Pokud bude ANO vládnout, Schillerová nechá přepracovat návrh rozpočtu

Pokud bude ANO vládnout, Schillerová nechá přepracovat návrh rozpočtu

Alena Schillerová
ČTK
ČTK
ČTK

V případě, že by opoziční hnutí ANO po říjnových sněmovních volbách vládlo, vrátilo by ze Sněmovny nynější návrh státního rozpočtu na příští rok kabinetu k přepracování. Na počátku roku 2026 by stát hospodařil v rozpočtovém provizoriu.V televizní Partii na CNN Prima News to uvedla někdejší ministryně financí Alena Schillerová.

První místopředseda favorizovaného ANO Karel Havlíček v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize odhadl, že provizorium by trvalo šest až sedm týdnů. Současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v debatě se Schillerovou uvedl, že návrh rozpočtu, jak jej nedávno ministerstvo financí zveřejnilo, je pracovní materiál. Za důležitější než případné provizorium pokládá výši deficitu.

Ministerstvo financí navrhlo vládě rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun. Součástí návrhu rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.

Schillerová zopakovala, že s rozpočtem, jak je navržený, není možné hospodařit. "Pokud hnutí ANO vyhraje volby, bude sestavovat příští vládu, bude mít v Parlamentu většinu, neumím si představit, že bychom s takovýmto rozpočtem mohli hospodařit. To znamená, ten rozpočet, jakmile bychom získali většinu ve Sněmovně, vrátíme k přepracování," řekla Schillerová. Začátkem roku 2026 by podle ní mohlo být i krátké rozpočtové provizorium, byť, jak podotkla, není jeho příznivcem.

Stanjura pokládá rozpočtové provizorium za technickou záležitost, důležitější je podle něho schodek. "Deficit bude zase 500 miliard korun nebo vyšší," reagoval na vystoupení Schillerové v debatě.

Konečný návrh rozpočtu musí koaliční vláda Petra Fialy (ODS) poslat do Sněmovny do konce září. Volby do dolní komory čekají Česko začátkem října. Návrh rozpočtu spadne s koncem nynějšího volebního období takzvaně pod stůl. Patrně ještě nynější kabinet, jenž by měl už vládnout v demisi, by měl návrh rozpočtu znovu poslat nové Sněmovně po jejím ustavení, pravděpodobně v listopadu.

Stanjura a Schillerová se v televizní debatě střetli například kvůli volebnímu programu ANO, jenž by podle ekonomů prohloubil rozpočtový deficit v prvních letech o desítky miliard a v budoucnu až o stovky miliard korun ročně. Schillerová popisovala, že ANO plánuje získat peníze opatřeními na příjmové straně. Mluvila o boji se šedou ekonomikou mimo jiné zavedením nové verze elektronické evidence tržeb, o převodních cenách, o výplatách takzvaně na ruku i o ekonomickém růstu. Poukazovala na to, že loni stát nevybral proti plánu na nosných daních podle ní 35 miliard korun. Stanjura tvrdil, že z nepřiznané ekonomiky lze získat na dani z přidané hodnoty ještě 18 miliard korun za rok. "Paní Schillerová ráda říká, že je chodící kalkulačka, ale ta čísla nesedí," řekl.

"Díra v DPH se začala zacelovat za našich vlád," argumentovala bývalá ministryně financí. Stanjura se pak pozastavil nad záměrem daňově osvobozeného spropitného, které by podle Schillerové mělo být součástí nového systému EET. "Není to žádný recept na 140 miliard," podotkl. Stanjura dále řekl, že koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by v příštím volebním období neprosazovala žádné daňové reformy. "Chceme nechat daňový systém takový, jaký je," řekl Stanjura.

„Rozpočtový armagedon. To je asi nejlepší shrnutí programu, který ve čtvrtek představilo hnutí ANO,“ uvedl Fiala. Za armagedon označil program už ve čtvrtek. Dnes uvedl, že před čtyřmi lety přebírali po Babišově éře připravený rozpočet se schodkem téměř 400 miliard přesahující pět procent hrubého domácího produktu (HDP). „Naše vláda schodek srazila pod dvě procenta HDP v letošním roce,“ napsal premiér, který se v kritice zaměřil na některé body programu ANO.

Cesta k velkému mezigeneračnímu sporu

Slibované zrušení důchodové reformy by podle něj vedlo k rozpočtovému výpadku desítek miliard korun ročně, což podle Fialy dopadne hlavně na mladé. Těm vzrostou daně a budou mít nízké důchody. „Hnutí ANO si chce koupit důchodce za peníze mladých. Ve finále je to cesta k velkému mezigeneračnímu sporu,“ uvedl.

Znovuzavedením elektronické evidence tržeb (EET) podle něj bude stát znovu „zaklekávat“ a všichni podnikatelé se opět stanou podezřelými. Kritizoval i navrhované dotování nákladů na distribuci elektřiny a obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Babiš: Fiala zase straší

Babiš, který je dnes na předvolebním výjezdu na Karvinsku, sdělil, že Fiala za svou vládu neudělal nic pro lidi, zadlužil zemi o 1,2 bilionu korun a navzdory slibům zvýšil daně. „Pana premiéra asi zachvátila panika. Zase straší a vymýšlí si nesmysly, jako to dělá celou kampaň,“ míní expremiér a předseda hnutí, které je favoritem říjnových voleb. „My jsme zadlužení vždy snižovali, ODS ho vždy zvyšovala. My jsme daně snižovali, ODS je vždy zvyšovala. To jsou fakta,“ doplnil Babiš.

Zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, které chce prosadit ANO, je cestou, jak dostat leckdy nepohodlná veřejnoprávní média pod přímý vliv vlády a vzít jim nezávislost, napsal premiér. Zrušení české muniční iniciativy pro Ukrajinu a plán dodávat zbraně přes NATO by podle Fialy poškodilo českou ekonomiku, protože nyní nakupují spojenci munici a zbraně i od českých firem.

Podle dnešního vyjádření šéfky poslanců hnutí Aleny Schillerové je program ANO ambiciózní a hlavně investiční. „Zdravotní péče je třetí rok v červených číslech, mají se zastavovat dopravní stavby, milion lidí je na prahu chudoby, reálné mzdy na úrovni roku 2019 a z covidu jsme se ekonomicky vzpamatovali téměř nejhůř v EU. Nikdy jste nehospodařili ani s přebytkem, ani vyrovnaně a vaše deficity jsou oproti období před covidem desetinásobné,“ vzkázala Fialovi.

