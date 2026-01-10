Řemeslo mizí a s ním i možnost šít precizní módu, říká Natali Ruden
Je tomu téměř rok, co módní návrhářka Natali Ruden předvedla svou poslední kolekci Fusion a přerušila profesní kariéru. Nyní navštívila moderátorku Evu Čerešňákovou v jejím pořadu VIP Eva Talks, hodnotila své rozhodnutí a představila nové zájmy. „Chystám se malovat, ale jen pro sebe,“ říká.
Natali Ruden po více než třiceti letech aktivního působení na české módní scéně zásadně mění svůj profesní režim. Po loňském uvedení kolekce Fusion oznámila, že šlo o její poslední přehlídku v dosavadním pojetí. Neznamená to sice úplný odchod z tvorby, ale vědomé omezení aktivit. Návrhářka uzavřela salon i butiky a zakázkovou výrobu už nepřijímá, výjimku dělá pouze výjimečně pro blízké přátele.
„Bez salonu a butiků si dnes plánuji život úplně jinak. Občas něco vytvořím, abych nevyšla ze cviku, ale jen pro kamarádky. Jiné zakázky nepřijímám,“ říká. Změnu jí usnadňuje i osobní situace. „Syn dokončil studium a pracuje v investiční společnosti, což přineslo větší klid a méně dlouhodobých starostí,“ dodává. Uvolněný čas chce věnovat především kreslení, které jí přináší radost. Konkrétní další kroky však zatím neupřesňuje.
Kolekce Fusion loni uzavřela jednu výraznou etapu její kariéry, která se začala formovat už na počátku 90. let. V té době se Ruden prosadila ve Zlíně bez marketingu a sociálních sítí, především díky osobnímu stylu a přímému vztahu s klientelou.
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál
Newstream TV
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
Úbytek kvalifikovaných řemeslníků
V poslední době však návrhářka dle svých slov stále častěji narážela na personální problémy oboru. Za jeden z největších považuje úbytek kvalifikovaných řemeslníků. „Sehnat dnes kvalitní švadleny je téměř nadlidský úkol. Řemeslo mizí a s ním i schopnost vytvářet skutečně precizní módu,“ konstatuje. Tento vývoj se podle ní promítá i do ekonomiky autorské tvorby, která by mohla být lépe zaplacená.
Zkušenosti z praxe dnes shrnuje i do doporučení pro zákazníky. Při výběru oděvů radí sledovat materiál, střih, tvar i barvu a přemýšlet o oblečení jako o investici do kvality, nikoli o rychlé spotřebě. Zároveň upozorňuje na vliv barev: nadměrné používání černé, šedé nebo tmavě modré podle ní působí útlumově, zatímco jiné odstíny mohou energii naopak podpořit.
Budoucnost módy vnímá realisticky. Tradiční krejčovské řemeslo podle ní dál ustupuje, částečnou odpověď ale může nabídnout rozvoj nových výrobních technologií a materiálů. Klíčové dle ní zůstává zachování osobního stylu a schopnost kombinovat vlastní zkušenost s otevřeností k novým postupům.
- Jak velký byl její tým?
- Kde brala nápady a inspiraci ke své tvorbě?
- Kdo je její klientela?
- Proč jí nezůstaly žádné modely v ateliéru?
- Čemu se chce dále věnovat?
V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.
Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek
Zprávy z firem
V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.
Luxusní móda zažívá turbulentní období. Zatímco giganti jako LVMH či Chanel řeší pokles tržeb a střídání kreativních ředitelů, jiné značky, například Prada s mladší sestrou Miu Miu, slaví růst. Do hry navíc vstupují nečekaní hráči z Číny. Fenomén Labubu, sběratelská figurka od společnosti Pop Mart, se stal kulturním symbolem, který už pronikl i do světa luxusu a kolaborací s velkými módními domy.
Luxusní značky hledají nový vítr. Dior, Prada i LVMH čelí zpomalení. Svět dobývá čínský fenomén Labubu
Enjoy
Luxusní móda zažívá turbulentní období. Zatímco giganti jako LVMH či Chanel řeší pokles tržeb a střídání kreativních ředitelů, jiné značky, například Prada s mladší sestrou Miu Miu, slaví růst. Do hry navíc vstupují nečekaní hráči z Číny. Fenomén Labubu, sběratelská figurka od společnosti Pop Mart, se stal kulturním symbolem, který už pronikl i do světa luxusu a kolaborací s velkými módními domy.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.