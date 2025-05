V dubnu smetlo akcie tornádo. A celý svět už ví, koho se bojí Donald Trump

Přes akciové trhy se v dubnu přehnalo malé tornádo, které jak rychle přišlo, tak rychle odešlo. Kdybyste 2. dubna usnuli a 30. dubna se probudili a podívali se na své portfolio, tak si řeknete, nuda, nic moc se nedělo. Ale mezitím byla na trzích pěkná mela.

Duben: malé tornádo na akciových trzích

To, že Donald Trump přinese nejistotu a spoustu zvratů, většina lidí očekávala a akciové trhy od ledna vykazovaly značnou míru nervozity. Duben ale tato „očekávání“ nejen naplnil, ale předčil je způsobem, který čekal asi málokdo.

Díky akčním a pro většinu lidí nelogickým a nerozvážným akcím Donalda Trumpa se přes akciové trhy v dubnu přehnalo malé tornádo, které média označila za jedno z nejvíce turbulentních období v historii amerických akciových trhů.

Vše odstartovalo ve středu 2. dubna 2025 večer prohlášení Donalda Trumpa o jeho slavném „Liberation Day“ a navýšení cel pro země celého světa.

Reakce akciových trhů v následujících dnech byla opravdu masivní: jenom za čtvrtek 3. dubna a pátek 4. dubna 2025 se americký akciový index S&P 500 propadl o více než 10 procent.

Trh zažil jedno z nejvíce turbulentních období v historii

O tom, že se jednalo opravdu o masivní pohyby, svědčí i fakt, že od konce druhé světové války se stalo pouze třikrát v historii, aby akciové indexy odepsaly během dvou dnů 10 procent, bylo to:

v březnu 2020 v důsledku covidu

v listopadu 2008 na začátku globální finanční krize

v říjnu 1987, který se nazývá “the Black Monday crash”.

Panika zasáhla nejen americké akciové trhy, ale i ty evropské a asijské. Propad akcií nabral i v následujících dnech obrovskou dynamiku a volatilita (tedy kolísání cen) byla obrovská.

Propad se zastavil 10. dubna 2025, kdy Donald Trump oznámil 90denní odklad cel, depresi vystřídala dobrá nálada a trhy začaly opět růst.

Seznamte se s Mr. Market

V dubnu hodně lidí asi myslelo na Benjamina Grahama, učitele Warrena Buffetta, otce hodnotového investování a autora legendární knihy Inteligentní investor.

Benjamin Graham vytvořil fiktivní postavu se jménem „Mr. Market“ (v překladu pan Trh), který symbolizuje náladovost akciových trhů.

Mr. Market je podle Grahama váš fiktivní obchodní partner s maniodepresivními sklony: jeden den se probudí ve skvělé náladě a nabízí vám akcie za přemrštěnou cenu, druhý den se probudí s depresí a prodává akcie hluboce pod cenou.

Proč je Mr. Market důležitý? Čtěte dál.

Celý svět už ví, koho se bojí Donald Trump

Duben také celému světu odhalil, čeho se bojí Donald Trump. Jak napsal Wall Street Journal: Trump potkal svého největšího a nejsilnějšího protivníka, a tím je právě Mr. Market.

Zřejmě právě výplach na akciovém trhu a strach z dopadu cel na americké byznysy donutil Donalda Trumpa zařadit zpátečku a zmírnit rétoriku.

Podle Wall Street Journal si Donald Trump velmi zakládá na tom, jak si za jeho působení vede americký akciový index S&P 500, dalo by se to brát jako takové vysvědčení, které Mr. Market americkému prezidentu udělí.

V dubnu uplynulo 100 dní, kdy je Trump prezidentem USA a jeho průběžné vysvědčení nestojí za moc: za prvních Trumpových dní 100 dní má index S&P500 nejhorší výsledky od roku 1974.

Teflon Don versus Mr. Market: kdo vyhraje?

Boj Trumpa s Mr. Marketem ještě bude zajímavý. Donald Trump je bezpochyby těžká váha a řada případů z minulosti ukazuje, že má až obdivuhodnou odolnost přežít různé nezdary, ne nadarmo se mu přezdívá Teflon Don.

Na druhou stranu síla akciového trhu, kterou Mr. Market reprezentuje, je opravdu mocná a jak ukázal duben, i Teflon Don se zřejmě zalekl toho, jak silnou reakci může Mr. Market mít.

Aktuálně skóre Trump x Mr. Market vypadá 0:1. Uvidíme, co přinesou další měsíce.

Jak si vedl index S&P 500 v dubnu?

Jak jsem psala v úvodu: kdybyste 2. dubna usnuli a 30. dubna se probudili a podívali se na své portfolio, tak si řeknete, nuda, nic moc se nedělo.

Za duben americký akciový index S&P 500 poklesl o 0,76 procenta a uzavřel na hodnotě 5 569 bodů.

Divokou dynamiku měsíce ale ukazuje to, že v průběhu dubna ale index poklesl skoro o 14 procent, než ztráty v druhé polovině měsíce postupně odmazal.

Jaká je aktuální nálada na akciovém trhu?

Zajímavý vývoj měl v dubnu i Fear and Greed index, který měří náladu investorů a který publikuje americký zpravodajský portál CNN.

Aktuálně je Fear and Greed index na hodnotě 54, což je neutrální nálada, nicméně blízko začátku chamtivosti.

Pro zajímavost: 4. dubna, kdy americké akciové trhy zažívaly divoký propad, spadl index na hodnotu 4, tedy extrémní strach. Z toho je krásně vidět, jak divoce umí kolísat nálada investorů.

Zdroj: CNN Fear & Greed Index (https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed)

Co si z dubnového vývoje odnést jako investor?

Pro nás, běžné investory, duben přinesl důležité připomenutí: totiž že akciové trhy umí být jízda na hodně divoké horské dráze.

Zejména pro začínající investory je skvělé zažít takové divočejší období. Akciové trhy rozhodně nejsou romantické místo, kde akcie jenom rostou do nebe, nicméně po delším období, kdy akcie jenom rostou, získá řada lidí právě tento nesprávný dojem.

V podobných situacích je dobré nenechat se strhnout davem a neprodávat v panice. Kdo se řídí známým citátem Warrena Buffetta: „Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful“ (Mějte strach, když ostatní jsou chamtiví a buďte chamtiví, když ostatní mají strach., pozn.), tak dubnové poklesy cen akcií využil k nákupům akcií do svého portfolia, řada akcií se totiž nacházela ve slevě.

I akcie investorské legendy byly ve slevě

U legendárního investora Warrena Buffetta ještě zůstanu. Výprodej na začátku dubna se dotkl i akcií jeho společnosti Berkshire Hathaway. Toho investoři využili a svými nákupy poslali akcie zpět nahoru.

Série A akcií Berkshire Hathaway na konci dubna obchodovaly kolem 809 tisíc dolarů za jednu akcii, jak ukazuje graf na obrázku níže.

Zlato v dubnu překonalo další historický rekord

Nejistota zlatu svědčí a letošní rok je toho ukázkou.

Zlato v dubnu dosáhlo dalšího historického rekordu přes 3 400 dolarů za trojskou unci (jedna trojská unce má 31,1 gramu), za poslední rok zlato vyrostlo o 50 procent.

Marika Čupa

Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.