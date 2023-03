Lukáš Kovanda: Zlato zdražuje nad 2000 dolarů za unci. Svět se kvůli způsobu převzetí Credit Suisse bojí pádů dalších bank

Cena zlata dnes překonala psychologickou úroveň 2000 dolarů za troyskou unci. Stalo se tak vůbec poprvé od loňského března, tedy od začátku ruské invaze na Ukrajinu, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V celé historii se unce zlata prodávala za více než 2000 dolarů pouze právě loni v první polovině března a pak také přechodně v části srpna roku 2020, kdy se svět obával ještě nikoli dopadů invaze, ale dopadů pandemie onemocnění COVID-19, na něž tehdy ještě neexistovala účinná vakcína (viz graf).

zdroj: Bloomberg

Z hlediska finančních trhů a jejich ocenění zlata to tedy znamená, že panuje vážná obava ze třetí celosvětově závažné situace během čtyř let: po pandemii a dopadech invaze může nyní udeřit bankovní krize. Cena zlata totiž obvykle roste v čase nejistoty a nervozity, v čase krize a paniky, historicky v čase válek a hladomorů. Lidé v takových situacích přestávají věřit „papírovým penězům“ a utíkají k hmatatelnému, tisíci let prověřenému zlatu.

Obava z bankovní krize nyní opět narůstá po přechodném uklidnění situace, které přineslo včerejší nouzové, vládou a centrální bankou režírované převzetí kolabující švýcarské banky Credit Suisse jejím ústředním rivalem, bankou UBS.

Nutnost provést převzetí i přes zřízení úvěrové linky v objemu až v přepočtu 1200 miliard korun, s jejíž pomocí minulý týden banku Credit Suisse stavěla na nohy švýcarská centrální banka, svědčí o tom, že odliv vkladů z Credit Suisse musel být opravdu mohutný. Trh se nyní obává, že mohou následovat další banky, které takto mohutný odliv vkladů postihne, což by mohlo vyvolat širší bankovní otřes a podvázat obecnou důvěru západní veřejnosti v banky jako takové.