Inflace v Británii brzdí. Podle analytiků ale ne dost rychle

V dubnu, poprvé od loňského srpna, spadla britská inflace pod deset procent. Jádrová inflace je však nejvyšší za 31 let.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii se v dubnu snížilo na 8,7 procenta z 10,1 procenta v březnu, hlavně díky cenám energií. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil britský statistický úřad. Inflace tak byla vyšší, než čekali analytici, vzdaluje se však od maxima za 41 let, které loni v říjnu činilo 11,1 procenta.

Ekonomové v anketě agentury Reuters očekávali zpomalení inflace až na 8,2 procenta. Britská centrální banka na začátku měsíce odhadla, že inflace v dubnu dosáhne 8,4 procenta.

Britové reálně chudnou

Jádrová inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny energií, potravin a tabáku, nečekaně vzrostla na 6,8 procenta. Ocitla se tak na nejvyšší hodnotě od března 1992.

Navzdory zpomalení v posledních měsících inflace i nadále snižuje kupní sílu zaměstnanců, jejichž mzdy rostou pomaleji než spotřebitelské ceny.

Zpráva posiluje očekávání, že centrální banka bude muset znovu zvýšit úrokové sazby. Trhy očekávají, že základní úroková sazba v Británii stoupne do konce letošního roku na pět procent z nynějších 4,5 procenta.

Mezinárodní měnový fond (MMF) v úterý zlepšil odhad letošního vývoje britské ekonomiky. Zatímco ještě minulý měsíc předpovídal pokles o 0,3 procenta, nyní počítá s růstem, a to o 0,4 procenta. Inflace podle MMF do konce letošního roku sestoupí zhruba na pět procent. Do poloviny roku 2025 by se ale podle fondu měla vrátit k dvouprocentnímu cíli centrální banky.

