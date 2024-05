Byla to výhra, i když ne dokonalá, okomentoval prezident Pavel vstup Česka do EU

Vstup do Evropské unie byl pro Českou republiku výhrou, i když není dokonalá, řekl prezident Petr Pavel při zahájení festivalu United Islands of Prague. Ocenil ji zejména jako nástroj pro mírové soužití. Také připomněl, že umožňuje volně cestovat, pracovat a studovat v jiných zemích EU. Festival United Islands of Prague, který se poprvé uskutečnil v roce 2004 jako oslava vstupu České republiky do Evropské unie, nabídne program ode dneška do soboty na 23 pražských scénách.

"Věci, které pro nás dřív byly spíš nedosažitelné, jako například volně cestovat, pracovat, studovat v jiných zemích, jsou pro celou generaci naprosto přirozenou věcí. Na druhou stranu i po těch 20 letech Evropská unie dokáže budit poměrně velké vášně a emoce. I to je nakonec přirozené, protože Evropská unie, stejně jako všechno, co je dílem lidským, není dokonalá," uvedl prezident.

"Můžeme Evropské unii vyčítat spoustu věcí, ale když se na to podíváme s odstupem a střízlivě, tak musíme všichni říct, že vstup do Evropské unie byl pro Česko výhrou, a to v mnoha ohledech," řekl Pavel. Uvedl, že je přesvědčen o tom, že i když si to řada lidí nemyslí, tak při pohledu na čísla a fakta se ČR za 20 let změnila v mnoha ohledech k lepšímu.

Pavla vřele přijalo několik set návštěvníků festivalu, po jeho příchodu na pódium zazněla Óda na radost Ludwiga van Beethovena, která je hymnou EU. Nakonec se k němu a k eurokomisařce Věře Jourové připojila na fotografii s dortem i manželka prezidenta Eva Pavlová.

Festival v dalších dnech nabídne program na pódiích pod širým nebem na Střeleckém ostrově, Slovanském ostrově u Žofína a na Janáčkově nábřeží. Kapely také zavítají do deseti klubů, poprvé se festival rozroste do Ďáblic, Holešovic, na Palmovku, Anděl nebo na Jižní Město. Kromě hudebních objevů pak na návštěvníky čekají také workshopy, přednášky, živé podcasty, besedy i sportovní aktivity. Akce je tradičně pro všechny návštěvníky zdarma.

Ve čtvrtek se na Střeleckém ostrově uskuteční speciální koncert Symphony for Humanity, který má upozornit na rostoucí xenofobii v České republice i ve světě. Vystoupí na něm například Ben Cristovao a Sofian Medjmedj. "Koncertem Symphony for Humanity dáme najevo naše znepokojení. Podporujeme myšlenku života s respektem jeden k druhému, a v diverzitě a s ohledem na různorodost našich názorů, původ nebo důvod, proč je místem našeho pobytu evropský kontinent. Chceme spolu dobře vycházet, a žít v rozmanitém společenství," uvedl jeden z tvůrců myšlenky koncertu David Gaydečka.

Během festivalu je v provozu speciální tramvajová zastávka Evropská na mostu Legií, na které budou stavět všechny tramvaje, které přes most projíždějí. Most je dnes a v sobotu zcela uzavřený pro automobilový provoz. Pro auta se pak v sobotu 4. května uzavře i Janáčkovo nábřeží od Jazz Docku až k ulici Vítězná.