Investoři přesouvají kapitál z USA do EU a Japonska

Kolísavost na akciových trzích v posledních týdnech způsobená mimo jiné vysokými cly, která Spojené státy uvalily na dovoz zboží z Číny, se projevuje také přesunem kapitálu mezi jednotlivými trhy.

Americké akcie v týdnu do 30. dubna zaznamenaly odliv 8,9 miliardy dolarů (přes 195 miliard korun). Evropské akcie naopak zaznamenaly příliv kapitálu, a to v objemu 3,4 miliardy dolarů. Do Japonska se přesunul kapitál za 4,4 miliardy dolarů, což je nejvíce za poslední rok. Na základě dat Bank of America (BofA) to uvedla agentura Bloomberg. Americké cenné papíry ale i tak nadále dominují.

Navzdory zvýšenému zájmu investorů o evropské akcie nedochází k zásadnímu přesunu kapitálu z USA, řekl Bloombergu šéf obchodování BofA pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) Brian Weinstein. Jde podle něj spíše o okrajové přesuny než strukturální změnu. Hlavně institucionální investoři zatím přistupují k evropskému trhu opatrně a vyčkávají.

Podle dat BofA investoři vložili ve třech týdnech do konce dubna do evropských akcií 3,4 miliardy dolarů, zatímco z amerických trhů v téže době odčerpali 6,1 miliardy dolarů, dodal Bloomberg. To ale nic nemění na pokračující dominanci amerických akcií v letošním roce. Od začátku roku do 30. dubna americké akcie i po započtení staženého kapitálu zaznamenaly čistý příliv 146,3 miliardy dolarů (3,2 bilionu korun), zatímco v případě evropských akcií čistý příliv kapitálu činí jen 34,7 miliardy dolarů.

Podle Bloombergu výraznějším přesunům brání nejistota ohledně krátkodobého ekonomického výhledu Evropy. I pokud by se Evropské unii podařilo dosáhnout obchodní dohody s USA, očekávají investoři vyšší cla než v minulosti. Trh také očekává, že Evropská centrální banka (ECB) letos dvakrát sníží sazby, s padesátiprocentní pravděpodobností i třetího snížení na 1,5 procenta, dodala agentura.

Optimismus investorů do jisté míry podpořily plány Německa na posílení výdajů do infrastruktury a obrany, ale důvěrou otřásly problémy Friedricha Merze získat ve Spolkovém sněmu většinu při volbě kancléře. Jako první politik od vzniku Spolkové republiky Německo byl zvolen až ve druhé volbě - v té první jej nepodpořilo 18 poslanců nové koalice.

V dubnu americký prezident Donald Trump oznámil plošná cla pro většinu zemí a současně ještě na většinu partnerů uvalil výrazně vyšší sazby, které označil za reciproční. Například pro EU to mělo být 20 procent.

Po turbulencích na trzích Trump takzvaná reciproční cla pro většinu zemí pozastavil. Zvýšil ale clo na dovoz z Číny, postupně až na 145 procent, což podle ekonomů průměrnou celní zátěž dovozu do USA nechává na podobné úrovni jako před těmito dvěma kroky. Čína, která je třetím největším obchodním partnerem Spojených států, pak v odvetě zvýšila cla na dovoz z USA na 125 procent.

Spojené státy od 3. dubna vybírají i 25procentní clo na dovoz automobilů a od 3. května účtují stejný poplatek i za dovoz některých automobilových dílů. Trumpova administrativa také zavedla 25procentní cla na dovoz produktů z oceli a hliníku.

