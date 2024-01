Revoluce ve vaší kapse. Samsung představil telefony Galaxy S24 s umělou inteligencí

Společnost Samsung představuje nové telefony Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Vstupuje tím do nové éry mobilní umělé inteligence Galaxy AI. S nejnovějšími telefony legendární série S přichází důležité změny v každodenním životě, od komunikace bez jakýchkoliv překážek po nevídané kreativní možnosti.

S novou sérií Galaxy S se navždy změní způsob, jakým mobilní zařízení ulehčují a vylepšují život svým uživatelům. Ať už se člověk s telefony Galaxy S24 pustí do čehokoliv, umělá inteligence se na tom nějakým způsobem bude podílet. Někdy zjednoduší komunikaci pomocí inteligentního překládaní textů a hovorů, jindy rozšiřuje kreativní možnosti pomocí technologie ProVisual Engine anebo například vytváří nový standard vyhledávaní, díky kterému můžou uživatelé objevovat okolní svět jinak než dosud.

Galaxy AI urychluje komunikaci

Díky funkci Tlumočník* je možné osobní rozhovor okamžitě přeložit v okně rozděleném na dvě půlky. Každý z účastníků vidí na displeji přeložený přepis toho, co ten druhý právě řekl. Smysluplná umělá inteligence upraví formulace pomocí Textového asistenta, aby odpovídaly vašemu úmyslu. O překlady* zpráv, e-mailů a dalších textů se umí postarat i umělá inteligence ve virtuální klávesnici Samsung Keyboard, která zvládá v reálnem čase 13 jazyků. Nové telefony vylepší také psaní poznámek v aplikaci Samsung Notes – funkce Poznámkový asistent pomůže s jejich shrnutím, formátováním anebo k nim vytvoří titulní strany s náhledem. U hlasových zpráv zase přijde vhod funkce Asistent přepisu*, která s pomocí umělé inteligence převede hlas na text.

Dechberoucí vyhledávaní založené na gestech

Galaxy S24 představuje buducnost a milník v online vyhledávaní. Jako první telefon v historii zavádí intuitivní systém Circle to Search with Google založený na gestech. Díky spolupráci s největším světovým vyhledávacím gigantem se zrodil nový způsob, jak na internetu zjišťovat informace. Stačí dlouze podržet domovské tlačítko a na displeji následně kroužkovat, zvýraznit, připsat poznámku či kamkoli kliknout. Galaxy S24 vás okamžitě odmění užitečnými a cílenými výsledky vyhledávaní. V závislosti na vaší aktuální poloze je možné při vyhledávání zobrazit i přehledy vytvořené generativní umělou inteligencí, s užitečnými informacemi a dalším kontextem, který umožní klást komplexnější a cílenější otázky. Je to jednoduché a vezme vám to dech.

Fotografovaní, o kterém se vám ani nezdálo

Mezi další přednosti řady Galaxy S24 patří ProVisual Engine, rozsáhlý set nástrojů s umělou inteligencí, který úplně mění zavedené způsoby fotografování. Zapomeňte na roztřesené neostré snímky z dálky. Nový fotografický systém Quad Tele s pětinásobným optickým zoomem a 50 MPix snímačem funguje díky technologii Adaptive Pixel Sensor tak, že kvalita snímků s 2x, 3x, 5x a 10x zvětšením odpovídá optickému zoomu. I stonásobné přiblížení díky vylepšenému digitálnímu zoomu působí velmi čistě a kvalitně. Mimo to je Galaxy S24 Ultra vybavená vylepšeným optickým stabilizátorem, takže odpadnou případy, kdy vlivem chvění ruky při focení vzniká roztřesený obraz.

Výrazného vylepšení se dočkaly i funkce pro fotografování a natáčení ve slabém světle anebo ve tmě, pro které se v radě Galaxy tradičně používá souhrnný název Nightography. Fotografie a záznamy v režimu Space Zoom jsou kvalitní za jakýchkoliv podmínek, dokonce i po přiblížení. A když jsou fotografie hotové, s grafickými nástroji Galaxy AI je můžete jednoduše upravovat – k dispozici je například jednoduché mazaní nechtěných objektů, změna kompozice či remastering. Kvůli maximální efektivitě dokáže funkce Návrhy úprav využít umělou inteligenci a navrhnout optimální úpravy pro každou fotografii zvlášť. Špičkové vlastnosti fotografického systému řady Galaxy S24 s umělou inteligencí se podařilo integrovat přímo do populárních mobilních sociálních aplikací, například do aplikace Instagram, kde se automaticky zobrazí fotografie v HDR.

Špičková inteligence si žádá pořádný výkon

Základem výbavy Galaxy S24 Ultra je optimalizovaný procesor Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy s výrazně vylepšenou NPU jednotkou pro účinné zpracovaní algoritmů umělé inteligence. Všechny tři modely Galaxy S24 mají adaptivní obnovovací frekvenci

1-120 Hz, která rovněž vylepšuje výkon. I hraní se díky vylepšení hardwaru a softwaru posunulo na vyšší úroveň. Je rychlejší, plynulejší a ostřejší. Spolupráce s nejlepšími herními firmami umožňuje nabídnout uživatelům Galaxy S24 nejpopulárnější mobilní hry v optimalizované podobě. O skvělý obraz se starají nejjasnější a nejkvalitnější displeje, s jakými jsme se u modelů Galaxy kdy setkali. Díky technologii ray tracing je obraz dokonale realistický, se skvělými stíny a odrazy. V exteriérech navíc viditelnost vylepšuje technologie Vision Booster.

Precizní technologie a elegance v každém detailu

Galaxy S24 Ultra je vůbec první telefon Galaxy s titanovým rámem, který přispívá k jeho odolnosti a dlouhověkosti. Výrazně tenčí tělo se lépe drží, a tak se s ním lépe pracuje při chůzi a jiných činnostech. U Galaxy S24+ a Galaxy S24 zaujme jednoduchá elegantní konstrukce z jednoho kusu, bez viditelného spoje mezi zadním krytem a bočným rámem. Modely řady Galaxy S24 se budou prodávat v několika barevných variantách inspirovaných různými minerály. U Galaxy S24 Ultra mezi tito varianty patří šedý titan (Titanium Gray), černý titan (Titanium Black), fialový titan (Titanium Violet) a žlutý titan (Titanium Yellow). Galaxy S24+ a Galaxy S24 budou k dispozici ve verzích černá (Onyx Black), šedá (Marble Gray), fialová (Cobalt Violet) a žlutá (Amber Yellow). V online prodeji budou ke všem třem modelům k dispozici ještě další barevné varianty.

* Funkce není aktuálně podporovaná v českém jazyce.

Ceny, zahajovací nabídka a dostupnost v ČR Mobilní telefony Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra se v Česku začnou prodávat 31. ledna 2024. Zákazníci, kteří si v období 17. 1. do 30. 1. 2024 anebo do vyprodání zásob zakoupí na e-shopu samsung.cz, ve značkových prodejnách Samsung nebo u vybraných prodejců elektroniky telefony řady Galaxy S24, získají model s dvojnásobně vyšší kapacitou paměti za cenu modelu s kapacitou nižší. Zájemci můžou navíc po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodat své staré zařízení a získat výkupní bonus ve výši až 2 500 Kč při nákupu nového Samsung Galaxy S24 Ultra a S24+. V případě nákupu Galaxy S24 je výkupní bonus 1 500 Kč.