Nařčení z klamání investorů krále kašmíru dost zabolelo
Italská módní ikona Brunello Cucinelli se ocitla pod tlakem investorů. Po zveřejnění reportu londýnské společnosti Morpheus Research, která značku obvinila z netransparentního byznysu v Rusku, se akcie během několika dní propadly o více než čtvrtinu. Investoři i italský regulátor Consob nyní zkoumají, zda jde o oprávněnou kritiku, nebo spíše o přehnaný útok shortařů.
Report Morpheus Research obvinil značku Brunello Cucinelli ze zamlčování aktivit v Rusku a z agresivního zlevňování zboží. Reakce trhu byla okamžitá. Akcie podniku obchodované na milánské burze prudce propadly. Obchodování s nimi muselo být kvůli silné volatilitě na krátkou dobu dokonce přerušeno, aby firma mohla reagovat.
Italská společnost podle agentury Reuters uvedla, že její tři vlajkové prodejny v Rusku zůstaly z titulu protiruských sankcí uzavřeny. Některé aktivity však podle vyjádření firmy pokračují formou individuálního prodeje klientům nebo přes multibrandové prodejny. Ani rychlé odmítnutí obvinění však paniku neutišilo. Po obnovení se titul zřítil pod hranici 80 eur za akcii, což představuje propad o více než 27 procent. Incident otřásl celým segmentem luxusní módy na milánské burze.
Americká vyhrocená politika vyústila po letech do rozpočtového provizoria. Statisíce rodin budou bez výplat a státní aparát jede na autopilota. Děsivé kulisy doplňuje ještě rétorika Donalda Trumpa, která dělá z běžné politické strategie záškodnictví. Ukazuje se jediné, pro amerického prezidenta není politika uměním možného, ale tvrdé autoritářské zakleknutí.
Vládní „shutdown“ je obrazem americké politiky. Bude ještě hůř?
Názory
Americká vyhrocená politika vyústila po letech do rozpočtového provizoria. Statisíce rodin budou bez výplat a státní aparát jede na autopilota. Děsivé kulisy doplňuje ještě rétorika Donalda Trumpa, která dělá z běžné politické strategie záškodnictví. Ukazuje se jediné, pro amerického prezidenta není politika uměním možného, ale tvrdé autoritářské zakleknutí.
Italský regulátor Consob nyní prověřuje, zda Cucinelli ve svých vyjádřeních neuváděl investory v omyl – zejména právě ohledně činnosti v Rusku a dodržování sankcí. Zatím nejde o oficiální vyšetřování, ale o běžný režim regulátora při prudkých výkyvech na trhu, podotýká Financial Times.
„Tržní reakce je logickým důsledkem zveřejnění short reportu společnosti Morpheus Research. Tyto firmy vydělávají na krátkých pozicích a zároveň fungují jako maják pro investory v dlouhých pozicích, což způsobilo výprodej,“ vysvětluje Tomáš Cverna, analytik XTB.
Podle Cverny bude klíčové, jak se vývoj projeví na ziskovosti, protože firma se snaží udržet růst tržeb poskytováním slev, což může znamenat tlak na marže i prestiž značky.
Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital, považuje prudký pokles za přehnaný: „Akcie se v průběhu týdne začaly odlepovat od minim a postupně se vracejí blíže k průměru posledních měsíců. Jde spíše o reputační záležitost než fundamentální problém,“ uvedl. Přesto titul stále ztrácí zhruba 11 procent za týden a od začátku roku dokonce 13 procent.
Míšek připomíná, že společnost dlouhodobě vykazuje dvouciferný růst tržeb a stabilní marže. A skupina nadále drží výhled růstu tržeb okolo deseti procent pro roky 2025 i 2026. Analytici agentury Reuters nicmémě upozorňují, že zvýšený podíl krátkých pozic, který přesahuje 10 procent. To signalizuje silnou sázku na pokles akcií.
Miliardář Musk si rýpl do Wikipedie, obvinil ji z levicového zkreslování. Přichází s alternativou Grokipedie, která má nabídnout „čistá fakta“ bez ideologie.
Musk si rýpl do Wikipedie. Je prý levičácká. Proto spustí vlastní verzi
Leaders
Miliardář Musk si rýpl do Wikipedie, obvinil ji z levicového zkreslování. Přichází s alternativou Grokipedie, která má nabídnout „čistá fakta“ bez ideologie.
Příležitost k nákupu?
„Výsledky ukazují konzistentní expanzi a vysokou odolnost poptávky po prémiovém segmentu. Analytici očekávají růst zisku i volného cash flow a cílové ceny počítají s návratem na úrovně kolem 110 eur za akcii,“ dodává Míšek.
Reputační otřes a tlak regulátorů představují vážnou výzvu pro značku, která staví svou image na „etickém luxusu“. Pokud ale firma potvrdí stabilní hospodářské výsledky a vedení dokáže přesvědčit investory, může se současný propad ukázat spíše jako krátkodobá příležitost než zásadní hrozba pro budoucnost firmy.
DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.