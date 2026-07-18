OBRAZEM: Český pár prodal dvě pražské nemovitosti a postavil si vilu mezi olivovníky
Architektka Markéta Killi a kreativec Lars Killi hledali v jižní Evropě místo, které by mělo potenciál, ale ještě neleželo v hledáčku masového zájmu zahraničních kupců. Chtěli postavit rekreační vilu ve vysokém standardu, s jasným rozpočtem a v lokalitě, kde se investice může časem zhodnotit.
Kapitál získali prodejem dvou nemovitostí v Praze. Původně racionální plán se však postupně proměnil v osobní projekt. V Apulii našli pozemek o rozloze 1,7 hektaru, starý olivový háj se 140 stromy, červenou půdou a tradičními suchými kamennými zídkami. Právě tam vznikla Vila Normanni.
Apulie místo zavedených adres
Volba Itálie nebyla náhodná. Manžele dlouhodobě přitahovala její kultura, architektura, řemeslo i způsob, jakým zdejší domy přirozeně vyrůstají z krajiny. Apulie pro ně byla alternativou k zavedeným a dražším lokalitám, jako je Toskánsko, pobřeží Amalfi nebo severoitalská jezera.
Rozhodující ale nebyla jen cena. Místo si je získalo atmosférou. Staleté olivovníky, kamenné zídky a proměnlivé světlo vytvořily klidné prostředí, které se stalo základem celého návrhu.
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Dům jako pokračování krajiny
Autorkou architektonického návrhu je Markéta Killi, Lars Killi se podílel na vizuálním směřování, detailech a celkové atmosféře projektu. Cílem nebylo postavit vilu, která bude krajině dominovat. Naopak měla působit jako její přirozené pokračování.
Areál tvoří dvě stavby. Hlavní vila je novostavbou, menší dům vznikl přestavbou původního hospodářského objektu. Mezi nimi se rozkládají venkovní obytné prostory: pergola, veranda, venkovní kuchyně, terasa s krbem, bazén a sluneční plocha.
Velká část života se tu odehrává venku. Interiér proto není odděleným světem, ale navazuje na terasy, pergolu, bazén i olivový háj.
V sousedství pražského Masarykova nádraží vznikla restaurace The Kimchi, která propojuje korejský street food, osobní příběh majitelů a interiér inspirovaný energií současného Soulu. Architekti ze studia SOA vytvořili prostor, v němž je příprava jídla součástí zážitku a kde rychlé občerstvení získává promyšlenou vizuální identitu.
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V sousedství pražského Masarykova nádraží vznikla restaurace The Kimchi, která propojuje korejský street food, osobní příběh majitelů a interiér inspirovaný energií současného Soulu. Architekti ze studia SOA vytvořili prostor, v němž je příprava jídla součástí zážitku a kde rychlé občerstvení získává promyšlenou vizuální identitu.
Kámen, bílá omítka a barva oliv
Hlavní vila nabízí tři ložnice s vlastními koupelnami a velký společný prostor propojující kuchyň, jídelnu a obývací část. Velká skládací okna směřují k bazénu i do zahrady a po otevření téměř ruší hranici mezi interiérem a venkem.
Menší vila funguje jako samostatný apartmán s obytnou místností, kuchyní, ložnicí a koupelnou. Vychází z tradičních apulijských venkovských staveb označovaných jako casale a působí rustikálněji než hlavní dům.
Obě stavby spojují bílé omítky, zaoblené rohy, místní kámen tufo, rákosové zastínění a podlahy z vápence pietra Leccese. Okenní rámy mají tlumený zelenošedý odstín připomínající spodní stranu olivových listů.
V pražské proluce mezi vilami, bytovými domy a železnicí vznikl dům, který z minima vytěžil maximum. Bílý kvádr od Stempel Tesař architekti má jen 49 metrů čtverečních zastavěné plochy, ale uvnitř nabízí sto metrů bydlení, tři ložnice a žádnou klasickou chodbu.
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V pražské proluce mezi vilami, bytovými domy a železnicí vznikl dům, který z minima vytěžil maximum. Bílý kvádr od Stempel Tesař architekti má jen 49 metrů čtverečních zastavěné plochy, ale uvnitř nabízí sto metrů bydlení, tři ložnice a žádnou klasickou chodbu.
Luxus bez okázalosti
Interiéry jsou střídmé, ale nepůsobí chladně. Staví na přírodních materiálech, jako jsou dřevo, len, ratan a kámen. Neutrální barevnost nechává vyniknout světlo, výhledy do zahrady a proměnlivou krajinu za okny.
Vila Normanni není přehlídkou designových objektů. Její luxus spočívá spíš v prostoru, tichu, soukromí a blízkosti krajiny.
Okolí bazénu doplňuje takzvaná pouštní zahrada inspirovaná opuncií, kterou místní označují jako indický fík. Kaktusy, bílý štěrk a modrá hladina bazénu vytvářejí kontrast k volnějšímu olivovému háji.
Investice s vlastním příběhem
Areál je navržen pro celoroční provoz. Využívá vlastní studnu, dešťovou vodu zachycenou v cisterně, klimatizaci, vytápění, solární panely i nabíjecí stanici pro elektromobily. Vodu se podařilo najít až při druhém vrtu v hloubce 200 metrů.
Vila Normanni vznikla jako promyšlená investice v regionu s rostoucím turistickým potenciálem. Postupně se ale stala mnohem osobnějším místem. Bílá architektura, místní kámen, staleté olivovníky a střídmé interiéry vytvořily celek, který nepůsobí jako anonymní dovolenkový resort, ale jako útočiště pevně spojené s Apulií.
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