Západ opět uniká. Mladí Češi dají za nájem skoro 40 procent ze mzdy

Mladí Češi od 25 do 35 let zaplatí za nájemné ze své mzdy více než ve většině vybraných států západní Evropy. Za nájemné bytu o velikosti 60 metrů čtverečních vynaloží necelých 40 procent z mediánu hrubé mzdy. To je procentuálně o polovinu více, než mladí lidé zaplatí v Německu, Rakousku nebo Francii. Poměr se ale může lišit podle lokality, například v hlavních a velkých městech jsou nájmy výrazně vyšší. Více než Češi dají ze svého výdělku na bydlení mladí lidé například v Itálii.

V České republice činí medián mzdy věkové skupiny mezi 25 až 34 lety podle serveru Platy.cz 46 tisíc korun. Někteří experti již dříve uvedli, že obdobná suma loni činila také takzvanou důstojnou mzdu, která pokrývá potřeby dospělého s dítětem. Na tuto částku v ČR ale nedosahovaly dvě třetiny lidí. Z posledních dat technologicky-poradenské společnosti Deloitte činil v letošním prvním čtvrtletí průměrný nájem v ČR 295 korun za metr čtvereční. Měsíční nájemné bytu o 60 metrech čtverečních by tak bez poplatku stálo 17 700 korun. Čistá mzda mladých bezdětných lidí se pohybuje okolo 36 tisíc korun a na bydlení by z ní tak zaplatily necelou polovinu.

Mladí Rakušané se při placení neprohnou

V Německu medián mzdy podle serveru Paylab, který krom jiného provozuje také server Platy.cz, činil u mladých lidí 102 tisíc korun měsíčně. V letošním prvním čtvrtletí stálo průměrné nájemné bytu o 70 metrech čtverečních a dvou pokojích v Německu bez poplatku podle serveru Der Speigel 599 eur (15 tisíc korun). Poplatky pak mohou činit až dalších 200 eur, i tak by ale mladí Němci zaplatili za bydlení přibližně pětinu hrubého výdělku. Obdobná je situace v Rakousku. Tam medián mzdy mladých Rakušanů činí přibližně 90 tisíc korun, zatímco průměrné nájemné podle serveru Statistik.at činilo ke konci loňského roku 634 eur (asi 15 850 korun). Z hrubého přijmu tak mladí lidé v Rakousku zaplatí za bydlení přibližně 18 procent.

Přes pětinu svého hrubého výdělku zaplatí za bydlení mladí Francouzi. Medián mzdy tam je přibližně 77 700 korun. Nájemné bez poplatků ve Francii u menších nevybavených bytů činí v květnu podle realitního portálu SeLoger necelých 17 tisíc korun. Například v Paříži jsou ale ceny nájmu výrazně vyšší. Le Monde koncem března napsal, že tam vysoké ceny nájemného a celková nedostupnost bydlení dohání stále více mladých párů ke společnému bydlení dřív, než původně plánovaly. Sdílení nákladů je pro mnohé z nich jedinou cestou, jak finančně dosáhnout na byt o přijatelné výměře nebo v lákavější čtvrti.

Obdobně jako mladí Češi jsou na tom také Italové. Medián mezd je zhruba 59 tisíc korun a byt pod 50 metrů čtverečních je ke konci loňského roku vyšel podle serveru Idealista na více než 29 tisíc korun, tedy přibližně na polovinu hrubého příjmu.

