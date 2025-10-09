Šéfka Mezinárodního měnového fondu varuje: trhům hrozí propad kvůli AI

Nový magazín právě vychází!

Kristalina Georgievová
Globální finanční trhy by se mohly propadnout, pokud investoři dojdou k závěru, že akcie firem navázaných na odvětví umělé inteligence jsou nadhodnocené. Varovala před tím výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová a také britská centrální banka.

Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a ztížit život zejména rozvojovým zemím.

„Riziko prudké korekce na trhu se zvýšilo,“ uvedl výbor pro finanční politiku Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky. Podle agentury Reuters jde ze strany této instituce dosud o nejostřejší varování před nebezpečím propadu trhů vyvolaného AI. Riziko dopadu takového šoku na britský finanční systém je podle výboru závažné.

Dotcomová bublina

Centrální banka uvedla, že ocenění cen akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny, která praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index technologického trhu Nasdaq vzrostl o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Na toto období odkazovala také šéfka MMF Georgievová. „Dnešní ocenění směřuje k úrovním, které jsme viděli v době internetové horečky před 25 lety,“ cituje list Financial Times z jejího středečního projevu před výročním zasedáním MMF a Světové banky, které se uskuteční příští týden ve Washingtonu.

Prezident investiční společnosti TPG Todd Sisitsky už dříve varoval, že strach z promeškání příležitosti může být pro investory nebezpečný. Názory na to, zda už v odvětví AI vzniká bublina, se ale podle něj různí. Upozornil, že některé firmy dosahují za několik měsíců tržeb 100 milionů dolarů a jiné start-upy v rané fázi mají ocenění od 400 milionů do 1,2 miliardy dolarů na jednoho zaměstnance, což označil za ohromující.

Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich prohlášení.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.

Po odchodu dlouholetých manažerů Agrofertu přichází další personální otřes, tentokrát v chemička Lovosice z Babišova holdingu. Z čela podniku odchází po necelém roce ve funkci Josef Liška.

Na postu ředitele lovosické chemičky Lovochemie skončil po osmi měsících Josef Liška. Na změnu ve vedení upozornil ve středu server Seznam Zprávy. Podnik, který spadá do holdingu Agrofert předsedy hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše, je největším výrobcem hnojiv v České republice. V loňském roce firma vykázala ztrátu téměř 21 milionů korun.

Pětapadesátiletý Liška vedl Lovochemii od letošního ledna. Předtím působil více než deset let jako generální ředitel pardubické Synthesie. Podle mluvčího Agrofertu Pavla Heřmanského odešel Liška z funkce po „vzájemné dohodě“ na konci srpna. Jeho pozici převzal Petr Cingr, místopředseda představenstva Agrofertu odpovědný za divizi hnojiv.

Lovochemie loni zaznamenala ztrátu 20,9 milionu korun, což představuje meziroční zhoršení o 46 milionů korun. Tržby společnosti dosáhly 6,39 miliardy korun, tedy o 12,4 procenta více než v roce 2023. Podle výroční zprávy stály za ztrátou nízké marže výrobků a vysoké náklady na emisní povolenky.

Ze skupiny Agrofert v poslední době odešla také dlouholetá členka představenstva Simona Sokolová a personální ředitel Daniel Rubeš, uvedl server Seznam Zprávy.

Andrej Babiš aktuálně řeší otázku střetu zájmů, protože jako premiér nemůže vlastnit firmu, která pobírá dotace či soutěží o státní zakázky. Hnutí ANO, v jehož čele Babiš stojí, zvítězilo v parlamentních volbách se ziskem 34,5 procenta hlasů. O možném řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu Babiš o víkendu jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Podle prezidenta Babiš představil varianty, které by byly v souladu se zákonem.

Žádná ze současných vládních stran se nechystá jednat o koalici s hnutím ANO, aby zabránila vstupu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) do vlády. Po středečním jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj by takový krok představoval „zradu voličů“. Fiala označil za nebezpečné, pokud by SPD získala ve vládě jakékoli silové ministerstvo – ať už vnitra, nebo obrany. „Takové strany ve vládě být nemají,“ uvedl.

Před svěřením ministerstva obrany SPD varoval také předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Podle Fialy by případné jednání s ANO nebylo ze strany ODS, lidovců, TOP 09 či Starostů a nezávislých (STAN) výrazem odpovědnosti, ale „zradou voličů“. „Žádná ze stran současné vládní koalice k takovéto zradě připravena není a neučiní takový krok,“ řekl premiér.

Šéf SPD Tomio Okamura v úterý prohlásil, že by jeho hnutí v případě účasti ve vládě usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Důvodem má být mimo jiné jeho vlastní stíhání v kauze loňských předvolebních plakátů SPD. Okamurovo vyjádření ostře kritizovali politici napříč spektrem, včetně předsedy ANO Andreje Babiše, který označil výrok za „velmi nevhodný“. Podle spekulací médií by proto SPD mohla místo vnitra získat resort obrany.

David Ondráčka: Ministerstva si své ministry uhnětou

Názory

Politika je jízda na divokém koni, ten zběsile skáče, politik ho nijak neřídí, jen se snaží chvíli udržet v sedle, než ho shodí. U sestavování vlády je zajímavá otázka, co je vlastně vhodná kvalifikace a jaké schopnosti má mít člověk, aby slušně zvládl odehrát roli ministra. Nejde mi až tolik o jednotlivá jména, ale o zamyšlení nad tím, co by ti ministerští kandidáti měli aspoň elementárně umět, aby hned neshořeli jak papír.

David Ondráčka

Přečíst článek

Fiala zdůraznil, že nezáleží na tom, které ministerstvo by SPD obsadila. „Oboje je nebezpečné. Takové strany nemají ve vládě být,“ řekl. Podle něj se strany vyjednávající o vládě snaží navenek působit státotvorně, ale „občas jim ujede“ a ztratí dekorum, jako se to podle premiéra stalo Okamurovi. „Je zjevná snaha ovládnout politicky policii a další orgány ve státě. Budeme na to poukazovat, budeme s tím bojovat, ale nebudeme a nemůžeme se na tom žádným způsobem podílet,“ dodal.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na sociálních sítích uvedl, že by svěřit obranu SPD znamenalo vážné riziko. „Jejich dosavadní postoje naznačují, že by výrazně oslabili naši bezpečnost, vnesli do budování obrany chaos a pravděpodobně zastavili i takzvanou muniční iniciativu. Vzhledem k mnoha proruským postojům SPD navíc existuje riziko úniku citlivých informací do Ruska,“ napsal.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že zradu naopak páchají politici ANO, kteří před volbami spolupráci se SPD kategoricky vylučovali. „Navíc velmi pravděpodobně budeme mít premiéra, u kterého odvolací soud potvrdil, že spáchal dva trestné činy. To se ve veřejné debatě úplně pomíjí,“ podotkl. Zároveň kritizoval, že Andrej Babiš zve státní úředníky na schůzky do centrály ANO na Chodově. „Takové jednání by se mělo odehrávat ve Sněmovně nebo na příslušných úřadech,“ dodal.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

