Nařčení z klamání investorů krále kašmíru dost zabolelo

Nařčení z klamání investorů krále kašmíru dost zabolelo

Nařčení z klamání investorů krále kašmíru dost zabolelo
Profimedia
Zdeněk Pečený
pez

Italská módní ikona Brunello Cucinelli se ocitla pod tlakem investorů. Po zveřejnění reportu londýnské společnosti Morpheus Research, která značku obvinila z netransparentního byznysu v Rusku, se akcie během několika dní propadly o více než čtvrtinu. Investoři i italský regulátor Consob nyní zkoumají, zda jde o oprávněnou kritiku, nebo spíše o přehnaný útok shortařů.

Report Morpheus Research obvinil značku Brunello Cucinelli ze zamlčování aktivit v Rusku a z agresivního zlevňování zboží. Reakce trhu byla okamžitá. Akcie podniku obchodované na milánské burze prudce propadly. Obchodování s nimi muselo být kvůli silné volatilitě na krátkou dobu dokonce přerušeno, aby firma mohla reagovat.

Italská společnost podle agentury Reuters uvedla, že její tři vlajkové prodejny v Rusku zůstaly z titulu protiruských sankcí uzavřeny. Některé aktivity však podle vyjádření firmy pokračují formou individuálního prodeje klientům nebo přes multibrandové prodejny. Ani rychlé odmítnutí obvinění však paniku neutišilo. Po obnovení se titul zřítil pod hranici 80 eur za akcii, což představuje propad o více než 27 procent. Incident otřásl celým segmentem luxusní módy na milánské burze.

Italský regulátor Consob nyní prověřuje, zda Cucinelli ve svých vyjádřeních neuváděl investory v omyl – zejména právě ohledně činnosti v Rusku a dodržování sankcí. Zatím nejde o oficiální vyšetřování, ale o běžný režim regulátora při prudkých výkyvech na trhu, podotýká Financial Times.

„Tržní reakce je logickým důsledkem zveřejnění short reportu společnosti Morpheus Research. Tyto firmy vydělávají na krátkých pozicích a zároveň fungují jako maják pro investory v dlouhých pozicích, což způsobilo výprodej,“ vysvětluje Tomáš Cverna, analytik XTB.

Podle Cverny bude klíčové, jak se vývoj projeví na ziskovosti, protože firma se snaží udržet růst tržeb poskytováním slev, což může znamenat tlak na marže i prestiž značky.

Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital, považuje prudký pokles za přehnaný: „Akcie se v průběhu týdne začaly odlepovat od minim a postupně se vracejí blíže k průměru posledních měsíců. Jde spíše o reputační záležitost než fundamentální problém,“ uvedl. Přesto titul stále ztrácí zhruba 11 procent za týden a od začátku roku dokonce 13 procent.

Míšek připomíná, že společnost dlouhodobě vykazuje dvouciferný růst tržeb a stabilní marže. A skupina nadále drží výhled růstu tržeb okolo deseti procent pro roky 2025 i 2026. Analytici agentury Reuters nicmémě upozorňují, že zvýšený podíl krátkých pozic, který přesahuje 10 procent. To signalizuje silnou sázku na pokles akcií.

Aktualizováno

Příležitost k nákupu?

„Výsledky ukazují konzistentní expanzi a vysokou odolnost poptávky po prémiovém segmentu. Analytici očekávají růst zisku i volného cash flow a cílové ceny počítají s návratem na úrovně kolem 110 eur za akcii,“ dodává Míšek.

Reputační otřes a tlak regulátorů představují vážnou výzvu pro značku, která staví svou image na „etickém luxusu“. Pokud ale firma potvrdí stabilní hospodářské výsledky a vedení dokáže přesvědčit investory, může se současný propad ukázat spíše jako krátkodobá příležitost než zásadní hrozba pro budoucnost firmy.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Microsoft představil organizační změnu, která má podpořit jeho ambice v oblasti umělé inteligence (AI). Společnost se rozhodla, že bude mít dva generální ředitele – jeden se zaměří na obchod a druhý na technické věci. Novým generálním ředitelem obchodního segmentu se stane současný obchodní ředitel Judson Althoff a nynější generální ředitel Satya Nadella se bude více soustředit na technickou část podnikání. Uvedl to Nadella v příspěvku na blogu Microsoftu.

Althoff povede novou organizaci, která bude kombinovat prodej, marketing a provoz, a zároveň se stane šéfem nového obchodního týmu zahrnujícího vedoucí pracovníky z oblasti inženýrství, prodeje, marketingu, provozu i financí.

Nadella uvedl, že reorganizace umožní jemu i ostatním inženýrským vedoucím pracovníkům plně se soustředit na nejambicióznější technickou práci – výstavbu datových center, systémovou architekturu, vědu o AI a inovace produktů. „Nacházíme se uprostřed zásadní změny v oblasti AI platforem, která od nás vyžaduje, abychom současně řídili a rozvíjeli náš stávající rozsáhlý obchodní byznys, a zároveň budovali nové možnosti a bezchybně fungovali v obou oblastech,“ uvedl Nadella.

V roce 2021 Microsoft spojil svou globální prodejní a marketingovou část s globálním komerčním byznysem do jediné jednotné struktury, kterou vede Althoff. Ten do společnosti nastoupil v roce 2013 jako prezident Microsoftu pro Severní Ameriku.

Technologický ředitel Microsoftu Kevin Scott ve středu na akci nazvané Italian Tech Week uvedl, že Microsoft plánuje do budoucna využívat ve svých datových centrech hlavně své vlastní čipy. Cílem je snížit závislost na velkých výrobcích, jako jsou Nvidia a AMD, které doposud dominují trhu čipů pro servery a vývoj AI aplikací. Microsoft si podobně jako další velcí hráči v cloud computingu již navrhl vlastní specializované čipy pro datová centra, upozornil server zpravodajské televize CNBC.

Microsoft v současnosti používá primárně čipy od firem Nvidia a AMD. Scott dodal, že společnost ale již v současné době používá „hodně čipů Microsoftu“ a jejím dlouhodobým plánem je mít ve vlastních datových centrech hlavně čipy Microsoftu. Zaměření na čipy je součástí strategie, která má v konečném důsledku vést k návrhu celého systému určeného pro datová centra, dodal Scott.

Sázky na volby táhnou. Favoritem bookmakerů je hnutí ANO, účast u voleb se očekává vysoká

Favoritem voleb je hnutí ANO
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční tento pátek a sobotu, nejsou jen politickou událostí. Velký zájem vzbuzují i u sázkových kanceláří. Tipsport, Fortuna či Chance každý den hlásí rostoucí objemy sázek a nabízejí kurzy nejen na vítěze, ale také na procentní zisky jednotlivých stran či volební účast. 

Sázkové kanceláře potvrzují, že zájem o politické sázky v Česku každým volebním obdobím roste. Zatímco dříve dominovaly kurzy na sportovní události, dnes patří mezi lákadla i domácí politika

Největší zájem panuje tradičně o to, kdo volby vyhraje. Bookmakeři se shodují, že favoritem je hnutí ANO Andreje Babiše, jehož kurz je již nastaven velmi nízko, což znamená, že jeho vítězství se očekává s vysokou pravděpodobností. Sázet lze ovšem i na méně tradiční příležitosti. Například zda některá strana překročí pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny, jaká bude celková volební účast nebo zda se do parlamentu dostane některé z menších hnutí, například Motoristé.  

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Názory

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Klienty zajímá vítěz, a ten je již prakticky jasný. Zatím jsme ve volebních sázkách vybrali třicet milionů a každým dnem sázky narůstají,“ říká Pavol Boško hlavní analytik Tipsportu na nesportovní sázky s tím, že nyní klienti sází hlavně na kombinaci druhého a třetího místa.  

Dle predikce komunity sázkařů, kterou v žádném případě nelze považovat za volební průzkum, má k prvnímu říjnu hnutí ANO 30,4 procenta a druhé Spolu 20,7 procenta. Třetí místo drží s 12,3 procenta SPD Tomia Okamury a čtvrtí jsou STAN s 10,7 procenty hlasů. Do sněmovny se dle predikce sázkařů dostanou ještě Piráti s 9,3 procenta, Motoristé a Stačilo shodně s 6,4 procenta. „V boji o třetí místo místo naši klienti důvěřují SPD, další zajímavost pro sázkaře je soupeření mezi Piráty a STAN o čtvrté a páté místo,” vypočítává Boško. Volební účast bude podle Tipsportu vysoká a vysoké částky padají i v sázkách na premiéra, kde se klienti zajímají zejména o Karla Havlíčka a Petra Fialu. „Na to, že Petr Fiala bude znovu premiérem jsme již v kursu 1:8 vybrali 550 tisíc korun,” počítá analytik

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Bookmakeři upozorňují, že kurzy nejsou předpovědí výsledku, ale jen odrazem pravděpodobnosti podle jejich analýzy a sázejících. Politické sázení tak nelze brát jako jistotu, ale spíše jako zpestření předvolebního klání. Přesto může sloužit jako zajímavý zdroj dat. Ukazuje totiž, kam lidé vkládají vlastní peníze, a tedy i svou důvěru v konkrétní aktéry. 

Zajímavostí jsou pak i speciální sázky, které mají více pobavit než přinést reálný zisk. Objevují se kurzy na to, zda si některý z politiků změní image, případně zda některá strana po volbách nezmění svůj název. Tyto nabídky ukazují, že sázení na politiku už dávno není jen o vážných odhadech výsledků, ale i o společenské zábavě. 

