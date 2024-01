Kristýna Faltýnková: Nejsem ajťák, ale myslím, že digitalizace stavebního řízení do poloviny roku nebude

Od ledna vstoupil v platnost nový stavební zákon, který vláda dva roky pod ministrem Ivanem Bartošem připravovala. Zatím se změny týkají velkých liniových či energetických staveb. Od poloviny roku by měla novela stavebního zákona začít platit pro veškerou výstavbu v Česku. Hlavním cílem bylo urychlit celý proces povolování. Co se nakonec změní a jak nyní vypadá situace se stavebním zákonem? Například s digitalizací stavebního řízení to podle Kristýny Faltýnkové, advokátky společnosti PRK Partners, která se nemovitostnímu právu věnuje, „nevypadá úplně optimisticky.“

Proč? Hlavní platformou, prostřednictvím které měl stát s investory jednat, měl být Portál stavebníka, do kterého by stavebník nahrál svůj záměr i projektovou dokumentaci, a vše by poté běželo on-line. Ta však nefunguje. A co víc, zatím takový portál nikdo ani nevytváří. Což celou digitalizaci stavebního řízení zcela bortí.

Stát hledal ve výběrovém řízení dodavatele tohoto systému, který by ho naprogramoval. To se však nepovedlo. „Úřad pro hospodářskou soutěž před několika týdny na základě odvolání potvrdil, že tuto zakázku nepustí,“ tvrdí Faltýnková. Tím dostává nový způsob stavebního řízení zásadní trhlinu. Ministerstvo pro místní rozvoj následně vyhlásilo novou zakázku v rozsahu asi deseti procent původní, v rozsahu asi 37 milionů korun. „I kdyby tato zakázka přes ÚOHS prošla, tak zatím nikdo nic neprogramuje,“ upozorňuje Faltýnková.

Portál stavebníka je přitom jenom jedním z více systémů, které měly vzniknout. Mimo jiné měl vzniknout i systém, do kterého by se zadávala projektová dokumentace. Ten také nefunguje. „A novela stavebního zákona v jednom z ustanovení předpokládá, že pokud dokumentace nebude nahrána do tohoto systému, stavební úřad nebude žádost vůbec řešit,“ vysvětluje právnička Faltýnková.

Legislativci podle zástupkyně právní firmy PRK již dopředu počítali s tím, že se nestihne digitalizace zajistit do začátku letošního roku, takže u energetických či dopravních staveb nadále zůstává možnost nosit na stavební úřad papírovou dokumentaci, jak se to dělo doposud. Je možné využívat i datové schránky, ty však mají limity v objemu dat, které pro většinu dokumentace nestačí.

Jak to bude s digitalizací stavebního procesu dál? Podle Faltýnkové se dá předpokládat, že se v legislativním procesu objeví další novela novely stavebního zákona, která posune pravidla pro digitální podávání dokumentace ještě někam dál v čase. „Nejsem ajťák, ale řekla bych, že do července něco naprogramovat, otestovat, naučit s tím zacházet úředníky, tak to asi moc reálné není.“

Ještě větší problém podle advokátky nastane pro obce. Součástí systému měl být takzvaný geoportál, přes který mělo probíhat územní plánování. „Územního plánování mělo fungovat jenom přes tento portál. A ten nejen že neexistuje. On ani není zadaný.“ Pokud nedojde k nějaké další novelizaci tohoto ustanovení, bylo by to katastrofální pro územní plánování měst a obcí.

Ministerstvo pro místní rozvoj přitom podle Faltýnkové komunikuje do odborné obce optimistický pohled a v současnosti podle ní distribuuje do regionů hardware, tedy techniku. A to ve chvíli, kdy neexistuje software. „Ze stavebních úřadů máme zpětnou vazbu, že zatím neproběhlo žádné školení.“

Co dalšího má přinést novela stavebního zákona a jaké další překážky mu stojí v cestě? Tomu se věnuje nejnovější díl podcastu Realitní Club, jehož hostem byla právnička Kristýna Faltýnková z PRK Partners. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

