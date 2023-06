Praha dostaví nedokončenou budovu Nová Palmovka, sídlit v ní má vesmírná agentura EUSPA

Praha vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 1,9 miliardy korun bez DPH na dostavbu nedokončené budovy Nová Palmovka a její úpravu na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Schválili to městští zastupitelé. Podle dohody státu, Prahy a EUSPA by se agentura měla do nových prostor nastěhovat v roce 2027. V okolí plánuje město vybudovat obytnou čtvrť.

EUSPA má v Česku ředitelství 11 let, nyní sídlí v budově v Janovského ulici v Holešovicích, která již kapacitně nepostačuje. Budovu na Palmovce začala v roce 2014 stavět Praha 8, mělo tam být sídlo radnice doplněné o obchodní centrum či kanceláře. O rok později však byly práce na centru za více než miliardu korun přerušeny a dosud nebyly obnoveny. Po dlouhých jednáních budovu od Prahy 8 v roce 2021 převzal magistrát.

Ten do ní původně plánoval umístit nové sídlo záchranářů, od čehož poté upustil a nakonec vznikla dohoda se státem a EUSPA. K přestěhování technologické agentury bude nutné budovu dostavět a upravit pro její potřeby. Praha podle dnes schváleného dokumentu zadá související zakázku takzvanou metodou Design & Build, což znamená, že vybraná firma se postará zároveň o zpracování projektové dokumentace a samotnou stavbu.

Úpravy má na starosti městská příspěvková organizace Pražská developerská společnost, která již podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (za STAN) provedla k plánovanému tendru předběžné tržní konzultace. Dodal, že město by chtělo mít firmu vybranou do konce roku.

Výhodou zvolené metody podle Hlaváčka je, že firma bude moci ihned začít s pracemi na částech budovy, které zůstanou beze změn od původních plánů, a zároveň pracovat na projektu nutných úprav. Po dokončení si budovu si následně od města pronajme ministerstvo financí, které prostory poskytne agentuře.

Radní města Adam Zábranský (Piráti) dodal, že podle návrhu podmínek nájmu by měla mít investice města velmi dobrou návratnost. Město plánuje na pozemcích v okolí nedostavěné budovy postavit také novou čtvrť s parkem. Pozemky vlastní magistrát, městská část a dopravní podnik, jehož je Praha vlastníkem.

Opoziční zastupitel Pavel Zelenka (Praha Sobě) v diskuzi řekl, že Nová Palmovka jako celek se s ohledem na velmi problematickou minulost nedá považovat za úspěch. "Je to úplně flagrantní příklad toho, jak se projekty ve městě nemají dělat," řekl. "Jsem za to rád, nic lepšího teď nemůžeme dělat, ale je potřeba pojmenovat tu situaci," dodal.

Agentura EUSPA sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus.