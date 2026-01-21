Nový magazín právě vychází!

Volkswagen mění strukturu. Škoda zůstává tahounem, ale ztrácí slovo

Volkswagen mění strukturu. Škoda zůstává tahounem, ale ztrácí slovo
Automobilový koncern Volkswagen zavádí novou strukturu řízení. Představenstva značek zeštíhlí, změny se dotknou i Škody Auto. Rozhodování se přesune do centra. Nová struktura má koncernu přinést úspory v řádu miliardy eur.

Skupina masově vyráběných značek německého automobilového koncernu Volkswagen s označením Brand Group Core (BGC), do které spadá rovněž Škoda Auto, zavádí novou řídicí strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Firma o tom informovala ve středu v tiskové zprávě, čímž potvrdila dřívější informace německého listu Automobilwoche. Podle koncernu by změny mohly do roku 2030 přinést úspory až jedné miliardy eur (zhruba 24 miliard korun) v oblasti výroby.

Vznik centrálního představenstva 

Do skupiny BGC patří značky Volkswagen Passenger Cars, Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles. Zásadní změnou je vznik centrálního představenstva BGC, které bude rozhodovat napříč značkami zejména o vývoji, nákupu a výrobě.

Značkám Škoda, Seat/Cupra a Volkswagen Commercial Vehicles zůstanou pouze čtyřčlenná představenstva, složená z generálního ředitele a šéfů financí, prodeje a lidských zdrojů. Představenstvo Škody Auto má přitom v současnosti šest členů.

Méně manažerů, víc centralizace

„V první fázi se celkový počet členů představenstev ve čtyřech značkách, které tvoří BGC, sníží do léta 2026 zhruba o třetinu. Ve střednědobém horizontu pak plánovaná reorganizace dále zefektivní řídicí struktury celé skupiny,“ uvádí koncern.

Změny jsou součástí širší snahy zjednodušit rozhodování, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost evropských značek Volkswagenu.

Tlak konkurence i rušení pracovních míst

Volkswagen je sice největším výrobcem automobilů v Evropě, zároveň se ale potýká s rostoucí konkurencí z Číny, tlakem na ceny a dopady celních bariér. Koncern už dříve oznámil, že do roku 2030 plánuje v Německu zrušit až 35 tisíc pracovních míst.

Škoda roste, koncern jako celek stagnuje

Celkový odbyt koncernu Volkswagen loni klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabším prodejům ve Spojených státech a Číně. Škoda Auto však šla proti trendu – zvýšila odbyt téměř o 13 procent na zhruba 1,04 milionu vozů, což z ní činí jednu z nejúspěšnějších značek skupiny.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

