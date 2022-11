Kryptoburza FTX zbankrotovala. Trh digitálních měn prožívá největší krach v historii

Kryptoměnová burza FTX, která je ve finančních potížích, vyhlásila ve Spojených státech bankrot a požádá o soudní ochranu před věřiteli. Firma to oznámila na Twitteru. Její generální ředitel Sam Bankman-Fried na svůj post rezignuje. Kyperská komise pro cenné papíry krátce nato oznámila, že firmě pozastavila licenci pro působení v Evropské unii, aby ochránila investory. Krach FTX by tak mohl být jedním z největších v odvětví kryptoměn.

Oznámení přichází několik dní poté, co větší rival Binance odstoupil od plánu burzu FTX převzít a nechal ji, aby si od investorů a konkurentů sama zajistila zhruba 9,4 miliardy dolarů (bezmála 222 miliard korun) na svou záchranu. FTX potřebovala pomoc, protože jí začala docházet likvidita, když její zákazníci začali překotně vybírat investované peníze.

Společnost uvedla, že FTX, její přidružený fond pro obchodování s kryptoměnami Alameda Research a přibližně 130 dalších společností zahájily dobrovolné konkurzní řízení podle kapitoly 11 amerického insolvenčního zákona. Novým generálním ředitelem skupiny se stal John J Ray III. Bankman-Fried, jehož majetek časopis Forbes před dvěma měsíci odhadl na 17 miliard dolarů, rezignoval. Pomůže ale s bankrotovým řízením.

Příčiny problémů FTX vznikly před několika měsíci. Šéf této kryptoměnové burzy totiž podle zdroje agentury Reuters převedl nejméně čtyři miliardy dolarů do společnosti Alameda, aby obchodní firmu podpořil po sérii ztrát. Problémy FTX v posledních dnech tvrdě zasáhly trh s bitcoinem a dalšími kryptoměnami.

Kyperský regulátor dnes také pozastavil kryptoměnové burze FTX licenci pro působení v EU. S odvoláním na zdroje agentury Bloomberg o tom informuje server CoinDesk a další média. Firma, která se ocitla ve finančních těžkostech, přitom licenci získala teprve před dvěma měsíci. Regulační úřad na Bahamách mezitím zmrazil burze část aktiv. Potíže FTX v minulých dnech způsobily výrazný pokles celého odvětví, například bitcoin se zotavuje z propadu na dvouleté minimum.

Měna burzy FTX klesla o 85 procent

Bitcoin se podle údajů specializovaného webu CoinDesk kolem 16:30 středoevropského času prodával zhruba za 16 896 dolarů (asi 407 tisíc korun). Za posledních 24 hodin tak odepisoval asi 4,6 procenta. Loni v listopadu se bitcoin vyšplhal na rekord v blízkosti 69.000 dolarů. Kryptoměna FTT, což je nativní mince burzy FTX, vykazovala pokles asi o 18 procent na 2,84 USD. Tento týden FTT zahájila nad 22 dolary, od té doby tudíž klesla až o zhruba 85 procent.

Šéf Binance, Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao, dnes v deníku Financial Times varoval před kaskádovou kryptoměnovou krizí. Plné dopady zhroucení konkurenční kryptoburzy se podle něj teprve projeví. „Nyní vstupujeme do další fáze pádu, kde jsme svědky efektů druhého řádu a objevujeme, které entity byly vystaveny FTX a Alamedě," řekl spoluzakladatel kryptoúvěrové společnosti Nexo Antoni Trenchev.

Spolupráci s regulačními úřady ohledně kryptoměn dnes kvůli potížím trhu s digitálními měnami oznámil britský ministr financí Jeremy Hunt. Výzvy k regulaci odvětví kryptoměn se však ozývají i z řad amerických zákonodárců.

„Hned od prvního dne (problémů FTX) se vytratila důvěra a zatím nejsou známky toho, že by se vrátila," konstatoval Kami Zeng ze společnosti Fore Elite Capital Management, která spravuje fond digitálních aktiv. „Už teď vidíme kroky regulátorů od USA přes Japonsko až po Bahamy, ale i jinde. Očekávejte, že přijdou další. Přesně to také trh s kryptoměnami v tuto chvíli nutně potřebuje. Lidem to škodí a potřebují ochranu," dodal.

Investoři odepisují investice do burzy

Investoři začínají prostředky vložené do FTX odepisovat. Fond rizikového kapitálu investiční společnosti Sequoia Capital ve středu odepsal investici za 150 milionů dolarů a nyní ji oceňuje nulou.

Mezi investory FTX patří i kanadský penzijní fond Ontario Teachers' Pension Plan, americký fond Tiger Global či japonská Softbank. Ta v souvislosti s investicí do FTX očekává ztrátu kolem 100 milionů dolarů. Kryptoměnová půjčovna BlockFi uvedla, že pozastavuje klientské výběry, dokud nebude ohledně FTX jasno.