Arnaultovi míří do boje se šejky. Investují do týmu Paris FC

Ve světě fotbalu se ve spojitosti s hlavním městem Francie většině fanoušků okamžitě vybaví Paris Saint-Germain. Gigant, který vlastní bohatí investoři z Kataru, patří mezi nejbohatší a nejhodnotnější fotbalové týmy světa. V následujících letech by mu však mohl postupně vyrůst městský rival, který nyní získává významnou podporu od bohaté rodiny Arnaultů. A nejen ti mají přinést týmu z druhé francouzské ligy zářnou budoucnost.

S PSG má klub Paris FC společnou historii. Vznikl v roce 1969 a o rok později se sloučil s dnes již zaniklým týmem Stade Saint-Germain. Tím vznikl Paris Saint-Germain. O další dva roky později se ovšem tým Paris FC opět oddělil a od té doby jsou oba kluby na diametrálně odlišné úrovni. Zatímco současné PSG je jedním z nejlepších fotbalových týmů světa, klub Paris FC strávil většinu své existence hraním v amatérských či nižších soutěžích. První ligu - Ligue 1 - hrál tým sídlící ve 13. pařížském obvodě naposledy v sezóně 1978/79. To by se nyní mohlo změnit.

Do týmu totiž nedávno dorazila silná posila. Nejedná se o nového útočníka, ale o Antoina Arnaulta - syna jednoho z nejbohatších lidí světa a šéfa módního giganta LVMH Bernarda Arnaulta. Podíl v klubu převzal Arnault mladší prostřednictvím holdingové společnosti Agache, která by měla získat počáteční 52procentní podíl. Ovšem nejen bohatí Francouzi do méně slavného pařížského klubu investují.

Jedenáctiprocentní podíl získá také nápojářský gigant Red Bull, další známé jméno ve světě fotbalu. Tento kolos financuje například bundesligový tým z Lipska či rakouský Salzburk. Francouzskému Paris FC hraje do karet i fakt, že na pozici globálního šéfa fotbalu Red Bullu byl jmenován legendární trenér Jürgen Klopp, který by mohl do klubu přinést své poznatky a zkušenosti.

Je to o emocích

Nový většinový vlastník Paris FC Antoin Arnault uvedl, že je jeho investice do menšího z pařížských klubů spíše o emocích než o financích a na nějaké sportovní úspěchy zatím nespěchá, v tomto ohledu jde o dlouhodobé cíle. „Paris FC už má infrastrukturu, má skvělý tým, má krásnou historii, ale potřebuje jen finančně trochu silnějšího akcionáře, který by klub posunul na další úroveň,“ nechal se slyšet Arnault.

Dle jeho slov není zatím absolutně na místě srovnávat se s městským rivalem v podobě PSG. „To by od nás bylo velmi neskromné, kdybychom se s nimi srovnávali. Prvním cílem je jít do League One, jít nahoru a pak vybudovat krásný klub s dobrými hodnotami,“ pokračoval Arnault v jednom z prvních prohlášení pro klub, které citoval web CNBC. Zároveň doplnil, že nechce, aby byl klub či hráči pod tlakem. „Hráči mají být pod sportovním stresem. Ovšem nyní s novým velkým akcionářem mohou být i pod dalším. Nechceme po nich, aby do několika let vyhráli Ligu mistrů, nejsme investiční fond,“ řekl dále Arnault.

