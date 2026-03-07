„Štít Amerik“. Trump si vymyslel další organizaci, má bojovat proti drogovým kartelům

Americký prezident Donald Trump oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
Iniciativu zaměřenou na boj s kartely prezident představil na summitu se zástupci latinskoamerických zemí v Miami na Floridě. Akce se zúčastnili lídři Argentiny, Bolívie, Chile, Kostariky, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Salvadoru, Guyany, Hondurasu, Panamy, Paraguaye a Trinidadu a Tobaga.
„Jediný způsob, jak tyto nepřátele porazit, je plně využít sílu našich armád,“ řekl Trump o boji s kartely. „Musíme nasadit armádu. I vy musíte nasadit své armády,“ dodal. S odkazem na koalici vedenou Spojenými státy, která na Blízkém východě bojovala proti teroristické skupině Islámský stát, republikánský prezident dodal, že „totéž teď musíme udělat i doma, abychom vymýtili drogové kartely“.
Prezident rovněž prohlásil, že Kuba chce s USA uzavřít dohodu a že jedná s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Podle Trumpa velmi brzy čeká Kubu velká změna. „Chtějí jednat a jednají s Markem, se mnou a s dalšími a řekl bych, že dohodu s Kubou by šlo uzavřít velmi snadno,“ citovala Trumpa agentura Reuters.
Setkání, které Bílý dům označil za summit „Štítu Amerik“, se uskutečnilo dva měsíce poté, co Trump nařídil vojenskou operaci, při níž byl unesen venezuelský prezident Nicolás Maduro s manželkou, aby v USA čelili obviněním z drogových deliktů. Summit se zároveň uskutečnil týden poté, co USA s Izraelem zahájily údery proti Íránu, což si již vyžádalo stovky mrtvých a vyvolalo nejistotu na světových trzích.
Trumpův čas strávený s lídry latinskoamerických států byl omezený. Po setkání se chystá odletět na základnu v Delawaru, aby se zúčastnil pietního převzetí pozůstatků šesti amerických vojáků. Ti přišli o život při dronovém útoku na velitelské centrum v Kuvajtu minulou neděli, tedy den poté, co Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán, který obviňují ze snahy získat jadernou zbraň.
Hlasování o Oscarech je uzavřené. Zatímco na konci února bylo téměř jisté, že hlavního Oscara pro nejlepší film získá snímek Jedna bitva za druhou, po dvou novinkách v Hollywoodu již vítězství tohoto snímku není tak jednoznačné. Vše změnilo hlasování herecké asociace a pak odkrytí několika anonymních volebních lístků, které každoročně zveřejňuje portál Variety. Oscary budou předány 15. března a šance jsou nyní vyrovnané mezi snímky Jedna bitva za druhou a Hříšníci. Jak je to možné?
Udílení Oscarů se blíží a již za týden se svět dozví, kdo získá populární cenu americké filmové akademie pro nejlepší film, herce, režiséry i vizuální efekty. Tisíce členů slovutné akademie před několika dny odevzdaly hlasy ve druhém kole, z nichž vzejdou koneční vítězové. Jak to celé dopadne?
Několik zajímavých jistot již máme, například téměř nevyhnutelně si Oscara pro nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli odnese fantastická Jessie Buckley za svůj výkon v shakespearovském dramatu Hamnet. A velmi pravděpodobně cenu za vedlejší mužský herecký výkon získá Sean Penn za roli v komediálním dramatu Jedna bitva za druhou.
Právě novinka Paula Thomase Andersona byla zároveň dlouho ohromným favoritem na cenu pro nejlepší film. Snímek totiž uspěl téměř ve všech dosavadních hlasováních jednotlivých profesních asociací (režiséři, producenti), získal cenu BAFTA a několik dalších cen. A právě tato jednotlivá ocenění často jsou skutečně dobrým signálem, jednoduše proto, že o těchto profesních cenách rozhodují lidé, kteří sedí zároveň ve „velké“ akademii.
Jenomže všechno změnily dva okamžiky. První nastal 1. března, kdy se udílely ceny americké herecké asociace nově známé jako Actor Awards. Jako poslední z hlavních indikátorů mohly potvrdit status favorita snímku Jedna bitva za druhou, protože právě tento snímek byl jako jediný nominovaný ve všech filmových kategoriích těchto cen.
Jenomže kromě Seana Penna si z kandidátů za tento snímek cenu nevysloužil vůbec nikdo, naopak výrazný úspěch si připsal snímek Hříšníci, který je od počátku tím druhým možným hlavním favoritem Oscarů. A to jednoduše proto, že získal nejvíc nominací ze všech (rekordních 16), což donedávna býval důležitý indikátor šancí jednotlivých snímků.
Je herecká asociace dobrým lakmusovým papírkem? Ano i ne. Ne z toho důvodu, že když takto herci hlasovali proti zbytku profesí, většinou z toho konečné vítězství nebylo. Například vloni herci vůbec nedocenili sílu snímku Anora, který sklidil hned pětici Oscarů, od herecké asociace ani jednu. Kdyby Hříšníci neměli 16 nominací, velmi pravděpodobně by nešlo o tak důležitý indikátor, ačkoli herci představují velký podíl v celku akademie (a to prostě proto, že se každoročně udílejí čtyři herecké Oscary a každý oceněný se stává automaticky členem akademie).
Jenomže tu je ještě jedna podstatná věc, která se v posledních letech ukazuje jako poměrně dobrý, byť nečekaný pomocník pro docenění nálad v akademii. Jde o uveřejnění anonymních lístků několika členů akademie. Vloni se takto na desítce náhodně vybraných lístků ukázala poměrně jasná převaha Anory i představitelky hlavní role v tomto snímku Mikey Madison, která porazila i dlouho favorizovanou Demi Moore.
Letos Variety zveřejnilo hlasy sedmičky členů akademie. V porovnání s celkem jde o zcela marginální vzorek, který matematicky nemá váhu, přesto tyto lístky můžeme vnímat jako další střípek do toho, co o hlasování víme. A zajímavá je jednak afiliace hned několika různých profesionálů ke snímku Hříšníci, naopak snímek Jedna bitva za druhou do čela dali jen dva. A co je podstatnější: jen jeden z nich byl typický člen akademie, tedy americký filmař/herec/profík. Naopak Hříšníky preferovali hned čtyři hlasující, jeden dal v kategorii film roku snímku F1.
Zajímavé pak je, že ačkoli nad úspěchem Jedné bitvy za druhou konsensus není, větší šanci má režisér snímku Paul Thomas Anderson na vítězství v kategorii nejlepší režie.
Zatímco do konce února to tedy vypadalo, že Jedna bitva za druhou míří k velkému večeru, kdy sklidí, co bude moct, nyní je téměř stejně pravděpodobné, že dojde na typickou „plichtu“, kdy se filmem roku stanou Hříšníci a režii ovládne Anderson za Jednu bitvu za druhou.
Na poslední vývoj kupříkladu Tipsport již nijak nezareagoval a ponechává snímek Jedna bitva za druhou jasným favoritem. Kurz spadl na aktuální úroveň 1,15 po předávání cen BAFTA, které jsou poměrně spolehlivým indikátorem. Naopak šance Hříšníků tehdy v očích bookmakera Tipsportu klesly a kurz vyrostl na 5,00.
Možnost, že by nakonec v hlavní kategorii uspěl jiný snímek, je v tuto chvíli již prakticky nemožná, což ostatně kurzy dobře reflektují. Paradoxně nejhorší kurz má snímek F1 (rovných 200), což je jediný z filmů kromě dvou favoritů, pro nějž někdo hlasoval ze zveřejněných lístků na Variety.
Mimochodem, nejnižší kurz ze všech kategorií vůbec má právě Jessie Buckley, konkrétně 1,02.
Předávání Oscarů se uskuteční v noci z 15. na 16. března našeho času.
V cestovatelském systému Drozd je k dnešku registrováno asi 4300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Je to zhruba o 600 méně než v pátek. Nejvíc turistů nadále zůstává v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Většina z registrovaných lidí ale podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) neprojevila zájem o návrat. Do válkou zasažené oblasti míří i dnes repatriační lety a stroje komerčních společností. Do Česka by měly dopravit další stovky lidí.
Macinka dnes v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct uvedl, že systém Drozd je z roku 2009, a třebaže v současné krizi funguje a poskytuje informace o Češích v regionu, je třeba jej modernizovat a změnit v moderní informační cestovatelský systém. Navzdory potížím podle ministra úřady a úředníci situaci zvládají a Česko je ve srovnání s ostatními „v podstatě premiantem“ v repatriaci svých občanů. Macinka dnes zároveň zopakoval, že náklady za repatriační lety zaplatí stát, o proplacení tří čtvrtin z nich požádá Evropskou komisi.
V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. V průběhu dnešního dne a noci přicestují další lidé repatriačními lety z Dubaje a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové dnes další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech. Na letiště v Dubaji, které bylo dnes ráno opět terčem íránských útoků, odstartovala dopoledne z Prahy pravidelná linka společnosti Smartwings a před polednem podle webu Letiště Praha také pravidelná linka Emirates. Odpolední spoj z Prahy ale momentálně nabral několikahodinové zpoždění a večerní linka je zrušená. „Vzhledem k aktuální situaci na Blízkém východě evidujeme zrušené lety,“ upozorňuje letiště na webu. Lidé by měli kontaktovat dopravce.
Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Klientům cestovních kanceláři zajišťovaly cestu samotné kanceláře. Skupině DER Touristik CZ sdružující CK Exim Tours a Fischer, která měla v zasaženém regionu nejvíc klientů a to kolem tisícovky, už se vrátila většina z nich. Poslední větší skupina osmdesáti lidí by se měla vrátit dnes večer ze Spojených arabských emirátů, zbylí jednotlivci přiletí v neděli, řekl mluvčí skupiny Jan Bezděk.
Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti.
