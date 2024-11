Týden tradera: Nvidia je hlavní vítěz současného boomu AI

Pokračování konfliktu na Ukrajině a jeho eskalace ovlivňovaly finanční trhy po celý uplynulý týden. Nové raketové útoky způsobily výrazné zpevnění drahých kovů, jako je zlato či stříbro. Kryptoměna bitcoin se přiblížila až k hranici 100 tisíc dolarů. Své výsledky zveřejnil čipový gigant Nvidia. Akcie postupně zlepšovaly své pozice, index S&P 500 se přiblížil zpátky k úrovním okolo 6000 dolarů.

Reklama

Aktiva považovaná za bezpečný přístav, jako je zlato či stříbro, razantně zdražila, a to i přes sílící dolar. Zlato se vrátilo blíže k 2700 dolarům a zkorigovalo z velké části propad po zvolení Donalda Trumpa.

Bitcoin registroval razantní růst až k hranici sta tisíc dolarů prakticky každý den přepisoval své rekordní hodnoty. Investoři začali více reflektovat potenciální druhé Trumpovo prezidentské období, od kterého očekávají deregulaci sektoru kryptoměn. To vše se děje na pozadí eskalace války na Ukrajině, kde Ruská federace podle řady analytiků otestovala mezikontinentální balistickou střelu, což dále zvyšuje mezinárodní napětí. Příměří je nejspíš ještě hodně daleko.

Další skvělý kvartál

Nvidia se jasně profiluje jako hlavní vítěz současného boomu umělé inteligence, což činí její kvartální výsledky jakýmsi ukazatelem důvěry v celý příběh kolem AI. Na první pohled opět zazářila – za 3. čtvrtletí vykázala čistý zisk přes 20 miliard dolarů, čímž překonala očekávání o 2 miliardy. Tržby dosáhly 35 miliard dolarů, tedy rovněž nad odhady analytiků a meziročně se téměř zdvojnásobily. Otázky však vzbuzuje budoucí výhled.

Nvidia zveřejnila odhad tržeb pro 4. čtvrtletí v rozmezí 36,8–38,3 miliardy dolarů, což je blízko mediánového odhadu 37,4 miliardy. Podobná situace nastala i ve 3. čtvrtletí, kdy firma nakonec svůj konzervativní odhad výrazně překonala. I proto nyní trh reaguje na slabší výhled mnohem mírněji, než tomu bylo po výsledcích za předchozí období. Cenné papíry společnosti rostly po výsledcích až o 4 procenta. Tyto akcie by mohly dále posilovat, avšak na současných cenách jsou již dost drahé. Příští rok by pro ně mohl být náročný z důvodu možných obchodních válek, například o čipy či vzácné suroviny.

Reklama

Arnaultovi míří do boje se šejky. Investují do týmu Paris FC Money Ve světě fotbalu se ve spojitosti s hlavním městem Francie většině fanoušků okamžitě vybaví Paris Saint-Germain. Gigant, který vlastní bohatí investoři z Kataru, patří mezi nejbohatší a nejhodnotnější fotbalové týmy světa. V následujících letech by mu však mohl postupně vyrůst městský rival, který nyní získává významnou podporu od bohaté rodiny Arnaultů. A nejen ti mají přinést týmu z druhé francouzské ligy zářnou budoucnost. fry Přečíst článek

Trump si vybral budoucího ministra financí, dříve pracoval pro Sorose Politika Zvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že si za ministra financí vybral investora Scotta Bessenta. Informovala o tom agentura AP. Bessent je považován mimo jiné za zastánce politické kontroly nad Fedem a snižování deficitu. V minulosti pracoval jako finanční manažer pro Georga Sorose a je zakladatelem investiční společnosti Key Square Group. ČTK Přečíst článek