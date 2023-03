Zrychlí v Česku výstavba? Pro nové úřady nejsou peníze ani lidé. Zbývá se jen modlit

Nový stavební zákon stále čeká na to, až ho schválí poslanecká sněmovna. Platit by měl od příštího roku. Tento závazek vlády trvá. Faktem však je, že se neustále pracuje na dílčích změnách této klíčové normy. „Připravuje se vládní poslanecká iniciativa. Zdá se, že výsledkem bude kompromis mezi původním návrhem a představami současné vlády,“ říká Jan Šebesta, expert na stavební právo ze Svazu průmyslu a dopravy.

Svaz se na připomínkování zákona podílí jako zástupce zaměstnavatelů. A rád by, spolu s ostatními experty, ještě na poslední chvíli novelu „učesal“ tak, aby se stavební řízení v Česku skutečně zjednodušilo. Například se podle něj dlouze diskutovalo o tom, jestli do povolovacího řízení bude zahrnuto takzvané jednotné enviromentální stanovisko, nebo zůstane jako samostatná součást procesu.

„Nakonec ministerstvo životního prostředí ustoupilo, což znamená, že by mělo být vše zkoordinováno v jednom závazném stanovisku a stavebník bude mít na stavebním úřadě jedno řízení. Kde dostane závazná vyjádření, která potřebuje k povolení stavby, od všech dotčených stran,“ říká Šebesta.

Klíčovým parametrem, na kterém se po volbách celá příprava nového stavebního zákona zasekla, byla myšlenka minulé vlády vytvořit jednotnou soustavu stavebních úřadů. Současná vláda tento princip odmítla. Už víc než rok se proto pod vedením Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj a šéfa Pirátů, stavební zákon všelijak přepracovává a upravuje.

Padlý návrh jednotných úřadů

Podle svazu průmyslu by byl původně zamýšlený systém jednotných úřadů funkčnější. I když by jeho vytvoření stálo peníze. Svaz pro to má jednoduché vysvětlení: „Typově stejné stavby se na různých stavebních úřadech posuzují různě. Dokonce jsou tam rozdílné požadavky.“ Díky jednotnému systému by měli všichni žadatelé o stavbu dopředu jasno, co je po nich žádáno.

Nicméně, jde o padlou myšlenku. Jak tedy bude vypadat nový stavební zákon, který je dosud pro laickou veřejnost obestřen tajemstvím? „Zůstává záměr digitalizace nebo třeba vytvoření speciálního stavebního úřadu, který bude mít na starost nejdůležitější stavby. A počítá se s přenosem kompetencí na vyšší úroveň u velkých staveb,“ říká Šebesta. V celku podle něj půjde o velkou změnu. Nicméně ne tak radikální, jak navrhoval původní projekt vzešlý z vlády Andreje Babiše.

Úřad pro speciální účely

Pro Svaz průmyslu a dopravy, ale samozřejmě nejen pro něj, jsou důležitou součástí liniové či energetické stavby. Plynovody, silnice či železnice. Tyto rozsáhlé stavby by do budoucna měl řešit speciální stavební úřad. „Pokud budete kdekoliv v Česku chtít stavět železnici, bude ji povolovat tento jeden stavební úřad. Smyslem je, aby tam byl dostatek odborníků, kteří tyto stavby znají,“ vysvětluje Šebesta. Nemělo by se podle něj do budoucna stávat, že třeba úsek dálnice bude povolovat úřad obce s rozšířenou působností, kde se do té doby schvalovaly jenom bytové domy.

Jedním z hlavních očekávání od nového stavebního zákona je samozřejmě zrychlení výstavby. Jak to s vyšší rychlostí povolování nakonec dopadne? „Rozdělil bych to na dvě části,“ uvádí Šebesta. U klíčových staveb je podle něj politická shoda napříč vládou a opozicí. Všichni si uvědomují, že je to potřeba řešit jinak než doposud, systémově.

U malých staveb, třeba u rodinného domu, se prý jde trochu jinou cestou: „Povolování by mělo být jednodušší, mělo by být méně razítek. A některé stavby by se ani nemusely povolovat.“ Délku řízení však podle experta svazu průmyslu ukáže až praxe, lidé na úřadech se budou muset nové postupy nejdřív naučit.

A platí skutečně, že nový stavební zákon bude fungovat od roku 2024? Podle Šebesty snad ano. Nicméně, nyní byl například odložen vznik již zmíněného nového stavebního „superúřadu“ pro velké stavby. „Zjistilo se, že tam nejsou ani finance, ani lidé. Řešili jsme to s ministerstvem dopravy (pod které má tento úřad spadat – pozn. red.). Nechceme se dostat do situace, kdy v říjnu budeme řešit, kam schvalování těchto staveb půjde. Ministerstvo dopravy nás ujišťuje, že od prvního první všechno poběží perfektně,“ uzavírá Šebesta.

