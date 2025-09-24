Platová přetahovaná nekončí. Jurečka mluví o kompromisu, Středula chce víc

Nový magazín právě vychází!

Vláda s odbory ve středu zatím neuzavřela dohodu o růstu platů. Padl nový kompromisní návrh na zvýšení platových tarifů od ledna o pět až šest procent a pro hůř odměňované profese a státní službu o devět procent. Jednání bude ještě pokračovat. Novinářům to po jednání s odborovými předáky řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle odborů je možná shoda s kabinetem na přidání o devět procent hůř odměňovaným profesím. Pro ostatní zaměstnance odbory chtějí růst o šest procent, uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Kabinet navrhoval původně od ledna přidání o pět procent, hůř odměňovaným o sedm procent. Odbory požadovaly sedm a 13 procent. Podle Jurečky zástupci vlády ve středu nabídli odborářům pro všechny 2000 korun navíc, odbory to odmítly. Vláda se také rozhodla posílit o několik miliard korun v navrhovaném rozpočtu sumu na platy, proti letošku by na ně mělo být o 27 miliard korun víc, řekl ministr.

„Musíme to (kompromisní návrh) dopočítat z hlediska objemů peněz. Teď jdeme na vládu, tam to řekneme ostatním kolegům. Dohodli jsme se, že v tom jednání budeme pokračovat,“ uvedl ministr.

Podle podkladů k chystanému vládnímu nařízení by navýšení tarifů o devět procent pro hůř odměňované a o pět procent pro ostatní stálo celkem 31,65 miliardy korun. Státní rozpočet by vydal 19,46 miliardy korun, samosprávy 7,65 miliardy a zdravotní pojištění 4,54 miliardy korun. Například na zvednutí tarifních platů o 11 procent pro hůř odměňované a o pět procent pro ostatní by bylo potřeba z rozpočtu 21,85 miliardy korun, od samospráv 9,10 miliardy a z veřejného zdravotního pojištění 4,78 miliardy, celkem 35,73 miliardy korun.

Podle šéfa ČMKOS odboráři cítí mírný optimismus a věří v to, že je možné kompromis najít. „Dohoda ještě není, ale myslím si, že jsme se zejména u hůře odměňovaných posunuli. Vnímáme, že je možná shoda na tom, že by zaměstnanci odměňovaní podle první tabulky a zaměstnanci státní služby mohli - podtrhuju mohli, pokud bude vláda souhlasit - mít zvýšení od 1. ledna o devět procent,“ uvedl Středula. Pro ostatní odbory chtějí růst tarifů o šest procent. „V této chvíli není zatím shoda,“ dodal předák.

Vláda ve středu odborářům nabídla podle Jurečky pro hůř odměňované zaměstnance veřejných a státních služeb přidání o 2000 korun. „U lidí s nejnižšími tarify by to byl růst přes 13 procent ročně, s těmi nejvyššími kolem čtyř procent. Takto jsme to navrhli i pro zbývající přílohy nařízení vlády (ostatní platové tabulky) vyjma bezpečnostních sborů a vyjma školství, kde má dohoda jiné parametry,“ upřesnil Jurečka. Odbory pevné částky odmítly.

Novinářům Jurečka řekl, že vláda se už minulý týden rozhodla posílit v návrhu rozpočtu sumu na platy. Proti letošku by měla být celkem o 27 miliard korun vyšší, tedy asi o 9,4 procenta, uvedl Jurečka. Už dřív řekl, že v pokladnách resortů to bylo původně o něco přes 20 miliard korun. Středula podotkl, že růst platů podpoří ekonomiku, lidé peníze utratí.

Podle informačního systému o průměrném výdělku průměrný plat ve veřejné sféře loni činil 49 049 korun hrubého. Meziročně vzrostl o 3,4 procenta. Tarif tvořil 61 procent příjmu, zbytek byly odměny, příplatky a náhrady. Ve veřejném sektoru pracovalo 675 100 lidí, z nich 141 700 ve zdravotní a sociální péči, 221 500 ve vzdělávání, 269 300 ve veřejné správě, sociálním zabezpečení a obraně a 24 200 v kultuře. Polovina lidí v kultuře vydělávala pod 38 225 korun hrubého, ve zdravotní péči pod 47 686 korun a ve vzdělávání pod 44 535 korun.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

