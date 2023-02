Česká zlatá horečka. Loni se ho dovezlo 9,4 tuny, nejvíce za posledních 11 let

V loňském roce se do Česka dovezlo 9,4 tuny zlata, což je o 352 kilogramů více než v roce 2021 a nejvíce za posledních 11 let. Hodnota dovezeného zlata dosáhla 12,2 miliardy korun, nejvíce od roku 1999, odkdy jsou k dispozici ucelená data. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu a výpočtů společnosti Zlaťáky.cz.

Nejvíce zlata se do Česka podle nich dovezlo v březnu, tedy bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině, konkrétně 1788 kilogramů. Nejméně naopak na podzim, kdy se cena zlata dostala na 2,5letá minima. Například v říjnu se tak do Česka dovezlo 399 kilogramů žlutého kovu.

„Data statistického úřadu se sice týkají veškerého zlata v jakékoli formě včetně surového zlata či zlatého prachu, ale velmi dobře korespondují s poptávkou lidí po investičním zlatě. Ihned po vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsme zaznamenali skokové zvýšení zájmu o zlato, a to nejen v ČR. Důsledkem bylo prodloužení čekacích dob, jelikož světové rafinerie a mincovny nebyly po vyprodání skladových zásob schopné nárůst poptávky uspokojit,” uvedl ředitel Zlatáky.cz Martin Štich.

Cena zlata kolísala

Vysoký zájem Čechů o fyzické zlato v loňských jarních měsících podle něj dokládá i fakt, že mezi tři z pěti nejsilnějších měsíců za posledních deset let z pohledu importu zlata patřil právě únor, březen a duben loňského roku. V této době dosáhla cena zlata také svého loňského maxima, když se v březnu krátce dostala nad hranici 2000 dolarů za trojskou unci. Naopak na podzim, kdy se jeho cena dostala pod 1650 dolarů za unci a dosáhla 2,5letého minima, byl zájem o zlato nejnižší. Zatímco v září se dovezlo do Česka 415 kilogramů žlutého kovu, v říjnu to bylo pouze 399 kilogramů, tedy nejméně od října 2020.

„V této době jsme i my zaznamenali pokles poptávky po zlatě a naopak rostl zájem lidí o jeho prodej. Důvodem těchto prodejů byla často potřeba hotovosti kvůli vysoké inflaci, ale často za nimi stál také strach lidí z dalšího poklesu,” uvedl Štich. Lidé tak podle něj často opakovali dlouhodobou investiční chybu. Tedy že investovali v době cenového vrcholu a svých investic se zbavovali v době, kdy jejich hodnota klesla.

V uplynulých deseti letech se hmotnost dovezeného zlata do ČR pohybovala kolem šesti až sedmi tun za rok, s několika výjimkami. Slabší byly roky 2019 a 2016, kdy se dovezlo jen okolo pěti tun ročně. Naopak silnější byl rok 2021, ve kterém bylo dovezeno devět tun zlata, upozornil Štich.

Objem importu zlata přitom může brzy vzrůst až trojnásobně. Guvernér České národní banky Aleš Michl se totiž podle Šticha nechal slyšet, že plánuje navrhnout zvýšení rezerv zlata z 12 tun až na 100 tun, a to během pouhých pěti let. „To by znamenalo, že jenom ČNB bude ročně dovážet téměř 20 tun zlata, tedy dvojnásobek loňského dovozu,” podotkl Štich.