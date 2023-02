Hana Marvanová: Doba kmotrů na pražském magistrátu neskončila. Vrátit se má i Bém

Je paradoxem, že když mě klub Spolu vyloučil, tak tentýž klub ve stejnou dobu navrhnul do komise či výboru pro protidrogovou politiku Pavla Béma, říká v podcastu Newstreamu pražská zastupitelka Hana Marvanová. Tu minulý týden vyloučili ze svého středu pražští zastupitelé Spolu, tedy lidé zvolení za konglomerát stran ODS, TOP 09 a Lidovců.

Marvanová byla na podzim opět zvolena do zastupitelstva Prahy, tentokrát za ODS. V minulém volebním období, od roku 2018, byla v Praze čtyři roky radní a měla na starost „oblast legislativy, veřejné správy a podporu bydlení“. Nyní po vyloučení z vítězného klubu zůstává nezařazenou zastupitelkou.

Její vyloučení nepřišlo jen tak. V prosinci a v lednu vážně hnula žlučí zastupitelům vítězné koalice. Nejdřív v polovině prosince jako jediná nehlasovala pro to, aby se primátorem stal Bohuslav Svoboda. Vysvětlovala to tím, že oddělená volba primátora a rady odporuje zákonům. V podstatě se tím jako jediný člen vítězného klubu postavila záměru vítězů vytvořit koalici s ANO. Kterou odmítal i premiér Fiala. Tím se stala v pražské buňce strany vyvrhelem.

Chystá se comeback Béma

V lednu, kdy se Spolu po nekonečném vyjednávání dohodlo na vytvoření nového vedení města s Piráty a STAN, už Marvanové rovnou neumožnili se jednání účastnit. Stala se personou non grata, její podpis pod koaliční smlouvou se stal nechtěným.

Je to dost smutné střídání stráží, říká Marvanová v narážce na možný návrat Béma do veřejné funkce. A podotýká, že za ODS kandidovala, protože si myslela, že se strana odstřihla od své neblahé minulosti. Teď se jí podle jejích slov, a také podle způsobu, jak s ní činovníci vítězných partají zatočili, otevírají oči. „Jestli je to přihlášení se k tomu, jak to bylo, tak mě měli upozornit. Že chtějí spolupracovat s lidmi, proti nimž jsem se vymezovala v rámci boje proti korupci,“ říká v podcastu pro newstream.cz.

Stále stejná ODS

Marvanová naznačuje, že se v ODS vlastně za všechny ty roky, kdy se mluvilo o obnově strany, moc nezměnilo. Ona sama prý uvěřila nové rétorice. Stejně jako voliči. I proto za ODS v posledních volbách kandidovala. K čemuž prý byla přemlouvána.

Nicméně, za nitky podle ní tahají ve vítězné pražské straně neustále lidé, kteří mají jiný než veřejný zájem. „Předseda klubu ODS na magistrátu Tomáš Portlík pro média potvrzuje, že Pavel Bém je odborník a že je pro ně důležité s ním spolupracovat. Ale já jsem také odborník. Důkladně jsem se věnovala bydlení. A nyní mi dávají signál, že se mnou na bydlení spolupracovat nebudou,“ tvrdí Marvanová.

A s Pavlem Bémem spolupracovat chtějí? diví se Marvanová, která je přitom za Spolu od roku 2022 také senátorkou za městskou část Praha 11. Podle ní se kvůli způsobu Bémova vládnutí a množství kauz konaly demonstrace před pražským magistrátem, na Mariánském náměstí. „Z pozadí řídili magistrát kmotři. Bylo zjevné, že z veřejných zakázek inkasovali miliony a miliardy korun,“ říká.

Boj proti korupci byl, kromě podpory bydlení, dalším silným tématem, kterému se Marvanová dlouhodobě věnuje. „A teď říká Spolu, že jsem nepohodlná, že musím odejít. Je to jako ve fotbale, kdy jednoho hráče stahují. To jsem já, která bojuje proti korupci. A jiného nasazují, Pavla Béma. To je jasný signál, že se Spolu vrací k něčemu, od čeho jsme se měli distancovat.“ A dodává, že nechápe, jak tento vývoj mohou podporovat lidé jako třeba Jiří Pospíšil, kteří s ní v minulém vedení Prahy měli jako součást programu boj proti korupci.

Rozhovor s Hanou Marvanovou si poslechněte v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

