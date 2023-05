Pády amerických bank a ekonomická nejistota opět nahrávají zlatu. Jeho cena se drží těsně u rekordu

Naděje na zastavení růstu úrokových sazeb v USA i problémy tamních regionálních bank má pozitivní vliv na cenu zlata považovaného v dobách nejistot za „bezpečný přístav“. Cena zlata za unci proto opět překročila hranici dvou tisíc dolarů (asi 42 300 korun).

Zlato má za sebou nejlepší týden za téměř dva měsíce, jeho cena se dostala nad 2000 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu). Dnes cena mírně klesá, kov se ale dál obchoduje poblíž rekordu. Ve čtvrtek cena vystoupala až na 2072,19 dolaru (přes 44 tisíc korun) za unci, dosavadní rekord činí 2072,49 dolaru za unci, ukazují burzovní data.

Poptávka klesla, cena stoupla

V prvním čtvrtletí dosáhla poptávka po zlatu 1081 tun. To je meziročně o 13 procent méně, uvedla Světová rada pro zlato (WGC).

"Ve vzduchu je cítit riziko z více směrů," řekl analytik XTB Jiří Tyleček. "Můj výhled na další vývoj zlata je pozitivní. V brzké době očekávám prolomení hranice 2100 dolarů za unci. Pokud by se však situace na trzích vymkla z rukou, tak výprodej na finančních trzích by postihl i žlutý kov. Nicméně právě v této době by byla nejlepší příležitost pro nákup," dodal analytik.

Důležitou hranici 2000 dolarů za troyskou unci zlato překonalo už na začátku dubna, kdy cena vzrostla nejvýše od loňského března. Investoři nyní čekají na další ekonomické podněty. Poptávku po bezpečných aktivech, za které se zlato považuje, povzbuzuje vyhlídka na pozastavení růstu úrokových sazeb ve Spojených státech, ekonomická nejistota a problémy tamních regionálních bank, uvedla agentura Reuters.

Investoři čekají na dat o mzdách a zaměstnanosti

Investoři nyní očekávají další ekonomická data, včetně údajů o mzdách a zaměstnanosti mimo zemědělský sektor v USA. Podle analytiků by mohly být důvodem pro snížení úrokových sazeb. Pokud cena zlata zůstane nad 2030 dolary, mohl by se žlutý kov vyšplhat na předchozí rekordy, řekl hlavní analytik společnosti City Index Matt Simpson.

„Vzhledem k tomu, že se investoři více zajímají o ochranu kapitálu než o vysoký výnos, zlato se jako aktivum hodí," uvádí hlavní analytik společnosti KCM Trade Tim Waterer.

Stříbro dopoledne ztrácelo přes půl procenta na 25,91 dolaru za unci. Platina odepisovala jen asi 0,1 procenta na 1 038,50 USD, naopak cena palladia vykazovala růst o 0,2 procenta na 1 450,59 dolaru.