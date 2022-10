Britská vláda se zalekla chaosu. Odvolala plán na snížení daně z příjmu pro bohaté

Britská vláda odvolala plán na snížení daně z příjmu pro lidi s nejvyššími příjmy, který představila před méně než dvěma týdny a který ještě v neděli hájila premiérka Liz Trussová. Rozhodnutí upustit od části kontroverzního plánu, který vyvolal nevoli opozice i některých ekonomů a který vedl k pádu kurzu libry, oznámil na Twitteru ministr financí Kwasi Kwarteng.

"Pochopili jsme to a poslouchali jsme," napsal v úvodu příspěvku Kwarteng. Ostatní části plánu na oživení ekonomiky podle ministra zůstávají v platnosti a vláda jimi chce pomoci britské ekonomice v boji s aktuálními problémy.

Britská vláda vyvolala chaos na finančních trzích, když Kwarteng 23. září oznámil plán snížení daní výhodný především pro bohaté, aniž představil odhad dopadů na státní finance, uvedla agentura Reuters. Podle BBC by šlo o největší snížení daní v Británii za 50 let. Vláda chtěla snížení daní financovat rozsáhlými půjčkami.

Bývalý guvernér britské centrální banky Mark Carney minulý týden vládu Liz Trussové obvinil, že podkopává snahu národních ekonomických institucí, a prohlásil, že za pokles libry a britských státních dluhopisů mohou její fiskální plány. Rozsáhlé daňové škrty jsou podle něj v rozporu se snahou centrální banky dostat inflaci pod kontrolu. Vláda by se sice měla zaměřit na to, aby ekonomika rostla rychleji, tyto ambice by se však měly do centra pozornosti dostat až později, řekl Carney.

Nerezignuji, prohlásil ministr

Ministr Kwarteng v rozhovoru s BBC řekl, že rozhodnutí zaměřit se na jedinou daň odvedlo pozornost od zbytku reformy. Rezignaci kvůli tomu "rozhodně nezvažuje" a odmítá, že by snaha o prosazení snížení daně byla chybou.

Proti reformě se postavili i někteří vlivní členové vládní Konzervativní strany. Bývalí ministři Michael Gove a Grant Shapps už dříve ostře kritizovali snížení daní a obrovský státní dluh a naznačili, že budou v parlamentu hlasovat proti.

Ústup od plánu je "ponižujícím přiznáním porážky" Trussové, napsal komentátor BBC Rob Watson. Pokus o prosazení může způsobit nevratné škody na důvěře ve vládu u voličů i na trzích, dodává.

"Nyní se soustředíme na budování ekonomiky s rychlým růstem, která financuje prvotřídní veřejné služby, zvyšuje mzdy a vytváří příležitosti v celé zemi," napsala na Twitteru Trussová. Sdílela přitom i Kwartengův příspěvek.