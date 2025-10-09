Šéfka Mezinárodního měnového fondu varuje: trhům hrozí propad kvůli AI
Globální finanční trhy by se mohly propadnout, pokud investoři dojdou k závěru, že akcie firem navázaných na odvětví umělé inteligence jsou nadhodnocené. Varovala před tím výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová a také britská centrální banka.
Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a ztížit život zejména rozvojovým zemím.
„Riziko prudké korekce na trhu se zvýšilo,“ uvedl výbor pro finanční politiku Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky. Podle agentury Reuters jde ze strany této instituce dosud o nejostřejší varování před nebezpečím propadu trhů vyvolaného AI. Riziko dopadu takového šoku na britský finanční systém je podle výboru závažné.
Dotcomová bublina
Centrální banka uvedla, že ocenění cen akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny, která praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index technologického trhu Nasdaq vzrostl o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.
Na toto období odkazovala také šéfka MMF Georgievová. „Dnešní ocenění směřuje k úrovním, které jsme viděli v době internetové horečky před 25 lety,“ cituje list Financial Times z jejího středečního projevu před výročním zasedáním MMF a Světové banky, které se uskuteční příští týden ve Washingtonu.
Prezident investiční společnosti TPG Todd Sisitsky už dříve varoval, že strach z promeškání příležitosti může být pro investory nebezpečný. Názory na to, zda už v odvětví AI vzniká bublina, se ale podle něj různí. Upozornil, že některé firmy dosahují za několik měsíců tržeb 100 milionů dolarů a jiné start-upy v rané fázi mají ocenění od 400 milionů do 1,2 miliardy dolarů na jednoho zaměstnance, což označil za ohromující.
Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich prohlášení.
Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.