Výrobce umělých střívek přesune část výroby z ČR do Srbska. Propouštět nebude

Firma Viscofan CZ, která vyrábí v Českých Budějovicích umělá střívka pro potravinářský průmysl, má za sebou dobrý rok. Obratově rostla o více než miliardu, díky vyšším objemům i cenám. Letos firma plánuje přesun části výroby z ČR do Srbska. Propouštět se ale v českém závodu nechystá.

Viscofan CZ měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží osm miliard korun. Meziročně jí stouply asi o 1,2 miliardy. Zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) byl 1,1 miliardy, meziročně podobný, třetí rok v řadě přes miliardu. Část výroby přesune letos firma do Srbska, nikoho ze 650 zaměstnanců ale nepropustí. Letos investuje přes 150 milionů korun, uvedl jednatel firmy Miloslav Kamiš.

„V loňském roce se nám opravdu dařilo, i když to byla jízda jak na horské dráze. Pomohly nám dobré prodeje a vyšší objemy, zvýšili jsme i prodejní ceny na trhu, nic jiného nám nezbývalo. Zároveň ne nepodstatný byl vliv silného prodeje zejména do dolarových trhů, kdy nám pomohl kurz (vůči koruně),” řekl jednatel.

Plán přesunu části výroby

Firmě zároveň loni stouply náklady za materiál jako jsou plasty, za dopravu, za energie pak meziročně až o 90 procent, o desítky milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb jí loni stouply meziročně o miliardu na 6,8 miliardy. V roce 2021 měla firma tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 6,88 miliardy korun a zisk po zdanění 798,8 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy.

Letos přesune firma část výroby jedlého kolagenu do Srbska. „Obratově firma spadne trošičku dolů, ale nebude to znamenat propouštění, budeme držet všechny zaměstnance. Uvolníme si tím kapacitu a budeme chtít aspirovat na nové zakázky,” řekl jednatel. Firma letos nakoupí technologie na vyšší kapacitu řásnění celulózových výrobků. Příští rok tak zvedne jejich výrobu. Již v polovině letošního roku zprovozní nové technologie na extruzi (vytlačování) plastiku, další peníze dá do automatizace i nových způsobů balení.

Prémie pro zaměstnance

Viscofan CZ vyrábí kolagenová a celofánová střívka a plastové i fibrousové obaly. Fibrous je papírové střívko potažené viskózou, přičemž papír se vyrábí z vláken palmy abaka. Toto střívko se používá hlavně na salámy. Výrobky dodává firma do 100 zemí, asi tři procenta míří do Česka. Podnik má 650 zaměstnanců. Od ledna jim zvýšila mzdy o deset procent. Když firma letos přesáhne plánovaný zisk EBITDA o pět procent, dá pracovníkům v lednové výplatě roku 2024 prémii 10 tisíc korun.

Společnost je součástí španělské skupiny Viscofan Group, největšího světového výrobce umělých střívek určených zejména pro potravinářský průmysl. Skupina má přes 5300 zaměstnanců. Loni jí meziročně vzrostl obrat o 24 procent na 1,2 miliardy eur (zhruba 28,6 miliardy korun) a zisk EBITDA o osm procent na 267 milionů eur (asi 6,3 miliardy korun). Vyplývá to z informací na webu. Viscofan CZ se na výsledcích skupiny podílí zhruba čtvrtinou. Skupina drží na trhu ve svém oboru podíl 41 procent. Loni investovala do nových výrob kolagenu, nový závod postaví v Thajsku.

