve středu v tiskové zprávě, čímž potvrdila dřívější informace německého listu Automobilwoche. Podle koncernu by změny mohly do roku 2030 přinést úspory až jedné miliardy eur (zhruba 24 miliard korun) v oblasti výroby.
Vznik centrálního představenstva
Do skupiny BGC patří značky Volkswagen Passenger Cars, Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles. Zásadní změnou je vznik centrálního představenstva BGC, které bude rozhodovat napříč značkami zejména o vývoji, nákupu a výrobě.
Značkám Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles zůstanou pouze čtyřčlenná představenstva, složená z generálního ředitele a šéfů financí, prodeje a lidských zdrojů. Představenstvo Škody Auto má přitom v současnosti šest členů.
Méně manažerů, víc centralizace
„V první fázi se celkový počet členů představenstev ve čtyřech značkách, které tvoří BGC, sníží do léta 2026 zhruba o třetinu. Ve střednědobém horizontu pak plánovaná reorganizace dále zefektivní řídicí struktury celé skupiny,“ uvádí koncern.
Změny jsou součástí širší snahy zjednodušit rozhodování, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost evropských značek Volkswagenu.
Tlak konkurence i rušení pracovních míst
Volkswagen je sice největším výrobcem automobilů v Evropě, zároveň se ale potýká s rostoucí konkurencí z Číny, tlakem na ceny a dopady celních bariér. Koncern už dříve oznámil, že do roku 2030 plánuje v Německu zrušit až 35 tisíc pracovních míst.
Škoda roste, koncern jako celek stagnuje
Celkový odbyt koncernu Volkswagen loni klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabším prodejům ve Spojených státech a Číně. Škoda Auto však šla proti trendu – zvýšila odbyt téměř o 13 procent na zhruba 1,04 milionu vozů, což z ní činí jednu z nejúspěšnějších značek skupiny.
