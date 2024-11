Čistý zisk amerického výrobce čipů Nvidia se ve třetím čtvrtletí více než zdvojnásobil na 19,3 miliardy dolarů (462,9 miliardy korun) z 9,2 miliardy dolarů ve stejném období loni. Firmě pomáhá pokračující zájem o čipy pro umělou inteligenci. Růst tržeb ale zpomaluje a Nvidia ve svém prohlášení předpověděla nejpomalejší růst tržeb za posledních sedm čtvrtletí. Nesplnila tak vysoká očekávání některých investorů, což způsobilo pokles jejích akcií po oficiálním uzavření trhu.

Tržby stouply o 94 procent na 35,1 miliardy dolarů. Tržby v oblasti technologií pro datová centra se zvýšily o 112 procent na 30,8 miliardy dolarů.

„Nvidia má za sebou další silný kvartál, když překonala odhady tržeb i zisku,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. „Meziroční tempo růstu tržeb ale klesá. Je to hlavně z toho důvodu, že tržby rostou z vyššího nominálního základu. Firmy jako Alphabet, Microsoft nebo Meta Platforms investují a hodlají do AI nadále silně investovat, což staví Nvidii do skvělé pozice,“ dodal Cverna. Na druhou stranu je zklamáním pro trh nižší než očekávaná hrubá marže na úrovni 75 procent.

Čipy firmy Nvidia se používají po celém světě pro trénink aplikací s AI. Firmy jako Google a Meta je využívají ve svých datových centrech, ale spoléhají se na ně i začínající firmy zabývající se AI, jako OpenAI, majitel ChatGPT. Díky tomu hospodaření Nvidie nadále roste.

Ještě před několika lety byla Nvidia známá především jako dodavatel grafických karet, Pak se ale ukázalo, že její technologie je ideální pro aplikace s AI. Díky tomu získala firma náskok v odvětví AI, který nabral na rychlosti zhruba před dvěma lety. Konkurenční výrobci čipů jako AMD a Intel zůstali daleko vzadu.

V tomto čtvrtletí Nvidia očekává tržby 37,5 miliardy dolarů, plus minus dvě procenta. To by bylo v souladu s očekáváním trhu. Někteří analytici ale čekali lepší prognózu.

Očekávání u firmy byla před zveřejněním výsledků vysoká, protože akcie Nvidie za poslední dva měsíce vzrostly o více než 20 procent a v pondělí dosáhly nového rekordu. V letošním roce cena akcií stoupla více než čtyřnásobně a za dva roky více než devítinásobně. Nvidia patří mezi nejhodnotnější firmy na světě. Po zveřejnění výsledků však akcie v jednu chvíli klesly až o pět procent, i když později část ztrát smazaly.

