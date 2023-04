Češi loni nakoupili tuny zlata, nejvíc těsně po invazi, ukazují data prodejců

Obchodníkovi s drahými kovy Golden Gate stouply v roce 2022 meziročně tržby o 23 procent na 6,5 miliardy korun. V loňském roce jeho zákazníci nakoupili tři tuny zlata a 36,8 tuny stříbra. Od vzniku firmy v roce 2011 prodej zlata přesáhl 14 tun zlata a 202 tun stříbra. Nárůst obchodu zaznamenala i konkurenční společnost Zlaťáky.cz.

Zatímco v roce 2021 Zlaťáky.cz podle svého vyjádření uskutečnily přes 25 tisíc transakcí a prodaly 44 tisíc zlatých a 239 tisíc stříbrných mincí, v loňském roce šlo o více než 29 tisíc transakcí a 55 tisíc zlatých a 277 tisíc stříbrných mincí. Tržby společnosti tak vzrostly o více než desetinu na 1,9 miliardy korun. Celkově v loňském roce firma prodala víc než tunu zlata a přes sedm tun stříbra.

„Historicky největší měsíční obrat přesahující jednu miliardu korun jsme zaznamenali v březnu 2022, kdy extrémní poptávku po drahých kovech způsobila nervozita ze začínající války na Ukrajině. Vzhledem k předpokládanému dalšímu postupnému růstu cen drahých kovů, který pro letošní rok predikuje většina analytiků, předpokládáme další postupný růst poptávky po drahých kovech,“ uvedl předseda představenstva Golden Gate Libor Brůna.

Nejvyšší zájem o investiční kovy byl podle ředitele Zlaťáky.cz Martina Šticha od února do dubna, a to i přesto, že zlato se tou dobou nacházelo na cenovém vrcholu. „Lidé zlato nevnímají jen jako dlouhodobou investici, ale také jako efektivní ochranu svého majetku v nejistých dobách. Loni na jaře to byla tedy podle zkušenosti našich prodejců hlavním důvodem, kvůli kterému se lidé o nákup zlata zajímali, strach vyvolaný ruskou invazí na Ukrajinu,“ dodal.

Rostoucí zájem českých domácností o nákup investičního zlata a stříbra potvrzuje nárůst počtu klientů Golden Gate, který se meziročně zvýšil o 30 procent. Aktuálně má společnost 59 tisíc klientů, z nichž téměř 50 tisíc využívá komoditní účet jako formu pravidelného spoření do drahých kovů. Golden Gate má více než 50 regionálních kanceláří a 25 výdejních míst v ČR a na Slovensku.

Golden Gate působí na trhu 12 let. Se svými 50 pobočkami a téměř 55 tisíc klientů je největší poradenskou firmou v prodeji drahých kovů v ČR. Většina klientů Golden Gate využívá možnost postupného nákupu drahých kovů v komoditní účtu, který funguje jako pravidelné spoření.

