Týden tradera: Zlatý boom pokračuje. Blíží se tržní bouře?

Rok 2025 potvrzuje, že největší investiční příběh současnosti se netočí kolem sociálních sítí nebo elektromobilů, ale kolem infrastruktury pro umělou inteligenci. Nicméně nic neroste do nebe a lze čekat, že jakmile se ukážou investice do datových center založené na partnerstvích jako hůře „monetizovatelné“, dojde u technologických akcií k výraznější korekci.
Trhy zakončily uplynulý týden na poměrně vysokých úrovních. O bublině technologických aktiv se mluví čím dál více, „brutální propad“ však zatím nepřichází. Zato zlato láme nové a nové rekordy, protože trhy započítávají do cen nižší úrokové sazby a zohledňují obavy z probíhajícího „shutdownu“ v USA. Americký index se přes značná rizika stále pohybuje vysoko, kolem 6 750 bodů.
Komoditní boom u zlata zatím nekončí; kov opět potvrzuje svou pověst bezpečného přístavu. Tržní bouře se nekoná, ale počet rizik roste. Předně jde o obavy z americké ekonomiky a pokračující vládní „shutdown“, které podpořily silnou poptávku po defenzivních aktivech.
Zlato tak letos vzrostlo o více než 50 procent, což je jeho nejlepší výkon od 70. let, a výnosy nyní překonávají i akciové trhy tohoto století. Svou roli hrají i dlouhodobější rizika, jako je možný konflikt mezi NATO a Ruskou federací nebo nižší nezávislost americké centrální banky. Rostoucí poptávku po zlatě tentokrát netáhnou jen velcí investoři, ale i ETF a drobní střadatelé. Podle údajů agentury Bloomberg investoři do zlatých ETF přidali během září více než 100 tun, což je největší měsíční přírůstek za tři roky.
Rozdělený Fed
Ani tzv. „meeting minutes“, neboli zápisky z uplynulého zasedání americké centrální banky, trhy ke korekci nepřiměly. Fed po snížení sazeb o 25 bazických bodů zůstává rozdělený: část členů vidí prostor pro další opatrné uvolňování kvůli známkám ochlazování trhu práce, jiní varují před přetrvávajícími inflačními riziky (včetně dopadů cel) a byli by připraveni sazby ponechat beze změny, pokud by inflace zrychlila. Dokument tak potvrzuje přístup založený na datech a signalizuje, že budoucí kroky budou podmíněny vývojem inflace a trhu práce; zazněl i názor na větší snížení o 50 bazických bodů, byť šlo o menšinu.
Nic neroste do nebe
Rok 2025 potvrzuje, že největší investiční příběh současnosti se netočí kolem sociálních sítí nebo elektromobilů, ale kolem infrastruktury pro umělou inteligenci. BlackRock, největší správce aktiv na světě, se podle informací agentury Bloomberg chystá prostřednictvím své divize Global Infrastructure Partners koupit společnost Aligned Data Centers za zhruba 40 miliard dolarů. Tato akvizice by byla jedním z největších obchodů roku — a zároveň symbolem nové éry, kdy „AI infrastruktura“ přerůstá samotné softwarové giganty.
Na druhou stranu se množí debaty o tom, že se trh nachází ve fázi „bubliny“, která si nezadá ani s tou z roku 2000. Nic neroste do nebe a lze čekat, že jakmile se ukážou investice do datových center založené na partnerstvích jako hůře „monetizovatelné“, dojde k výraznější korekci u technologických akcií.
Na trzích došlo v uplynulém týdnu ke korekci, na vině byla zejména výrazná „překoupenost“ z předchozích týdnů. Po růstu o desítky procent od dubna na technologických akciích došlo k výprodejům u známých titulů, jako jsou Palantir či Nvidia. Určitý vliv mohlo mít i nižší očekávání poklesu sazeb v září, které mírně kleslo. Nicméně pravděpodobnost se stále drží nad úrovní 80 procent. Výsledkem je, že index S&P 500 se vrátil blíže k 6 350 bodům.
