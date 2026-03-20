Udrží se dánská premiérka Frederiksenová? Má ji pomoci Grónsko i zdanění bohatých
Jedním z mála států Evropy, kde dosud vládnou sociální demokraté, je Dánsko. Mette Frederiksenová za to však musela platit posunem do středu a přísným migračním plánem. Nyní však před volbami posílená grónským konfliktem láká zpět i levicové podporovatele, chce zdanit nejbohatší Dány.
Už příští úterý se Dánové vydají k volebním urnám. Sociálnědemokratická premiérka je vyhlásila předčasně po necelých čtyřech letech. Jejímu spíše centristickému kabinetu, jež tvoří kromě její strany ještě středo-pravá uskupení Venstre (tradiční liberálové) a Moderaterne (umírnění), se úplně nedařilo a nepatří mezi zrovna populární vlády. Frederiksenová však doufá, že vybrala správný čas.
Podpora Sociálních demokratů od posledního hlasování klesala a ačkoli stále v průzkumech vedli, jejich převaha se povážlivě tenčila. Před několika měsíci navíc v komunálních volbách takřka po století přišli o post starosty Kodaně, a to ve prospěch zelené levice (Socialistisk Folkeparti).
Levicoví podporovatelé se začali od sociálních demokratů odvracet kvůli osekávání sociálního státu, ostatně i v Dánsku statistiky nerovnosti stále rostou. Kontroverzní je také vládní přístup k migraci. Aktuální systém patří v Evropě k těm nejtvrdším a inspiraci si z něj plánují vzít i třeba v Británii, kde je migrace jedním z nejdůležitějších politických témat.
V zemích, kde termín voleb závisí na premiérovi, se s datem často manipuluje, aby vládnoucí straně co možná nejvíc vyhovovalo. Proč tedy Frederiksenová sáhla po 24. březnu?
Díky, Donalde
V poslední době se vytvořilo okno, které nejsilnější vládní straně slibuje lepší výsledek a možná i setrvání u vlády. S trochou nadsázky může Frederiksenová poděkovat americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za jeho snahy o získání Grónska, jenž autonomním územím spadající pod dánskou korunu.
Frederiksenová i ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen se Američanům postavili rezolutně, což jim nahrálo body doma i v zahraničí. Při pohledu na průzkumy se hovoří o „grónském nakopnutí“, které Sociálním demokratům i Rasmussenovým umírněným přihrálo několik procent. To je patrně důvod, proč se premiérka rozhodla vyhlásit volby právě nyní.
Za své lídry se totiž postavili i lidí, na které centristická politika vlády poslední roky příliš nepůsobila. „Jsem velmi hrdá na to, že Mette Frederiksenová a Lars Løkke Rasmussen, i když se domnívám, že oslabili systém sociálního zabezpečení v Dánsku, jsou velmi schopnými státníky a v době krize představují spolehlivé vůdce“ uvedl pro deník The Guardian Sven Li, který se označuje za socialistu a feministu.
Méně milionářům, víc školám
Jen Grónsko pro úspěšné volby však stačit nemusí. Krátká předvolební kampaň je zajímavá mimo jiné tím, že dosud dosti středoví Sociální demokraté vyrukovali s více levicovým programem. Nutno dodat, že tento posun je viditelný v ekonomické rovině, třeba přístup k migraci zůstává nadále přísný. Nejvíce diskutovanou položkou pak je daň z majetku, kterou by v případě volebního úspěchu levice Dánsko zavedlo teprve jako čtvrtý stát Evropy.
V praxi má vypadat tak, že bohatí mají platit půl procenta z aktiv nad 25 milionů Dánských korun, což je v přepočtu kolem 82 milionů českých. Číslo to není nijak radikální a týká se malé části společnosti - daň se má vztahovat jen na zhruba jednoho ze každých třech stovek Dánů. Výtěžek má financovat třeba školství, konkrétně snížení počtu studentů ve třídách.
I přes jeho mírnost se mnohá velká jména dánského byznysu, mezi nimi třeba šéf dánského giganta Lego, se proti nápadu bouří. Někteří hrozí dokonce odchodem ze země. Nicméně například sousední Norsko podobnou daň vybírá desítky let, a že by ekonomicky ztrácelo, se úplně říci nedá.
Jestli se Dánové majetkové daně dočkají, napoví výsledky voleb. Teoreticky by mohla skončit aktuální „kohabitace“ levice s pravicí, a místo toho vzniknout širší levicová koalice Sociálních demokratů, levicových zelených a menšího radikálního uskupení. Nástup krajní pravice v Dánsku není tak silný, aby mohla přemýšlet nad nějakou zásadní změnou kurzu.