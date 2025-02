Pražská burza na steroidech. Obchodování zakončila na dosud nejvyšší hodnotě

Pražská burza zakončila obchodování na své dosud nejvyšší hodnotě. Index PX dnes přidal 1,11 procenta na 1940,44 bodu. Překonal tak svůj zatím rekordní závěr z 29. října 2007. Pomohly mu zejména akcie bankovního sektoru. Aktivita na trhu byla vysoká.

Reklama

Nejvyšší úroveň, na kterou se index PX kdy dostal, byla 1944,3 bodu, kam vyšplhal 29. října 2007. Podle analytiků je pravděpodobné, že i dnešní hodnotu brzo překoná. „Vzhledem k silnému zastoupení bankovních titulů v bázi indexu PX a vzhledem k silnému momentu akcií v evropském finančním sektoru nevylučuji, že si pražská burza může udržet svou růstovou trajektorii i v příštích dnech,“ uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

Celkový objem obchodů v Praze dnes dosáhl nadprůměrných 632 milionů korun. Více než polovinu z toho obstaraly cenné papíry Komerční banky. Posílily o 3,54 procenta a překonaly tisícikorunovou hranici. Zavřely na 1010 korunách. Erste Bank rostla o 1,54 procenta na 1579 korun a Moneta Money Bank si polepšila o 0,14 procenta na 140 korun.

Akcie tabákové společnosti Philip Morris ČR zdražily o 1,15 procenta na 17 560 korun a nápojářská Kofola zhodnotila o 1,19 procenta na 425 korun. „S koncem obchodování se do kladného teritoria dostaly i akcie ČEZ, které uzavřely o 0,1 procenta silnější na 1031 korun,“ podotkl Vávra.

Nedaří se akciím Colt CZ

Naopak se dále nedaří zbrojovce Colt CZ, která zavřela se ztrátou 0,71 procenta na 704 korun. Směr obrátily akcie pojišťovny VIG, když ztratily 0,24 procenta na 828 korun. Plzeňské strojírny Doosan Škoda Power zaznamenaly po prvních třech růstových seancích mírnou korekci ceny. Ukončily obchodování o 0,66 procenta slabší na 302 korunách.

Reklama

Koruna dnes mírně oslabila k euru a posílila k dolaru. V 17:00 ztrácela česká měna vůči euru haléř a obchodovala se za 25,09 koruny za euro. K dolaru rostla o sedm haléřů na 24,26 koruny za dolar. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Trump zavedl clo na dovoz veškeré oceli a hliníku do USA. Jedna země možná dostane výjimku Politika Americký prezident Donald Trump oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Cla se budou vztahovat na všechny země a vstoupit v platnost by měla 12. března, oznámil Bílý dům. Opatření podle Trumpovy administrativy podpoří produkci oceli a hliníku v USA. Zároveň však zvyšuje riziko širšího obchodního konfliktu. Představitelé zemí, kterých se cla dotknou nejvíce, včetně EU, plánují protiopatření, aby ochránili zájmy svých firem. Současně však dodávají, že jsou připraveni s americkou vládou jednat. ČTK Přečíst článek