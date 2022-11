Londýn přišel o post největší burzy v Evropě. Novému lídru pomohla Čína

Londýnská burza přišla o titul největšího evropského akciového trhu ve prospěch Paříže. Zatímco britská aktiva tíži obavy z hospodářského růstu, čínské uvolnění tvrdých proticovidových pravidel posiluje akcie francouzských výrobců luxusního zboží, uvedla agentura Bloomberg.

Podle indexu sestaveného agenturou Bloomberg kombinovaná tržní kapitalizace primárních kotací v Paříži předstihla v amerických dolarech tu londýnskou. Akcie firem ze Spojeného království zaměřené na domácí trh letos klesly, zatímco cenné papíry francouzských výrobců luxusního zboží, jako je LVMH se značkou Louis Vuitton a dalšími či společnost Gucci Kering, povzbudil optimismus ohledně možného uvolňování čínské politiky označované jako „Covid Zero", napsal Bloomberg.

Za vším jsou plány expremiérky Trussové

Ve prospěch Paříže hrály také kurzové pohyby libry. Nedávno ohlášené snížení daní nyní již bývalé britské premiérky Liz Trussové a následná bouře na finančních trzích Spojeného království poslalo libru oproti dolaru na nejnižší úroveň od roku 1985. Přibližně do tří týdnů poté, co se Trussová stala premiérkou, britské akciové a dluhopisové trhy ztratily zhruba 500 miliard dolarů, přičemž důvěru investorů narušil zejména rozpočet na snížení daní.

Rozdíl tržní kapitalizace mezi britským a francouzským akciovým trhem se zmenšoval ve prospěch Paříže již od roku 2016, kdy si Britové odhlasovali odchod z EU. Britské akcie mají nyní podle údajů Bloombergu hodnotu asi 2,821 bilionu dolarů ve srovnání s asi 2,823 bilionu dolarů ve francouzských akciích.

Londýnský akciový index FTSE 100 letos sice klesl pouze o 0,4 procenta, širší FTSE 250 se ale propadl o 17 procent. Naopak index Stoxx sledující 10 akcí evropských luxusních firem minulý týden ve čtvrtek a pátek posílil o osm procent, což je největší dvoudenní nárůst od března 2020. Francouzskému akciovému trhu dominují luxusní velmoci včetně vlastníka značky Louis Vuitton, společnosti LVMH, která má hodnotu asi 360 miliard dolarů a je největší evropskou společností podle tržní hodnoty.

Oživení zájmu o luxus nastalo po zprávě, že Čína zmírňuje svou tvrdou politiku týkající se boje proti covidu. Čínští zákazníci tvořili před pandemií 35 procent celosvětové poptávky po luxusním zboží, ale jejich podíl v roce 2022 byl jen poloviční, odhadl Bloomberg. Peking se mimo jiné rozhodl zkrátit délku karantény o dva dny na pět dnů u blízkých kontaktů nakažených a lidí cestujících do země. Kromě toho se Čína již nebude snažit identifikovat sekundární kontakty nakažených, zrušila pokuty pro letecké společnosti, které do země přepraví větší množství nakažených, a cestujícím do Číny bude před cestou nyní stačit jen jeden test na covid-19 ne starší 48 hodin.

Vedle toho ale luxusní firmy povzbudily i aktuální data o inflaci v USA, která byla nižší než odhady. Míra inflace ve Spojených státech v říjnu klesla počtvrté po sobě, a to na 7,7 procenta ze zářijových 8,2 procenta. Předtím však byla nejvyšší od počátku osmdesátých let.