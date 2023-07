FOTOGALERIE: Moderní loft reflektuje designové trendy první republiky

Dokončení projektu přestavby někdejší modřanské továrny na letecké součástky Microna v luxusní rezidenční dům se sice už protahuje, developer PSN ale postupně představuje vzorové byty. Ke dvěma ukázkovým loftům od designérů Ivanky Kowalski a studia OOOOX nyní přibyl interiér s názvem Dreamer, který navrhlo SKULL studio. V moderním pojetí odráží designové trendy první republiky, které se mísí s (post)industriální architekturou.

Návrhem celého interiéru prostupuje osobnost závodnice Elišky Junkové. „Je to právě průkopnická éra automobilových závodů, jejíž atmosféra ovlivňuje podobu loftu. Inspiraci jsme čerpali z meziválečného období, kdy lidé hleděli do hvězdné budoucnosti, objevovali nové technologie a neznali limity. To se shoduje s naší vizí bydlení v projektu Vanguard,“ říkají zakladatelé SKULL studia Bet Orten a Matěj Hájek.

Podívejte se na skutečně "snový" interiér od tvůrci ze studia SKULL:

Otevřenému prostoru dominuje centrální obývací část. V jedné ose je situována kuchyňská linka s barovým ostrovem a rozměrný jídelní či konferenční stůl. Obytnou plochu rozšiřuje vestavěná část, jež spoluutváří dynamiku celého prostoru. Patro, jehož součástí je také lůžko pro hosty, nese funkci vyvýšené galerie. Můstek pod ní skrývá průchozí šatnu a oddělené místnosti se sprchou a toaletou.

Variabilní rozvržení místností

„Při navrhování jsme samozřejmě pracovali s myšlenkou, že velký otevřený prostor je klíčovou definicí loftu. Zvolili jsme proto pohyblivé stěny a závěsy, které umožňují variabilně členit obytné zóny, aniž bychom přišli o volnou, vzdušnou a svobodnou dimenzi místa. Velkorysost interiéru dále akcentuje zasazení smaltované vany mezi ložnici s lounge se sofa, knihovnou a konferenčním stolkem,“ popisuje Hájek.

„Rozvržení jídelní i konferenční části, baru a lounge skýtá příležitost pro pořádání společenských akcí, jelikož hosté se všude cítí ve středu dění. Současně ale interiér nabízí na vyvýšeném patře galerie klidné prostředí pro soukromé rozhovory,“ dodává.

Garáž vysoko nad zemí

Designéři do loftu začlenili také výsuvnou projekční plochu, která kryje výhled prosklenou příčkou na kryté garážové stání hned vedle bytu. O přepravu vozu se postará speciální autovýtah uprostřed budovy, který bylo možné začlenit díky tomu, že železobetonový skelet bývalé továrny snese extrémní zatížení.

V původním betonovém krytu civilní ochrany v suterénu pak vzniká wellness zóna s posilovnou a skleněným 18metrovým bazénem. Přístupná má být také střešní terasa s letní sdílenou kuchyní. Developer zde slibuje i venkovní saunu nabízející relaxaci s výhledem na Prahu.

