Šéf pražských plánovačů: Ke zrychlení nemohlo dojít. Stavební zákon neřeší územní plánování

Novelu stavebního zákona už od samého počátku trápí jeden zásadní problém. Vůbec se nevěnuje územnímu plánování, říká šéf pražských plánovačů Ondřej Boháč v podcastu Realitní Club.

K novele stavebního zákona vzhlíželi všichni. Měla jednou pro vždy urychlit stavební řízení. V průměru totiž stavebníci v Česku čekají na stavební povolení stavět pět až osm let. Nehledě na problémy, které nastaly po 1. červenci, kdy novela vstoupila v účinnost, už od samého počátku odborníci upozorňovali na její zásadní nedostatek.

„Rekodifikace se vůbec nevěnovala územnímu plánování. To je to, co jsme pojmenovávali. Debata se vedla ohledně rychlosti stavebního povolení, vůbec se ale nevedla o kvalitě plánování. Od začátku upozorňujeme na to, že zejména ve velkých městech je právě územní plánování hlavní časovou limitou časovou,“ říká Ondřej Boháč, šéf IPRu.

Schvalovací proces v Praze skutečně trvá osm let. Nicméně získat stavební povolení je, jak říká Boháč, zabere v podstatě jen velmi krátký časový úsek.

A územní plánování aktuálně účinná rekodifikace vlastně vůbec neřeší. „Věřím, že se to jednou stane. Na Ministerstvu pro místní rozvoj je pracovní skupina, která se tomu věnuje,“ dodává Boháč.

Benefity se projeví

A až se toto změní a stavební zákon zahrne i plánování, pak se benefity, které novela podle Boháče, bezesporu má, naplno projeví.

„Myslím, že na toto ale budeme muset ještě trochu počkat. Běží nějaká pracovní skupina, snad se to podaří posunout dál. Myslím, že na to budeme čekat podobně jak na rekodifikaci stavebního zákona,“ uzavírá Boháč.

