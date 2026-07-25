Praha nabízí nejvíce nových bytů za deset let. Na zlevnění to ale nestačí
Nabídka nových bytů v Praze se ve druhém čtvrtletí rozšířila na zhruba sedm tisíc jednotek, tedy na nejvyšší úroveň za poslední dekádu. Přesto ceny dál rostou a podle odborníků budou zdražovat i v dalších měsících. Metr čtvereční novostavby stojí kolem 180 tisíc korun.
Pražští developeři ve druhém čtvrtletí rozšířili nabídku nového bydlení. Zájemci mohli vybírat přibližně ze sedmi tisíc bytů, což je podle dat společnosti BuiltMind nejvíce za posledních deset let.
Vyšší počet dostupných jednotek však ceny nesrazil. Nové pražské byty se prodávaly přibližně za 180 tisíc korun za metr čtvereční, mezičtvrtletně o více než procento dráž. Vyplývá to z analýz BuiltMind a Deloitte Develop Indexu.
Více bytů, ale méně projektů
Na trh se sice dostalo mírně více bytů než v prvních třech měsících roku, současně však ubylo aktivních developerských projektů. Jejich počet se podle Deloitte mezičtvrtletně snížil o 4,5 procenta.
„Pozitivním signálem je mírné zvýšení počtu dostupných bytů, které však samo o sobě nestačí k výraznějšímu utlumení cenových tlaků na trhu,“ uvedl pro čtk ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví Deloitte Petr Hána.
Pražská developerská společnost získala stavební povolení pro bytový dům Nový Zlíchov na Praze 5, jde o 22 nájemních bytů. Je to první pravomocné stavební povolení, které pražská příspěvková organizace získala. Ambice politiků narazily na realitu.
Dalibor Martínek: Pražská developerská získala první stavební povolení. Ostuda
Názory
Pražská developerská společnost získala stavební povolení pro bytový dům Nový Zlíchov na Praze 5, jde o 22 nájemních bytů. Je to první pravomocné stavební povolení, které pražská příspěvková organizace získala. Ambice politiků narazily na realitu.
Pražský trh podle něj nadále charakterizuje omezená nabídka a vysoká poptávka. Právě jejich dlouhodobý nepoměr patří mezi hlavní důvody, proč se bydlení v metropoli dál zdražuje.
Developeři prodali téměř 1500 bytů
Ve druhém čtvrtletí se podle BuiltMind prodalo 1458 nových bytů. Ve srovnání s prvními třemi měsíci roku to bylo o tři procenta méně, poptávka však zůstala silná.
Podobné prodejní tempo očekávají odborníci také v následujících měsících. Ceny přitom mají dál růst, byť pomaleji než v minulých letech.
„Nabídková cena novostaveb by měla překonat 180 tisíc korun za metr čtvereční a následně růst přibližně o čtyři až pět procent ročně. Prodejní tempo by se mělo pohybovat kolem 1400 až 1500 bytů za čtvrtletí,“ řekl provozní ředitel BuiltMind Tomáš Kajúch.
Na byt padne až 16 ročních mezd
Praha dlouhodobě patří mezi evropské metropole s nejhůře dostupným bydlením. Podle analýz Central Group a Deloitte potřebuje zájemce na pořízení nového bytu přibližně 15 až 16 průměrných ročních mezd.
Ceny nemovitostí v prvním pololetí roku opět rostly a začínají narážet na svůj strop. Praha už se v novostavbách dostala v průměru přes sto osmdesát tisíc korun za metr čtvereční. Jak zjistila ve své analýze realitní společnost Svoboda & Williams, lidé už nejsou ochotni neustálý růst cen přijímat a poptávka po novostavbách začíná ochabovat.
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Reality
Ceny nemovitostí v prvním pololetí roku opět rostly a začínají narážet na svůj strop. Praha už se v novostavbách dostala v průměru přes sto osmdesát tisíc korun za metr čtvereční. Jak zjistila ve své analýze realitní společnost Svoboda & Williams, lidé už nejsou ochotni neustálý růst cen přijímat a poptávka po novostavbách začíná ochabovat.
Na trhu navíc domácnosti soupeří s investory a investičními fondy, které nakoupené byty následně pronajímají. V prvním čtvrtletí investovaly fondy a společnosti do nájemního bydlení přes 143 milionů eur, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. Podle společnosti Knight Frank to odpovídalo přibližně čtvrtině všech investic do nemovitostí.
Investoři míří za levnějšími byty do regionů
Kvůli vysokým pořizovacím cenám v Praze začínají investoři častěji vyhledávat starší a levnější byty v regionech, například v Ústeckém kraji. Zvýšený zájem už na některých místech tlačí vzhůru také tamní ceny.
Podle šéfa realitní platformy Bezrealitky Hendrika Meyera podporuje poptávku po starších bytech rovněž zdražování nájemného. Zatímco v prvním čtvrtletí nájmy v Česku stagnovaly nebo klesaly, ve druhém čtvrtletí začaly znovu růst. Výjimkou byla Praha, kde se nájemné poprvé od roku 2021 mezičtvrtletně nezměnilo.
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