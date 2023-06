Stanislav Šulc: Nový hráč na pražské burze. Má smysl investovat do tenisek?

Prodejce tenisek Footshop vstupuje na burzu. Jeho zakladatelé si díky tomu odnesli stamiliony korun. A investoři budou mít další možnost podílet se na velkém úspěchu malé české firmy. Dobrá zpráva pro pražskou burzu. Nebo ne?

Pražská burza potřebuje pozitivní příběhy. Místní trh totiž táhnou téměř výlučně akcie ČEZ a pár bankovních titulů, což pro nadcházející léta neslibuje příliš pozitivní výhledy vzhledem k tomu, jak se česká vláda chová vůči energetickým a bankovním společnostem.

Ale ještěže má pražská burza trh Start, který je tu pro malé firmy. K nejúspěšnějším emisím tu patří akcie Gevorkyan, Karo Leather a e-shopu Pilulka. U těchto titulů nemá smysl sledovat samotný pohyb akcií, důležitější je, že se s akciemi skutečně obchoduje. Takže paradoxně je zcela jedno, že Pilulce akcie propadly od začátku roku o 30 procent, protože se s nimi živelně obchoduje. Na trhu Start totiž je i mnoho titulů, jejichž cena sice výrazně vyrostla, stojí za tím ale několik jednorázových nákupů.

Rozdíl? Jde o fungování samotných firem, jejich zakladatelů, managementu. Musejí dál makat, jinak se jejich firmy stanou nefunkčními burzovními tituly, které nikoho nezajímají a po několika letech z burzy tiše odejdou.

Mezinárodní expanze

Právě na tomto rozcestí nyní stojí Footshop. Po 1. srpnu se začne obchodovat s jeho akciemi. Stalo se tak na české poměry netradiční formou SPAC společnosti, kterou připravili poradci z Wood & Company. Díky tomu zakladatelé a první investoři získali spousty peněz na expanzi, která je hlavním cílem prodejce tenisek. Ten je v současnosti již přítomen na několika evropských trzích a z miliardových tržeb zhruba 70 procent pochází právě z trhů mimo Česko.

Footshop patří k nejlepším příběhům českého e-commerce. Začal typickým snem jednoho člověka, pokračoval malým týmem, postupně se zejména dobrými službami stal lídrem ve svém segmentu. A zůstal jím i ve chvíli, kdy se začala objevovat epigonská konkurence.

Nicméně až do této chvíle to byl pořád „jen“ velmi dobrý start-up. Nyní se ukáže, co skutečně tato firma a jeho management umí.

Velký příběh s dobrým koncem

A čeští investoři dostávají zase jednu solidní příležitost být takříkajíc „při tom“. Mohou investovat do značky, která je slavná, známá, úspěšná a může si vybudovat roli nadlokálního hráče. Navíc jde o prodej tenisek, který je v posledních letech jasným trendem.

Footshop se může stát jedním z velkých příběhů pražské burzy. Tak snad se mu podaří vyhnout se naopak příběhu jiných firem, které měly velké ambice, povedlo se jim získat hodně peněz… a dál už nebylo nic.

