Ze zchátralého barokního Löwitova mlýna v pražské Libni se stala designová knihovna

Čtenářům se dnes po poledni ve zkušebním provozu otevře nová pobočka Městské knihovny Praha (MKP) v barokním Velkém (Löwitově) mlýně v Libni. Součástí pobočky bude rovněž kavárna. Slavnostní otevření se uskuteční 4. září odpoledne, uvedla mluvčí MKP Lenka Hanzlíková. Knihovna s kavárnou budou otevřeny denně, což v jiné pobočce pražské městské knihovny dosud není. Náklady na vybudování knihovny byly deset milionů korun.

Barokní mlýn nedaleko soutoku říčky Rokytky a slepého ramena Vltavy léta chátral. Před několika lety se o něj ale začal starat Spolek Velký mlýn a pořádal v něm koncerty a další kulturní a společenské akce. Vrcholem snah o obnovení dříve zpustlého objektu je jeho rekonstrukce a přeměna v pobočku Městské knihovny Praha.

Podívejte se, jakou proměnou Löwitův mlýn prošel:

Na vzniku kulturního centra s knihovnou se domluvily MKP, radnice Prahy 8 a Spolek Velký mlýn. V budoucnu je naplánováno například promítání filmů, deskohraní, výměna knih a další společenské akce. Löwitův mlýn je kulturní památkou a jeho současná podoba pochází z poloviny 18. století.

„Pobočka se veřejnosti otevře ve 13:00 a bude mít otevřeno do 20:00. Od úterý do neděle je pak otevřena podle otevírací doby kavárny, a to od 9:00 do 20:00," uvedla Hanzlíková. „Zejména ve večerních hodinách je provoz knihovny samoobslužný, knihovníci jsou v knihovně každý den v běžném provozu od 14:00 do 17:00. V prvních otevíracích dnech to ale bude mnohem více, aby návštěvníky seznámili se službami," dodala.

Čtyři tisíce knih i wi-fi

Nová pobočka knihovny bude do konce prázdnin fungovat ve zkušebním režimu, při kterém MKP zjistí, zda a co na jejím provozu případně upravit. Čtenářům MKP ve mlýně nabídne na 250 metrech čtverečních 3800 knih a lidé se budou moci připojit k internetu prostřednictvím wi-fi.

Pobočka vznikla v barokní památce ve spolupráci MKP se Spolkem Velký mlýn, který si dal za cíl objekt opuštěného mlýna oživit a adaptovat jeho prostory pro provoz kavárny, knihovny a sálu k pořádání akcí. Spolek si loni mlýn pronajal od radnice Prahy 8.

Za komunistů sloužil jako sklad brambor

První zmínka o mlýnu pochází z první poloviny 16. století. V polovině 18. století byl zničen při vyplenění Libně při válkách o dědictví rakouské. Obnoven byl tři roky po skončení bojů v roce 1747. Na konci 19. století jej koupil Joachim Löwit, jehož jméno nese. Komunisté v 50. letech 20. století z něj udělali sklad brambor a mlýn. Zrekonstruován byl v roce 2001, ale o rok později jej zničila katastrofální povodeň. Opravy pak začaly v loňském roce.

MKP zřizuje hlavní město a je největší českou veřejnou knihovnou co do počtu čtenářů a výpůjček. MKP má hlavní sídlo na Mariánském náměstí a provozuje, včetně Löwitova mlýnu, 47 poboček. Její knihovní fond je třetí největší v Česku po Národní knihovně a Moravské zemské knihovně v Brně.

