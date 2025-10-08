Kolaps eDokladů má dohru. Šéf agentury končí a vláda chce odpovědi
Po kolapsu aplikace eDoklady během sněmovních voleb končí její šéf Martin Mesršmíd. Vicepremiér Marian Jurečka mu dal dva týdny na to, aby vysvětlil, proč systém nezvládl nápor milionů uživatelů.
Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) přijal rezignaci šéfa Digitální a informační agentury (DIA) Martina Mesršmída k 23. říjnu. Ten má nyní dva týdny na hlubší analýzu problémů s aplikací eDoklady během víkendových sněmovních voleb. Novinářům to řekl Jurečka po středečním jednání vlády, na kterém informoval o dalším postupu s ministry. DIA zdůvodnila výpadky systému podceněním jeho kapacity. Příčinou byl podle ní nesprávný odhad zájmu a nedostatečné testování zátěže, uvedla v úterý.
„Dokument bude zahrnovat, kde konkrétně vznikly chyby a kde došlo k podcenění systému. Byli jsme opakovaně ujišťováni, že se to zvládne. Potřebujeme komplexní materiál, aby se nic takového neopakovalo. Čas dvou týdnů dává logiku,“ uvedl Jurečka.
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci, uvedl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. Mesršmídův záměr poté potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Ten v reakci uvedl, že se se současným šéfem DIA sejde v příštím týdnu. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.
Mesršmíd nabídl rezignaci po komplikacích s eDoklady
Leaders
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci, uvedl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. Mesršmídův záměr poté potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Ten v reakci uvedl, že se se současným šéfem DIA sejde v příštím týdnu. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.
Aplikace eDoklady umožňuje mít osobní doklad totožnosti v mobilním telefonu namísto klasického plastového občanského průkazu. Funguje od začátku loňského roku a od té doby si ji stáhlo přes 800 000 uživatelů. Již při spuštění měla kvůli velkému zájmu problémy s přihlašováním přes systém NIA. Národní identifikační autorita je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro on-line služby, zejména veřejné správy.
První možnost využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti. Během prvních čtyř hodin voleb byl zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů přes NIA. Problémy se objevily především v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci digitálních dokladů. Docházelo k přetížení, které ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, jejichž doklady nebyly aktualizovány.
Aplikace eDoklady prošla před volbami testováním, skutečný provoz ale podle zástupců DIA přinesl specifickou situaci – mimořádně koncentrovaný nápor aktualizačních požadavků v krátkém časovém okně, který nebylo možné v testovacích podmínkách plně nasimulovat.
Po prvních hodinách voleb, kolem pátečních 18:00, byla nasazena úprava aktualizace dokladů, která však podle mluvčího DIA Jakuba Palaty zpočátku nebyla stabilní. Systém se stabilizoval až v dalších hodinách a druhý den hlasování fungoval bez zásadních omezení.