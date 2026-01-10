Řemeslo mizí a s ním i možnost šít precizní módu, říká Natali Ruden

Nový magazín právě vychází!

Michal Nosek
Michal Nosek

Je tomu téměř rok, co módní návrhářka Natali Ruden předvedla svou poslední kolekci Fusion a přerušila profesní kariéru. Nyní navštívila moderátorku Evu Čerešňákovou v jejím pořadu VIP Eva Talks, hodnotila své rozhodnutí a představila nové zájmy. „Chystám se malovat, ale jen pro sebe,“ říká.

Natali Ruden po více než třiceti letech aktivního působení na české módní scéně zásadně mění svůj profesní režim. Po loňském uvedení kolekce Fusion oznámila, že šlo o její poslední přehlídku v dosavadním pojetí. Neznamená to sice úplný odchod z tvorby, ale vědomé omezení aktivit. Návrhářka uzavřela salon i butiky a zakázkovou výrobu už nepřijímá, výjimku dělá pouze výjimečně pro blízké přátele.

„Bez salonu a butiků si dnes plánuji život úplně jinak. Občas něco vytvořím, abych nevyšla ze cviku, ale jen pro kamarádky. Jiné zakázky nepřijímám,“ říká. Změnu jí usnadňuje i osobní situace. „Syn dokončil studium a pracuje v investiční společnosti, což přineslo větší klid a méně dlouhodobých starostí,“ dodává. Uvolněný čas chce věnovat především kreslení, které jí přináší radost. Konkrétní další kroky však zatím neupřesňuje.

Kolekce Fusion loni uzavřela jednu výraznou etapu její kariéry, která se začala formovat už na počátku 90. let. V té době se Ruden prosadila ve Zlíně bez marketingu a sociálních sítí, především díky osobnímu stylu a přímému vztahu s klientelou.

VIP Eva Talks s Janem Tunou
video

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

nst

Přečíst článek

Úbytek kvalifikovaných řemeslníků

V poslední době však návrhářka dle svých slov stále častěji narážela na personální problémy oboru. Za jeden z největších považuje úbytek kvalifikovaných řemeslníků. „Sehnat dnes kvalitní švadleny je téměř nadlidský úkol. Řemeslo mizí a s ním i schopnost vytvářet skutečně precizní módu,“ konstatuje. Tento vývoj se podle ní promítá i do ekonomiky autorské tvorby, která by mohla být lépe zaplacená.

Zkušenosti z praxe dnes shrnuje i do doporučení pro zákazníky. Při výběru oděvů radí sledovat materiál, střih, tvar i barvu a přemýšlet o oblečení jako o investici do kvality, nikoli o rychlé spotřebě. Zároveň upozorňuje na vliv barev: nadměrné používání černé, šedé nebo tmavě modré podle ní působí útlumově, zatímco jiné odstíny mohou energii naopak podpořit.

Budoucnost módy vnímá realisticky. Tradiční krejčovské řemeslo podle ní dál ustupuje, částečnou odpověď ale může nabídnout rozvoj nových výrobních technologií a materiálů. Klíčové dle ní zůstává zachování osobního stylu a schopnost kombinovat vlastní zkušenost s otevřeností k novým postupům.

  • Jak velký byl její tým?
  • Kde brala nápady a inspiraci ke své tvorbě?
  • Kdo je její klientela?
  • Proč jí nezůstaly žádné modely v ateliéru?
  • Čemu se chce dále věnovat?

Fairmont Golden Prague

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Zprávy z firem

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

nos

Přečíst článek

Módní ulice v Tokiu

Luxusní značky hledají nový vítr. Dior, Prada i LVMH čelí zpomalení. Svět dobývá čínský fenomén Labubu

Enjoy

Luxusní móda zažívá turbulentní období. Zatímco giganti jako LVMH či Chanel řeší pokles tržeb a střídání kreativních ředitelů, jiné značky, například Prada s mladší sestrou Miu Miu, slaví růst. Do hry navíc vstupují nečekaní hráči z Číny. Fenomén Labubu, sběratelská figurka od společnosti Pop Mart, se stal kulturním symbolem, který už pronikl i do světa luxusu a kolaborací s velkými módními domy.

nos

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Ilustrační foto
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Objednáte si jídlo v aplikaci. Někde v zákulisí se miska rozjede po dopravním pásu, nad ní se otevřou zásobníky s ingrediencemi a přesně podle receptu do ní padají rukola, kuře nebo omáčka. Když něco dojde, systém pošle upozornění člověku, aby zásobu doplnil. Výsledkem je hotové jídlo, připravené rychleji než od kuchaře a pokaždé stejné. Tohle není sci-fi. Je to realita firmy Wonder Group, která masivně investuje do automatizace kuchyní a chce s restauracemi udělat totéž, co Amazon udělal s maloobchodem. Jak upozorňuje server agentury Bloomberg, tomuto trendu nahrávají i data.

Podle National Restaurant Association dnes pochází 73 procent návštěvnosti restaurací z rozvozu a jídla s sebou. Ještě v únoru 2020 to bylo 61 procent. Ziskové marže amerických restaurací zároveň od roku 2019 klesly o více než 30 procent, což vysvětluje, proč se celé odvětví stále víc upíná k automatizaci a technologickým řešením.

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Wonder chce změnit restaurace stejně jako Amazon změnil nakupování

Za Wonderem stojí Marc Lore, miliardář a veterán e-commerce. V minulosti prodal Diapers.com Amazonu a později vybudoval Jet.com, který koupil Walmart. Dnes tvrdí, že principy postavené na logistice, softwaru a škálování lze aplikovat i na jídlo. „Amazon vybírá, balí a odesílá. My vybíráme, vaříme, balíme a odesíláme,“ říká Lore.

Jedním z největších kroků Wonderu je nákup robotického systému pro přípravu jídel známého jako Infinite Kitchen, a to za 186 milionů dolarů. Jde o zařízení, které zabere celou místnost: dopravní dráha veze misky pod řadou vysokých zásobníků s ingrediencemi. Podle receptu systém ve správnou chvíli „vypustí“ rukolu, kuře nebo omáčku a misky se přitom jemně otáčejí, aby se vše rovnoměrně rozložilo. Když některá ingredience dojde, vyskočí upozornění a člověk zásobník doplní. Pokud něco chybí, miska absolvuje celý okruh znovu.

Tvůrci technologie tvrdí, že systém zvládne až 500 misek za hodinu, tedy zhruba desetkrát víc než jeden člověk.

Wonder už má na východním pobřeží USA desítky poboček, které připomínají malé „jídelní haly“. Zákazníci si vybírají z desítek různých menu: některá jsou spojena se známými šéfkuchaři nebo zavedenými podniky, jiná jsou značky vytvořené přímo Wonderem. Objednávky směřují hlavně přes aplikaci, případně přes iPady v prodejnách.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na první pohled to může působit jako klasický food court, ve skutečnosti ale nejde o dvacet kuchyní v jedné místnosti. Základ jídel se často připravuje v centralizovaných provozech a v pobočkách se pak jídlo pouze dokončuje. Zaměstnanci bez vysoce specializovaného kuchařského výcviku pracují s přesně nastavenými kuchařskými zařízeními. Lore totiž tvrdí, že tajemství úspěchu není v hvězdném kuchaři u plotny, ale v technologii, která dokáže opakovat stejné výsledky pořád dokola.

Problém: lidé nechtějí jíst „jídlo z distribučního centra“

Firma se otevřeně inspiruje logistikou skladů, ale zároveň si uvědomuje, že jídlo je emocionální záležitost. „Je těžké lidem říct, že jejich večeře vznikla podobně jako balík z e-shopu,“ přibližuje jeden z manažerů společnosti Wonder.

Wonder zatím není plně robotická továrna na jídlo. V kuchyních stále pracují lidé, kteří dělají citlivější úkony, kompletují, kontrolují a balí hotové pokrmy. Směr je ale jasný, Infinite Kitchen má být dalším krokem k tomu, aby se vaření postupně změnilo v průmyslový proces. Dnes má Wonder na východním pobřeží USA zhruba 90 poboček. Společnost sází na to, že budoucnost gastronomie bude řízená softwarem a dopravníky. Otázkou je, jestli lidé chtějí jíst rychleji nebo jíst lépe.

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku

Čínská firma Anta Sports učinila nabídku na podíl ve firmě Puma
ČTK
nst
nst

Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.

Anta podle dvou zdrojů nabídku předložila před několika týdny a pro případ dohody si zajistila potřebné financování. Podle jednoho ze zdrojů se však jednání v poslední době zasekla.

Devětadvacetiprocentní podíl v Pumě drží společnost Artemis, holding francouzské rodiny Pinaultových, která je zároveň největším akcionářem skupiny Kering, majitele značek Gucci či Saint Laurent. Artemis získala podíl v roce 2018 od Keringu poté, co se koncern rozhodl soustředit výhradně na luxusní segment. Podle zdrojů Reuters očekává Artemis nabídku přesahující 40 eur za akcii.

Společnosti Artemis i Puma se k informacím odmítly vyjádřit. Čínská Anta na žádost o komentář nereagovala.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Prudký pokles tržeb

Tržní kapitalizace Pumy na základě středeční závěrečné ceny akcií činila 3,3 miliardy eur, tedy zhruba 80,2 miliardy korun. Meziročně se snížila přibližně o polovinu, zejména kvůli prudkému poklesu tržeb společnosti. V reakci na dnešní zprávu akcie Pumy během dne posílily až o devět procent na 24,60 eura.

Anta Sports, jejíž akcie se obchodují na burze v Hongkongu, má zkušenosti s akvizicemi západních sportovních a lifestylových značek a jejich následnou transformací. Podle jednoho ze zdrojů zvažovala nabídku na vstup do Pumy už loni v listopadu. V roce 2019 vedla Anta konsorcium, které převzalo společnost Amer Sports, majitele značek Wilson a Salomon.

Analytici banky RBC po zveřejnění informací agentury Reuters uvedli, že případný prodej 29procentního podílu by byl pro akcie Pumy pozitivní. Nový vlastník by podle nich mohl podpořit investice do rozvoje značky, přinést nový pohled na strategii a pomoci s probíhající transformací firmy pod vedením nového generálního ředitele Arthura Hoelda, který se funkce ujal loni v červenci s cílem značku oživit.

