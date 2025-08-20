Piráti jsou pro zavedení eura. A to co nejrychleji
Nyní opoziční Piráti jsou pro co nejrychlejší zavedení eura. V ekonomické části programu pro nadcházející sněmovní volby slibují také například růst výnosů z individuálního penzijního spoření a zvyšování minimální mzdy. K vizím Pirátů patří i vybudování IT centra, obdoby amerického Silicon Valley. Hospodářskou a finanční část programu představili pirátští kandidáti do dolní komory Václav Vislous, Libor Dušek, Mikuláš Ferjenčík a Tereza Nislerová.
„Jsme za zavedení eura bez zbytečných odkladů. V případě vstupu do vlády bychom jednoznačně prosazovali co nejrychlejší vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II,“ uvedl Dušek, který je členem Národní ekonomické rady vlády. Dušek připouští, že vstup Česka do eurozóny většinovou podporu ve společnosti nemá, je ale podle něho třeba posunout debatu na úroveň, pro koho by byl takový krok výhodný.
Nynější stav je podle pirátského ekonomického experta výhodný pro část finančního sektoru, která vydělává například na zajišťovacích obchodech s kurzovými riziky, a pro velké firmy. Naopak není podle Duška příliš výhodný pro běžné spotřebitele, kteří při cestách do ciziny musí platit směnárenské poplatky, a pro menší firmy, které nedosáhnou na financování na globálním trhu.
Snížení úroků ze státního dluhu
Ferjenčík navíc upozornil na to, že přijetím eura by se snížily úroky ze státního dluhu i z hypoték. Stát by podle něho mohl po určitém náběhu ušetřit tři desítky miliard korun ročně. „Jde o největší částku, která se dá snadným způsobem získat do rozpočtu bez zvýšení daní či škrtnutí výdajů,“ řekl. Vyšší úroky u hypoték hradí Češi v porovnání se zeměmi eurozóny podle někdejšího poslance Ferjenčíka zcela nesmyslně. „Za nás jsou jasné ekonomické důvody, proč by běžné rodiny měly chtít euro a proč je pro státní rozpočet výhodnější euro,“ dodal.
V individuálním penzijním spoření by Piráti umožnili investovat konzervativním fondům až 30 procent do akcií a dynamickým fondům až deset procent do start-upů a do fondu soukromého kapitálu. Zároveň by snížili poplatky. Bankám by usnadnili financování modernizace energetiky, infrastruktury či obranného průmyslu. „Příliš mnoho peněz je zaparkováno v místech, kde neslouží k reálným investicím do ekonomiky, ale nesou pouze finanční výnosy některým subjektům a někdy ani to ne,“ soudí Dušek.
Růst minimální mzdy Piráti prosazují z nynějších 20 800 korun až na 29 tisíc v roce 2029. K jejich dalším plánům patří třeba podpora podnikání a vzdělávání, zlepšení podmínek pro investice do start-upů a reforma antimonopolního úřadu. V tomto volebním období Piráti s jeho reformou narazili, byť byli do loňského října ve vládě se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a se STAN.
Piráti v srpnu válí. Jejich podpora stoupá a dokonce začínají dýchat na záda uskupení STAN. V čele je i nadále s více než pohodlným náskokem hnutí ANO.
Piráti se začínají dotahovat na STAN. Fiala i Okamura ztratili
Politika
Piráti v srpnu válí. Jejich podpora stoupá a dokonce začínají dýchat na záda uskupení STAN. V čele je i nadále s více než pohodlným náskokem hnutí ANO.
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.
Stanislav Šulc: Trump státník a Zelenskyj v obleku? Svět zahlédl lepší zítřky
Názory
Zatímco páteční schůzka Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem příliš radosti v Evropě nevzbudila, pondělní setkání amerického prezidenta s evropskými lídry včetně Volodymyra Zelenského naznačila obrat. Ukazuje se, že tradiční postupy mohou být leckdy lepší než ty moderní.