Zimbabwe hrozí návrat hyperinflace. Tamní centrální banka zvedá sazby nejagresivněji na světě

Evropské země včetně Česka či Spojené státy s nervozitou a napětím čekají na každé zasedání národních centrálních bank, jestli a hlavně o kolik jednotek či zlomků procenta zvednou v boji proti inflaci základní úrokovou sazbu. V Zimbabwe se pohybují ve zcela jiných číslech – v rámci snahy vyhnout se návratu obří hyperinflace v řádech milionů procent z konce prvního desetiletí nyní centrální banka zvedla základní sazbu z 80 na 200 procent, nejvíce na světě, uvedla agentura Bloomberg.

Aktuálně nejagresivnější centrální banka světa sídí v hlavním městě Zimbabwe Harare, neboť kvůli velkým obavám z návratu hyperinflace zvýšila klíčovou sazbu z 80 na 200 procent, aby omezila spekulace s měnami. Vláda také oficiálně znovu zavedla americký dolar jako zákonnou měnu, aby ovládla prudce rostoucí inflaci a stabilizovala klesající směnný kurz své měny, uvedla agentura Bloomberg.

Kumulativní nárůst základní sazby v tomto roce tak dosáhl již 14 tisíc bazických bodů – nejvíce na světě. „Výbor pro měnovou politiku vyjádřil velké znepokojení nad nedávným nárůstem inflace,” řekl guvernér John Mangudya. „Výbor poznamenal, že nárůst inflace podkopává spotřebitelskou poptávku a důvěru a že pokud nebude kontrolován, zvrátil by významné ekonomické zisky dosažené za poslední dva roky,” dodal.

Inflace téměř 200 procent

Meziroční míra inflace v Zimbabwe vyskočila v červnu na 192 procent, nejvyšší úroveň za více než rok, když se jen náklady na potraviny více než ztrojnásobily. Růst cen byl podnícen prudkým znehodnocením zimbabwského dolaru, který letos ztratil více než dvě třetiny své hodnoty a je nejhůře si vedoucí měnou Afriky.

Ministr financí Mthuli Ncube v pondělí řekl, že vláda podruhé za více než deset let legalizuje používání amerického dolaru. „Vláda jasně vyjádřila svůj záměr zachovat multiměnový systém založený na dvojím používání amerického dolaru a zimbabwského dolaru,” řekl Ncube novinářům v hlavním městě Harare. „Aby se eliminovaly spekulace a arbitráže založené na tomto problému, rozhodla se vláda zakotvit multiměnový systém a zavést používání amerického dolaru do zákona po dobu pěti let,” dodal.

Záchrana v podobě zlatých mincí

Mezi další kroky, které centrální banka oznámila, patří zvýšení depozitních sazeb na 40 procent ze 12,5 procenta a zavedení zlatých mincí jako alternativního uchovatele hodnoty. Mince, které má razit státní společnost Fidelity Gold Rafinérie, budou prodány veřejnosti prostřednictvím bankovních kanálů, řekl Mangudya, aniž by uvedl další podrobnosti.

Opatření oznámená v pondělí jsou nejnovějším pokusem úřadů vypořádat se s měnovou krizí, která sahá až do roku 2009, kdy byl po záchvatu hyperinflace opuštěn zimbabwský dolar ve prospěch americké měny. Měsíční inflace tehdy dosáhla meziročně až 11,2 milionu procent a v oběhu kolovaly bankovky s nominální hodnotou 20 miliard zimbabwských dolarů (na snímku). Zimbabwský dolar byl znovu zaveden v roce 2019 a okamžitě začal oslabovat.

Předchozí pokusy zastavit kolaps zimbabwské měny zahrnovaly 10denní zákaz bankovních půjček, omezení obchodů na zimbabwské burze, umožnění společnostem platit daně v místním zboží a zavedení nové mezibankovní sazby, za kterou bude většina obchodů probíhat.