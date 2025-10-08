Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Volby 2025 Kolaps eDokladů má dohru. Šéf agentury končí a vláda chce odpovědi

Kolaps eDokladů má dohru. Šéf agentury končí a vláda chce odpovědi

Kolaps eDokladů má dohru. Šéf agentury Martin Mesršmíd (na snímku) končí a vláda chce odpovědi
Profimedia
ČTK
ČTK

Po kolapsu aplikace eDoklady během sněmovních voleb končí její šéf Martin Mesršmíd. Vicepremiér Marian Jurečka mu dal dva týdny na to, aby vysvětlil, proč systém nezvládl nápor milionů uživatelů.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) přijal rezignaci šéfa Digitální a informační agentury (DIA) Martina Mesršmída k 23. říjnu. Ten má nyní dva týdny na hlubší analýzu problémů s aplikací eDoklady během víkendových sněmovních voleb. Novinářům to řekl Jurečka po středečním jednání vlády, na kterém informoval o dalším postupu s ministry. DIA zdůvodnila výpadky systému podceněním jeho kapacity. Příčinou byl podle ní nesprávný odhad zájmu a nedostatečné testování zátěže, uvedla v úterý.

„Dokument bude zahrnovat, kde konkrétně vznikly chyby a kde došlo k podcenění systému. Byli jsme opakovaně ujišťováni, že se to zvládne. Potřebujeme komplexní materiál, aby se nic takového neopakovalo. Čas dvou týdnů dává logiku,“ uvedl Jurečka.

Ředitel Digitální a informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd
Aktualizováno

Mesršmíd nabídl rezignaci po komplikacích s eDoklady

Leaders

Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci, uvedl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. Mesršmídův záměr poté potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Ten v reakci uvedl, že se se současným šéfem DIA sejde v příštím týdnu. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.

ČTK

Přečíst článek

Aplikace eDoklady umožňuje mít osobní doklad totožnosti v mobilním telefonu namísto klasického plastového občanského průkazu. Funguje od začátku loňského roku a od té doby si ji stáhlo přes 800 000 uživatelů. Již při spuštění měla kvůli velkému zájmu problémy s přihlašováním přes systém NIA. Národní identifikační autorita je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro on-line služby, zejména veřejné správy.

První možnost využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti. Během prvních čtyř hodin voleb byl zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů přes NIA. Problémy se objevily především v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci digitálních dokladů. Docházelo k přetížení, které ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, jejichž doklady nebyly aktualizovány.

Aplikace eDoklady prošla před volbami testováním, skutečný provoz ale podle zástupců DIA přinesl specifickou situaci – mimořádně koncentrovaný nápor aktualizačních požadavků v krátkém časovém okně, který nebylo možné v testovacích podmínkách plně nasimulovat.

Po prvních hodinách voleb, kolem pátečních 18:00, byla nasazena úprava aktualizace dokladů, která však podle mluvčího DIA Jakuba Palaty zpočátku nebyla stabilní. Systém se stabilizoval až v dalších hodinách a druhý den hlasování fungoval bez zásadních omezení.

Související

Start aplikace eDoklady provázejí problémy s ověřením identity

Bartoš sní sen o digitalizovaném Česku. Realitou jsou nefunkční systémy, ukazuje start eDokladů

Money

ČTK

Přečíst článek

David Ondráčka: Ministerstva si své ministry uhnětou

David Ondráčka: Ministerstva si své ministry uhnětou
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Politika je jízda na divokém koni, ten zběsile skáče, politik ho nijak neřídí, jen se snaží chvíli udržet v sedle, než ho shodí. U sestavování vlády je zajímavá otázka, co je vlastně vhodná kvalifikace a jaké schopnosti má mít člověk, aby slušně zvládl odehrát roli ministra. Nejde mi až tolik o jednotlivá jména, ale o zamyšlení nad tím, co by ti ministerští kandidáti měli aspoň elementárně umět, aby hned neshořeli jak papír.

Každý chce být ministr, dokud nezjistí, co to obnáší

Mediální diskuse o jménech, které by mohly přistát na ministerstvech, je podle mě až úsměvně povrchní. Ptá se někdo, proč zrovna tento člověk, jaké má předpoklady? Jestli někdy vůbec něco řídil a vedl lidi, umí zadat přesně úkoly a hlídat plnění těch hlavních priorit?  Je schopen formulovat jasné politické zadání, kterému byrokracie bude rozumět a začne ty priority naplňovat? Jestli si dovede vůbec představit komplexnost státní správy, jestli umí vyjednávat se zájmovými skupinami a jejich lobbisty. Jestli někdy slyšel, jak se realizují veřejné investice a zadávají veřejné zakázky, aby nepohořel hned na první. Řídit ministerstvo fakt není jako nabušit něco na twitter nebo nahrát video na instáč.

Macinka a Klempíř

Může být Macinka ministr životního prostředí? Tuší něco o odpadovém hospodářství, o ochraně vody, krajině, o správním řízení, o agendách toho úřadu, grilovala ho někdy média z těchto znalostí? Anebo Ota Klempíř má být ministr kultury, protože rapoval v kapele, tak má jako blízko ke kultuře? Slyšel někdy o systému financování kulturních příspěvkovek, ochraně památek, dotačních řízeních na živé umění a festivaly, o fondu kinematografie a pobídkách?

Rozumíte, média napíší, chce být na MŽP, protože nechce Green Deal. OK, ale jedno téma z něj přece neudělá dobrého ministra. Jde mi o ten aspekt připravenosti na složitost řízení takového kolosu jakou jsou velká ministerstva, jejich příspěvkové organizace, státní firmy a fondy, a celou strukturu, kterou mají obsluhovat.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Hasič na vnitro?

Anebo z jiné strany. Proběhly spekulace, že by Okamura navrhl do vlády „odborníky“ za SPD, takže na vnitro by mohl navrhnout šéfa hasičů Vlčka. Třeba to nakonec bude někdo jiný, ale zastavme se u toho. Ok, ale má celoživotní hasič na to vést vnitro? A víme něco o jeho názorech na složité agendy tohoto ministerstva? Ptáme se ho na jeho návrhy, jak změnit nedobré fungování policie, na co zaměřit boj s kriminalitou, jaké priority dát EU fondům v rezortu, jak podpořit kvalitní veřejnou správu v obcích, a co dělat s poštou v krizi nebo s vnitráckou zdravotní pojišťovnou? Nevíme o jeho erudici v těchto věcech vůbec nic, ale napíše se, je to přece člověk z oboru? Ale z oboru hasičů, o kterém asi ví hodně, ale to fakt není celé vnitro.

Nejde mi o ta jednotlivá jména a rozhodně nezpochybňuji, že strany, které uspěly ve volbách, mohou nominovat, koho chtějí. Jde mi o zamyšlení nad tím, co by ti lidi měli aspoň elementárně umět, aby je zkušená byrokratiká mašina neslupla jak malinu.

Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu

Volby 2025

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku příští týden. Stejně tak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech. Řekl to ve středu ve videu na facebooku. Zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.

ČTK

Přečíst článek

Umí anglicky?

A umí ti kandidáti na ministry dobře anglicky a jiné jazyky, aby mohli normálně fungovat v EU? Ministr by minimálně polovinu agendy (ale spíš víc) měl řešit v Evropě, s partnery, a bez jazyka je ztracen a prakticky k ničemu. To je úplný základ pro dnešní exekutivu.

Ministerstva si ty své ministry uhnětou

Každý „barák“ (ministerstvo) sežere ty ministry zaživa, pokud nejsou kvalitně připraveni. Obrazně řečeno, ministerstvo je takový velmi živý a žravý organismus. A nový ministr je jen jeho potrava. Zavalí ho (nebo ji) prací, schůzkami, štosy papírů a dokumentů, zbytečnou administrativou, to umí naprosto dokonale. Nezastaví se 18 hodin denně, a naprosto vyčerpaný ani nestačí natočit své video na instagram. Ale třeba po roce zjistí, že se nic nemění, že s ničím uvnitř reálně nepohnul, že to nemá ve svých rukou.

Všichni známe sira Humpreyho a jeho geniální vhledy do byrokracie. Řekl bych, že sir Humphrey se směje když vidí nové české ministry nastupovat. Dobře víme, že byrokracie má tendenci žít si vlastním životem. Uzavírá se do svého světa, hájí si ten „svůj barák“, jak se říká ministerstvům, pečlivě si střeží svá privilegia a dokáže donekonečna procesně komplikovat i ty nejjednodušší postupy. Používá svůj úřednický jazyk – jakési moderní ptydepe – plný zkratek a pojmů, kterým lidé zvenčí sotva rozumějí. Politikům, občanům i podnikatelům připadá, že je úřední aparát vnímá spíš jako nepříjemný hmyz, který jim kazí jejich dobrou práci. A je to tak.

Je úplně jasné, že potřebujeme hledat rozumnou rovnováhu mezi politickým vedením a její legitimitou danou volbami – a funkční a efektivní byrokracií, která politické priority realizuje. Ale to mohou dokázat jen velmi dobře připravení ministři. A ne amatéři, kteří tam přistáli úplnou náhodou.z

Další texty Davida Ondráčky

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

Zatímco se bude řešit, kdo s kým složí vládu (a teď to vypadá, že silnou pozici budou mít Motoristé), uvnitř méně úspěšných stran se rozjede tradiční povolební očista. Začne se hledat, na koho hodit nedobrý výsledek. Přijdou vnitřní spory, mimořádné sněmy, rezignace i nože v zádech – politická reality show v přímém přenosu. Kdo tedy skončí?

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Lipavský: Flotila pro Gazu byla mediální show, nikoli pomoc trpícím

Lipavský: Flotila pro Gazu byla mediální show, nikoli pomoc trpícím
Profimedia
ČTK
ČTK

Flotila pro Gazu byla spíše mediálním divadlem, vezla jen symbolické množství humanitární pomoci. Řekl to v krátkém rozhovoru pro ČTK ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu). Ve středu se do Prahy vrátila česká aktivistka Šárka Přikrylová, která byla součástí flotily.

Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila – více než 40 lodí zastavila a zadržela přes 400 aktivistů.

„Celé to bylo mediální divadlo. Myslím si, že by nemělo uniknout pozornosti, že to bylo koncipováno i k (židovskému) svátku Jom Kipur a k 7. říjnu, to určitě nebyla náhoda,“ podotkl Lipavský. Před dvěma lety 7. října teroristické hnutí Hamás v Izraeli zabilo asi 1200 lidí a dalších 251 uneslo. Útok vyvolal rozsáhlou izraelskou vojenskou odvetu v Pásmu Gazy, při které zemřelo podle místních úřadů víc než 67 000 Palestinců.

Greta Thunbergová obvinila Izrael z mučení

Greta Thunbergová obvinila Izrael z mučení

Leaders

Švédská aktivistka Greta Thunbergová tvrdí, že byla v izraelské věznici spolu s dalšími členy propalestinské flotily Global Sumud mučena. Prohlásila to podle agentury Reuters na dnešní tiskové konferenci ve Stockholmu. Podrobnosti nesdělila, uvedla ale, že nedostala čistou vodu a že další zadržovaní neměli přístup k důležitým lékům. Izraelské ministerstvo zahraničí už dříve opakovaně popřelo, že by Izrael se zadrženými špatně zacházel.

ČTK

Přečíst článek

Flotila podle ministra vezla spíše symbolické množství humanitární pomoci. „Sami deklarovali, že se chtějí nějakým způsobem do Gazy hlavně dostat. Nabídky, aby humanitární pomoc předali skrze různé renomované organizace, které mají přístup do Gazy, to všechno odmítli,“ poznamenal.

O tom, že mezi zadrženými je i česká občanka, ministerstvo vědělo, protože svoji účast na flotile předem prezentovala. „Postupovali jsme jako v každém jiném konzulárním případě zadrženého Čecha, který má problém v zahraničí,“ řekl Lipavský.

Postup byl takový, že česká diplomacie upozornila izraelskou stranu, že chce poskytnout konzulární pomoc. Minulý pátek Přikrylovou navštívil v detenčním zařízení diplomat a mimo jiné ověřil její zdravotní stav. Zároveň se řešilo, zda bude aktivistka souhlasit s deportací, což by znamenalo možnost téměř okamžitě opustit detenční zařízení.

Z města Gaza a okolí podle izraelské armády odešlo na 250 tisíc lidí
Aktualizováno

Z Gazy a okolí už uprchlo čtvrt milionu lidí

Politika

Z města Gazy a jeho okolí podle izraelské armády odešlo na 250 tisíc lidí, což je zhruba čtvrtina osob, které se v oblasti nacházely. Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Podle agentury AP, která se odvolává na nemocnice v oblasti, izraelské údery v oblasti zabily v noci a dnes ráno 32 lidí.

ČTK

Přečíst článek

Přikrylová tak neučinila, čekala proto několik dní na rozhodnutí soudu, po kterém byla vyhoštěna do Jordánska. Tam si ji také převzali čeští diplomaté. „Zajistili jsme jí například možnost kontaktu s rodinou a dalšími lidmi, se kterými potřebovala,“ dodal ministr.

Ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě zdůraznilo, že je nezbytné respektovat vydaná doporučení před cestami do Pásma Gazy. Cestující, kteří je vědomě porušují, musí podle resortu počítat s tím, že konzulární pomoc bude omezená, ne-li nemožná. „Humanitární pomoc má být poskytována bezpečně, koordinovaně a prostřednictvím dohodnutých humanitárních kanálů,“ uvedl odbor komunikace ministerstva.

Přikrylovou dnes (ve středu) na letišti v Praze přivítala desítka lidí s palestinskými vlajkami a transparenty. Ptali se jí mimo jiné na pobyt v izraelském detenčním zařízení. Uvedla, že na každé lodi byla humanitární pomoc, v jakém objemu však nevěděla. Cílem flotily podle ní bylo také upoutat pozornost lidí a médií na prohlubující se humanitární krizi v Gaze.

„Celé je to palestinská propaganda. I tato aktivita, i to, že visí palestinské vlajky 7. října na různých českých školách, to je podle mě jen známka naprosté neúcty k tomu, co se tam odehrálo,“ míní ministr. Česká diplomacie dlouhodobě důrazně nedoporučuje občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velmi riziková.

Lipavský takovou záměrnou cestu považuje za akt sobectví. Českým diplomatům podle něj podobné případy berou čas, který by jinak mohli věnovat lidem, kteří se v zahraničí dostali do problémů nikoli vlastním zaviněním.

Trump chce Nobelovku za mír. Šance má ale malé

Leaders

V pondělí začne udělování letošních Nobelových cen. Jako první bude vyhlášena Nobelova cena za fyziologii a lékařství, následovat budou v úterý a ve středu ceny za fyziku a chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Jeho šance jsou však podle tisku spíše nízké. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením udělení Nobelovy ceny za ekonomii.

ČTK

Přečíst článek

Související

Dovolená na dluh? Pro Gen Z něco absolutně běžného

Servis pro turisty. V oblíbených destinacích budou mít k dispozici české policisty i nonstop linku

Enjoy

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme