Ředitel Skanska v podcastu Realitní Club: Čeští zákonodárci jen politikaří. Stavební zákon nevěstí nic dobrého

Tuzemský realitní trh je zamrzlý, podobná situace ale panuje i v okolních státech. Česko se liší jen extrémní délkou stavebního řízení a také množstvím vícenákladů, které padají na hlavu developerů, říká generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek v dalším díle podcastu Realitní Club.

„Komplikovaná legislativa je evergreenem. Nejde ale jen o developery, neefektivní stavební řízení tíží i veřejnou správu a vlastně všechny, kteří chtějí něco postavit. Ani aktuální dění kolem stavebního zákona ale nevěstí nic dobrého pro budoucnost stavebního řízení,“ říká generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

Stavět v tuzemsku je mnohem komplikovanější než v dalších zemích, kde Skanska působí. Ať už jde o Skandinávii nebo třeba i Polsko. „Proč se ale naši zákonodárci od nich neinspirují a raději politikaří, netuším,“ říká Michálek.

Ke zbrzdění trhu s rezidenčními nemovitostmi došlo i v dalších státech. Česko není podle Michálka výjimkou.

„Zvýšení hypotečních sazeb jsme pocítili velmi významně. Ale nejenom my, dopadlo velmi významně na celý tuzemský trh,“ dodává. Projekty ale zatím Skanska pozastavit neplánuje.

Letos jsme zahájili tři projekty, které by v souhrnu mohly přinést několik stovek bytů.

„Aby se developeři spolupodíleli na rozvoji lokality, do níž vstupují, je správné. Ale to, co se v současné době přenáší v Česku na jejich hlavu, tedy velké množství vícenákladů, které musí pokrýt, správné není,“ tvrdí Michálek.

